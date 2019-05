FÚNEBRES | 18 de mayo de 2019

18/05/2019 - 00:46 Funebres

- Edit del Valle González (La Banda)

- Teresa del Valle Albornoz de Alvarado

- José Antonio Ramón Billaud

- Alicia Esther Campos de Toledo

- Julio René Brito (La Banda)

ALBORNOZ DE ALVARADO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su esposo: Jorge Alvarado, sus hijas: María Alcira, Karina y Daniela, su hijo pol.:Jorge, sus nietos: Nahuel, Ignacio, Augusto y Valentino, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. CARUSO CIA. DE SEGUROS. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALBORNOZ DE ALVARADO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|.Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al reino de los bienaventurados. Directivos, docentes y ordenanzas de la Escuela Nº 1241 Benjaíin Santillan Bº Borges, con gran tristeza despedimos a la mamá de la Srta. Maria Alcira Alvarado. Ruegan oraciones en su memoria.

ALBORNOZ DE ALVARADO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Personal Directivo, Docente y de maestranza de la Esc. Nº 29 Francisco N. Laprida, participan con profuindo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Maria Alcira Albornoz. ruegan oraciones en su memoria.

ALBORNOZ DE ALVARADO, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Querida Teresita hermana de la vida te despedimos con tristeza, nos reconforta saber que estas en la Gloria Eterna. Rosa Farias de Castillo y familia. acompañan a la flia. en este dificil momento y piden a Dios les de consuelo y resignación. Elevan oraciones en su memoria.

ARROYO, FELIPE (Pipe) (q.e.p.d.) Falleció en Madrid. España el 16/5/19|. Familia Blanca de Alonso, Chicha de Bravo, Gringo Mansilla, Ernesto Sanchez, Lito Rojas, Juan Carlos Fioretti, Osvaldo Cevilan, Paez, y Gutavo, participan el fallecimiento del hermano de su vecino y amigo Valentin. Ruegan oraciones en su memoria.

