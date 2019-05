La Anmat prohibió el consumo de productos por riesgo de botulismo

17/05/2019 - 22:41 Santiago

La Dirección General de Bromatología de Santiago del Estero informó que la Anmat estableció el retiro nacional de todos los productos de marca “Tsuki Macro Vegan”, los cuales son elaborados por un establecimiento no autorizado y no cuentan con registros de productos, además de que no presentan información obligatoria en su rótulo, como razón legal, RNE o lote. Previamente, la Anmat emitió una alerta online sobre el riesgo de consumir el producto.

El retiro ha sido categorizado como Clase I, lo que significa que los alimentos poseen defectos que representan un riesgo grave para la salud de los consumidores y, por lo tanto, deberá extenderse hasta el nivel del consumidor. Los productos de la marca entran en su gran mayoría dentro de la categoría de conservas caseras. Las conservas caseras o de productos regionales no controlados son uno de los clásicos orígenes de intoxicación por botulismo.

Según comunicó la Anmat, realizaron una investigación que “confirmó la aparición de dos casos de botulismo”. El trabajo se hizo en conjunto con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, quien recibió la notificación desde un establecimiento de salud. Las enfermedades de transmisión alimentarias son de notificación obligatoria al sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

Los hospitales y las clínicas deben notificar los casos por medio de la autoridad sanitaria de cada jurisdicción, que a la vez dan intervención a las oficinas de bromatología y, así, confirmar la contaminación. En este caso, se dispone y supervisa su retiro del mercado.

Tras identificar a la pasta de garbanzo orgánico como el posible origen de la enfermedad, se realizó una inspección a la firma elaboradora y se decidió la interrupción de la elaboración y venta del hummus. Además se detectó que absolutamente ningún producto contaba con la autorización sanitaria pertinente.