ARROYO, FELIPE (PIPE) (q.e.p.d.) Falleció en Madrid. España el 16/5/19|. Los amigos de su hermno Gellego; Nancy y Marga, Kuki, Gringa y Carli, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el descaso de su alma.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su hijo Julio Guillermo Lares, María Gabriela Pirro y María Josefina Lares participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Marta Lares y Dr. Julio César Llugdar, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Rodi, Liliana, Susy y Julito por tan irreparable pérdida. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. María Concepción Muratore de Pirro y María Cecilia Pirro e hijos Nicolas Jose. Agustina y Facundo Elli participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Santos Herrera y su esposa Olga Zelada de Herrera, participan con gran dolor el fallecimiento de la Sra. Lilia. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Su hermana política Sara Margarita Weyenbergh, sus hijos Teresita y Enrique, Susana y Daniel, Eduardo y Verónica y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sus sobrinos Luis Juárez Quiroga y Constanza Leturia, Antonio, Belén, Pilar, Delfina y Luján Juárez Quiroga participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando, Exequiel Khalil y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de dolor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Marta Angélica Weyenbergh de Monti, sus hijas María Carolina, María Belén, María Marta, María Silvia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás e hijos participan su fallecimiento y acompañan con afecto a toda la familia.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Cayo Lugones y Tere Castro y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Empleados de la Defensoria Penal de Quinta Nominacion Dra. Maria Paz de Espeche, Rocio Falco, Paola Storniolo, Lastenia Hamman, Susana Robles, Roxana Acosta, Alejandra Alegre y Marcelo Mema, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Eva Valev de Jensen e integrantes del equipo de la Defensoría de 4ta. Luciana Jiménez, Valeria Lescano, Javier González, Agostina Giovanniello y Susana Rojo participan del fallecimiento del padre Sr. defensor Gral. rogando por su eterno descanso.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Nora Josefina Vidal y sus compañeros, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Ing. Carlos G. Ferreiro, Susana Achaval y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Maria Cecilia Pinto y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Enrique José Billaud, Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Compañeros de trabajo, participan con profundo dolor el fallermiento del Sr. Padre del Dr. Enrique José Billaud y lo acompañan en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Maria Luisa Montenegro Palacio, su esposo e hijos acompañan a la tia Gorda y a cada uno de los chicos y sus familias en este doloroso momento por la perdida del tio José. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Norma Carolina Anauate,., Dra. Maria Cristina Cambareri y Dra. Susana de Arzuaga y todo el grupo de compañeros de trabajo, participan con mucho respeto y dolor su fallecimiento acompañando a sus hijos Dr. Enrique Billaud y al Dr. Sebastian Billaud en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sus ex compañeros de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro; Dra. Maria Julia Ponce de Merino., Liliana Moya., Graciala Bravo, Zunilda Fernandez., Pily Jimenez Soria., Graciela Bravo y Mafalda Abutti, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el ddolor a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Maria Julia Ponce de Merino y flia., participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. "Señor dale en el Cielo todo lo que sembró en la tierra". Rosy Mendieta y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en verdes praderas el me hace descansar". Compañeros y amigos del Juzgado de Familia de 1º Nominacion de su hijo Dr. Sebastian Billaud, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Los integrantes de la Defensoria Penal de Primera Nominacion: Dra. Elba Mendoza, Dra. Melisa Abalos Miana, Dra. Marité Aprile, Dr. Roberto Carabajal, Sr. Alejandro Rizo Patrón, Silvia Avila, Hugo Diaz, Silvina Cortéz y Susana García participan con dolor el fallecimiento del padre del Sr. Defensor General Dr. Enrique Jose Billaud y acompañan a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Pablo Alfonso de la Rua, Elba Mendoza y Justina de la Rua, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Jorge Rene Trejo, su esposa Ana Teresa Cano y sus hijos Adriana, Jorge, Silvina y Belén y su familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Maria Amelia Morales, Belen Trejo y Andrea Voget, participan el fallecimiento del padre del Defensor General Dr. Enrique José Billaud. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Cdra. Lilia Zarco, acompañan en el dolor al Sr. Defensor Enrique Billaud. Ruega oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Eduardo Giribaldi, su esposa Adriana Trejo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro momento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Ariel Fernández Vercelli, su esposa Valeria Medina y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Carlos Fernández, su esposa Dolly M. Vercelli, sus hijos Sandra (a), Fabiana, Ariel y respectivas flias. lamentan profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones por el descanso eterno.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Eduardo Amado, Graciela Cura de Amado y Eduardito Amado acompañan en este difícil momento a su hijo Dr. Enrique y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Carlos Unzaga, sus hijos Silvina, Laurencia, María Mercedes y Leonardo Azar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Carlos Unzaga participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo de toda la vida, excelente esposo y padre, distinguido profesional de nuestro medio. Ruego oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Caruchi de Amado y su hijo Luis Felipe Amado y Roxana Guiraldez participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Enrique y su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Luis Manuel Espeche, Maria Elisa Paz de Espeche, sus hijos José Luis, Nani, Lucía, Juan Manuel y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido José. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Juan Bautista Espeche, Cecilia Funes, sus hijos Maria Jose, Juan Bautista, Santiago, Francisco y sus respectivas familias, participan con profundo dolor del fallecimiento del querido José.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dijo Jesús:"Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá". Mario Brunetti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. 1ª Tes 4:14 "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él". Directivos y personal de Cerámica Santiago S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Juan Carlos Garcia y su esposa Elsa Margarita Montenegro, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Teresa Benévole de Gauna, María Gabriela Gauna y Gustavo Rubén Gauna participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Monica Kobzar de Vda. de Palacio, sus hijas Paula, Jorgelina y su esposo Rafael Enrrico, Lucia y sus hijos Pablo, Pricilia y Damian participan con profundo dolor su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Diego Nicolas Garcia, su esposa Analia Postiglioni y su hijo Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Juani Garcia, su esposa Jimena Florio y sus hijos Benjamin y Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Alvaro Mario Garcia, su esposa Stella Argañaras y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Romina Sarquiz, Eduardo Coroleu y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Tus compañeros del Banco Nación Suc. Sgo. del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Amigos no frecuentados de la tierna niñez y de la juventud, muchisimos sentimos tu inesparada partida. Sara Vidal Alcorta de Oberlander, hijos. Marta, Hernán (a), Irene y Mirta, sus flias, acompañamos con gran cariño a la Gorda (tu esposa), hijos, hermanos y demas familiares.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Carlos Enrique Guerrieri, Raquel y Claudia Mulky y Josefina Guerrieri participan con dolor su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Gustavo Adolfo Herrera y familia participa con profundo dolor a los Dres. Enrique José Billaud, Sebastián Billaud y al Lic. Agustín de Jesús Billaud por el fallecimiento de su padre, y expresa sus más sentidas condolencias a toda su familia ante tan irreparable pérdida.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Mariano Guerriri y Sara Villanueva, sus hijos Maria Gracia, Mariano y Enrique, su hijo politico Mario Chazarreta y sus nietos participan con dolor su partida.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Arturo Madías, su esposa María Eugenia Weyenbergh, sus hijas Ma. Eugenia, Jimena y sus respectivas flias.participan con profundo dolor su fallecimiento y se ruegan oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Osvaldo Palau, Maria Ines Fiad, sus hijos Ariel, Valeria y Analia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche, sus hijos Matías, Valentín y María Pía participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Luis Eduardo Achaval y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. María Rosa Passarella, Dra. Silvia Mariel Sayago participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan con mucha consternacion a su familia en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Luisa Hallak de Retondo participa su fallecimiento, acompaña a su familia en este momento de dolor y eleva oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Daniel F. Yocca y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido colega y amigo, verdadero ejemplo de vida en todos los órdenes en donde le toco desempeñarse. Ruega oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. El Consejo de Bioquímicos de Sgo. del Estero participa con dolor el fallecimiento de quien fuera su asesor legal desde los inicios de la institución. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Pimpo Avellaneda de Morellini y sus hijos Marcia y Lucas, participan con hondo pesar su fallecimiento, ruegan al Señor le de el descanso eterno y acompañan espiritualmente en el dolor a su hijo Agustin y flia., Que brille para él la luz que no tiene fin.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Andrés Rojas, Fabiana Escontrela, sus hijos Lucila, Valentina, Andrés y Delfina participan su fallecimiento y acompañan a Sebastián y Cecilia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Gustavo Mariano Paz participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Hector Luis Ribas, Magdalena Daud de Ribas, Maria de los Angeles Ribas, Hilda Teresita Ribas y flia., Oscar Alberto Ribas y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido José Antonio. Que Dios lo tenga en su gloria y le de cristiana resignacion a su familia.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Su ahijada Susana, su esposo Daniel e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Carmen Santillán y sus hijos Agustín Argibay e Ignacio Argibay participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ante su inesperado deceso.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Abel María Paz, Gabriela Fernanda Suárez y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Ángel Luna Roldán, Dra. Patricia Moltini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Emilia Roldán de Luna y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Gustavo Mariano Paz (h), María Fernanda Barbesino y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. La Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, acompaña a los Dres. Sebastian Billaud Juez de Familia de 1º Nominacion y al Dr. Enrique Billaud- Defensor General. Ruega oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Los empleados de la Defensoría Penal de Septima Nominacion, Noemi Gomez, Maria Ayunta, Dra. Olga Charriol, Dra. Viviana Ciampi, Dra. Marta Cejas, Carlos Ibañez, Pedro Pagani, Pablo Soria, Dr. Marcelo Argibay, Dr. Emilio Nazar participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Defensor general del Ministerio Publico de la Defensa, Dr. Enrique José Billaud. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Lic. Claudia Juarez y sus hijos Facundo, Constanza y Geronimo Emmerson, acompañan a sus amigos Enrique y Sebastian.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Ángel Luna Roldán, Dra. Silvia Sayago, Dra. Karina Gutiérrez, Analía Silva, Luisa Pernigotti, Vanesa Renner y Fernando Toloza participan el fallecimiento del padre del Defensor General, Dr. Enrique Billaud. Elevan oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Amigos de su hijo Sebastian, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Adriana Gimenez, Aldo Mayuli, Cecilia Teruel, Daniel Avila, Daniela Jugo, Jorge Amerio, Maria Rosa Barbaran, Marcela Arce, Maria Laura Avendaño, Martha Giulliano, Mochi Abalos, Estela Maris Argañaraz y Claudia Juarez.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Aníbal Curet, sus hijos Fernando y Alfonso despiden a José con enorme afecto y acompañan a su esposa e hijos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Comisión directiva y empleados de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera socio y asesor de la institucion acompañando a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine y familia, despiden con gran dolor y pesar la muerte de su amigo de la infancia y consuegro y una gran persona, honesta y brillante abogado y acompañamos a Gorda y sus hijos en este triste momento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Graciela Habra de Weyenbergh, sus hijos Ana y Enrique; su hija política Cecilia Espeche; sus nietas Anabel y Rocío Weyenbergh participan con enorme dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Erwin Moraga Fagalde y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. María Waldina Agüero de Rigourd, sus hijos Waldina, Fernanda, Carlos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Adriana, Susana y Marta Habra y sus respectivas familias participan su fallecimiento y comparten el dolor de toda la familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sus consuegros Ricardo Sexer y Lali Petrello y sus hijos Cecilia y David Sexer lamentan profundamente el deceso del distinguido abogado y honorable ciudadano, acompañan a su familia en este doloroso momento, elevando oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Pablo Moyano, Noelila Guiñazu, participan con pesar el fallecimiento del Dr. José Antonio Billaud y acompañan a la familia Billaud en este momento de dolor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Juan Pablo Rea, Andrea Barquett e hijos, participan con pesar el fallecimiento del Dr. José Antonio Billaud y acompañan a la familia Billaud en este momento de dolor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Alfredo Pianezzola, Silvia Toscano de Pianezzola e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su familia.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Bibiana Meneghini e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Enrique Billaud.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Bruno Volta y Lorena Pianezzola de Volta, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Enrique Billaud y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Directivos y personal del ISSPSE acompañan en sentimiento a la familia del Dr. Billaud José Antonio, quien tuvo a lo largo de su vida profesional un fuerte compromiso con el instituto.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. José Ferreiro y Elizabeth Castro y sus hijos participan con dolor su fallecimiento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Raquel De Arzuaga y sus hijos Alejandro, José, Teresita, Carlos, María Mercedes y Ramón y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria..

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Mario A. Balestrini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero de trabajo en la Cámara de Comercio e Industria, y acompañan a su familia en tan lamentable pérdida.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. José Luis Jensen e Irene María Viaña participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. José Antonio Azar y flia, participan con dolor el fallecimiento de su dilecto amigo José y acompañan a su esposa e hijos. Se ruega una oración en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Victor Oscar Giannoni participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Enrique, Sebastian, Agustin y Lisandro. Ruegan una oracion en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Rodolfo Amestegui y Rosario De La Llama e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Stella Bernasconi, Dr. Ariel Peralta Bernasconi, Mariana Ruiz e hijos; Flavia Peralta Bernasconi y Agustín Sayah Correa; Luciana Peralta Bernasconi y Carla Peralta Bernasconi participan con profunda tristeza el fallecimiento del papá de Lisandro y acompañan a la querida Gordi, hijos y nietos en este gran dolor. Elevan oraciones por él.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Beto Tiberti, Liliana Olmedo, sus hijos Mariana y Martin Tiberti y sus respectivas familias participan el fallecimiento del querido José y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Elda Sánchez Colombo participan el fallecimiento de tan apreciado amigo y reconocido profesional del foro local. Descansa en paz.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Diego Jiménez, María Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. La Asociación de Magistrados y funcionarios Judiciales participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Darío Alarcón participa con dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Enrique y Sebastián. Ruega una oración en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Rosa Falco de Raineri y familia lamentan profundamente el fallecimiento del Dr. José, acompañan a su familia en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Señor recibe su alma y haz que goce de la gloria eterna. Elio Edgardo Falco, su esposa Rosa María Manfredi e hijos Rosita y Pedro Raineri, Adriana y Federico Sanz, Mario y Analia Alvarez, Fernanda y Ariel Herrera y Elio y Gabriela Gonzalez participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo de tantos años y ruegan oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Diego Mulki, Dra. Carolina Neder y Dr. Ignacio Rojo, Defensores Oficiales en lo Penal de 8va, 9 na y 10 ma Nominacion y Dra. Marta Barragan, Dra. Noelia Llugdar, Enrique Luna, Dra. Guadalupe Dech, Dr. Manuel Santillan Zavalia, Agustin Rimini, Dra. Maria Rosa Avendaño y Carlota Moreno Araujo, integrantes de las respectivas defensorias participan con dolor el fallecimiento del padre del Sr. Defensor General del Ministerio Publico Enrique Billaud, rogando oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Hugo Oscar Peralta, su esposa Noé y su hija Nicole participan con profundo dolor su fallecimiento y desean resignación a toda sus familiares.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Ercilia L. G. de Rojas, sus hijos Andrés y Fabiana Escontrela; María Inés y César Rach; María Laura y Hernán Falcione; Eduardo y Amparo López participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de pesar.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Yolanda Marta, Hanne de Karam y María Alicia Karam participan con dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Enrique José Billaud y Dr. Sebastián Billaud ante irreparable pérdida. Ruegan al Altísimo por su eterno descanso.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y déjalo contemplar la luz de tu rostro" Julio Madroñero, Nora Palavecino de Madroñero y Martín Madroñero participan con pesar el fallecimiento de su querido amigo José y acompañan a su esposa e hijos en tan grande dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Washington Davila, Ministro Pupilar y de la Defensa de la Provincia de Tucumán, participa el fallecimiento del padre del Colega de Santiago del Estero, Dr. Enrique Billaud. Se ruega oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la Luz que no tiene fin". Pablo Paradelo y María del Huerto Madroñero participan el fallecimiento del padre de su querido amigo Enrique y acompañan a toda la familia en su dolor rogando oraciones por su alma.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. "Abre tus brazos Señor para recibir a tu hijo". Sebastián Dominguez y Silvia Madroñero e hijos participan el fallecimiento del padre de su querido amigo Enrique y acompañan a toda la familia en tan grande dolor. Ruegan oraciones por su alma.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. La Defensora de Familia de 2° Nominación, Dra. Claudia Véliz Romano, participa con profundo pesar el fallecimiento del padre del Sr. Defensor General del Ministerio Público de la Defensa y lo acompaña junto a su familia en el dolor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Claudia Véliz Romano participa con dolor el fallecimiento del papá de su compañero y amigo Dr. Sebastian Billaud y lo acompaña en tan dolorosa pérdida.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Víctor Alegre, Marta Aída Viaña, sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo y Jose Alegre Viaña con sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento, acompañando con cariño en este doloroso momento a sus familiares. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Marta Velarde y Roberto Azaretto participan el fallecimiento del padre de su cuñada María de los Ángeles y acompañan a la familia en el dolor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Irma Ise de Velarde e hijos participan con gran pesar su fallecimiento y acompaña a la familia Billaud en el dolor de la partida.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Julia Velarde participa su fallecimiento y acompaña a su hija María de los Ángeles en el dolor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Shams participa su fallecimiento y acompaña a la familia Billaud en el dolor.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Juan Ramiro Velez, su esposa Dra. Patricia A. García y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y colega y acompañan en este difícil momento a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. La Comisión Directiva de la Caja Forense de Santiago del Estero: Dr. Eduardo A. Garay, Dra. Julia E. Graziani, Dr. Agustín Scarano, Dr. Roberto Eberlé, Dra. Georgina Chaumon, Dr. José R. Sánchez Gerez, y su Asesora Legal Dra. Dora A. González, participan con profundo dolor el fallecimiento de su beneficiario y ex Directivo, Dr. José Billaud. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Marcela Alejandra y Osvaldo Laprida, despiden a una gran persona y a un gran profesional una gran pérdida para la Sociedad Santiagueña, abrazamos a su querida esposa y demás familiares por esta gran pérdida, pedimos al Señor por su descanso eterno y que sea eterna su memoria. Amén.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Roberto y Toty Pisetta de Zaltz, Sergio Zaltz y flia.; Mariela Zaltz y flia. participan con dolor su fallecimiento. Piden pronta resignación a toda la familia ante inesperada e irreparable pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Marcos Guillermo Herrera y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Ricardo Vittar, Mercedes Sonzini y flia., participan el fallecimiento del Padre de su Amigo Enrique. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Oro Figueroa, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de sus amigos Dres. Enrique y Sebastian Billaud y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Eduardo Loza, Ana Lía Fagalde y Tobías participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan triste momento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el ddescanso eterno". José "Chelo" Chazarreta y Sandra Clavero acompañan a su esposa, hijos y nietos en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Maria Cristina Jimenez, sus hijas Maria del Huerto Herrera, Maria Josefina Herra y José Grand, nieto Milo Grand, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. María Viviana Tejera participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de hondo pesar. Ruega oraciones en su memoria. Las Termas.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dr. Ernesto A. Carrizo y su esposa Susana Maria Taboada de Carrizo, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. La Unidad de la Defensa de la ciudad de Las Termas de Río Hondo participa con dolor el fallecimiento del Sr. Padre del Defensor General Dr. Enrique Billaud, acompaña a su familia en este duro trance y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Julio Rodriguez, Maria Silvia Cazzaniga y sus hijos Nicolas, Julieta y Paz, acompañan a la familia Billaud Traine en este dificil momento y elevan oraciones por el descanso en paz de José Antonio. Que brille para el la luz que no tiene fin.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Luis E. López y Gloria Cárdenas participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan penoso trance.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Dra. Claudia Luna, José Herrero Medina, Romina Bravo Suarez, Gabriela Cortez, Mario Cesar Figueroa, Magalí Palomino y Carlos López, participan con pesar el fallecimiento del Sr. Padre del Dr. Enrique Billaud. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Teresita Barthe Vda. de Fagalde y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia, sus hijos Daniel y Lucciana acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. La comisión Directiva y Afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su afiliado Sebastián Billaud. Se ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Aldo J. Gómez, Blanca Macedo de Gómez, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Gorda, hijos y nietos en tan difícil momento. Paz en su tumba.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. "La muerte no es nada, sólo he pasado a la habitación de al lado. Yo soy yo, ustedes son ustedes. Lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo…". (San Agustín). Blanca Macedo de Gómez, participa su fallecimiento y acompaña a la amiga Gorda en tan doloroso momento. Paz en su tumba.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. 'Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mi no morirá jamás''. Hugo Moreno Navarro, Gabriela Catalfamo y Jerónimo Moreno Navarro, acompañan en este dificil momento a su esposa e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Silvia Abalovich, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del distinguido doctor y acompañan con mucho cariño a su esposa, hijos y demás familia, elevando oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Marco Franceschini, Catalina Peña, sus hijos Valeria y Marcos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Mariano Bellomo, su esposa Valeria Franceschini e hijo Catalina, Felicita y Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Raúl Femayor, Alexia Neme Monden, Tomas y Agustin Femayor con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Carlos Parra, su esposa Magalí Pavón e hijos Nicolas y Guillermina Parra con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Hugo Gramajo y flia con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS DE TOLEDO, ALICIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Su esposo Luis Toledo sus hijos Joel, Abel, Toledo sus nietos Gaston, y Santiago y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio jardin del sol. El cortejo partira de calle La Plata 162 s/v COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS TEL 4219787.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Querido primo, siempre recordaremos tu nobleza, tu respeto, tu cariñosa caballerosidad entre tantas virtudes que te acompañaron. Sus primos Rody, Liliana, Susy y Julio Lares te despiden con amor. Ya descansas en paz querido Ale. Ruegan oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus primas Maria Leonor, Marta Elena, Lidia Sofía Hallak y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Sus primos Luisa Hallak de Retondo, Hector Retondo, sus hijos Pablo Gabriel, Marta Elena y Mariana Retondo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Delfor Rosales, sus hijas Claudia y Silvina, sobrinos Emilio N., Rodrigo D., Jorgelina e Ignacio M. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en sumemoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Rulo Mulki participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Ale y acompaña a su esposa, hijos y demas familiares en estos tristes momentos. Se eleva una oración en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Tito Muratore y flia., Miki Muratore y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno.Tus vecinos Ruddy y flia., Hugo Bernabé y flia., Dr. Carlos Robento y flia., Dra. Liliana Yoconda e hijo y Oscar D. Alderete Terrera y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Ale. "Mas alla del sol, yo tengo un hogar, hogar dulce hogar mas alla del sol". Ale, alli te espera tu madre quien fué en vida una gran amiga y vecina incondicional. Que los Angeles, te acojan con sus cánticos en tu nueva morada. Sara de Herrera y sus hijos participan con gran pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Remigio José Carol, Adriana Gomez Colombo, sus hijos Adriana Guillermina, Remigio Adrián, Sebastian Alejandro y Maria Florencia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Luis Alberto Guantay, Jorge Antonio Ávido, José Ramón Atías, Alfredo Hubner, José Valdés, Hugo Moisés, Fabián Ibarra participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo Aldo Hid ante una perdida tan triste.

PALLARES VDA. DE HID, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/19|. Querida Rosita. Te despedimos con el dolor que provoca tu partida, pero nos reconforta saber que tu fe en Dios te eleva al descanso eterno para ocupar el lugar que el creador tenia reservado para vos. Nos queda el recuerdo de tu amable condicion de amiga, ese don que nos permitio compartir tantos e inolvidables encuentros. El Centro de Jubilados y Pensionados Mercantiles expresa sus condolencias a su flia. Y ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su hermana Norma Perez, hermano político Raúl Santillán, sus sobrinos María Alejandra, Cecilia y María del Carmen, sobrinos nietos Germán, María Virginia y Alvaro (a), participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Siempre te recordaremos. Descansa en paz junto al Señor.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Rina y Silvia Abate Soria, tias politicas de su hijo Claudio, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan en el sentimiento a toda su familia.

PÉREZ DE ESCALADA, MARTA LELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Sus ex compañeras del Jardin Municipal Nº 2 Mi Casita; Alicia Valladares, Elba Soria, Zulema Maidana, Arcelia Rojas, Marisa Medrano, Elena Broggi participan y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares. Descansa en paz querida Sra. Martita y brille para.ella la luz que no tiene fin.

RESTON, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Dominga de Maya, sus hijos Manuel y Karina, Nora Graciela, Carlos y Silvina y su nieto Mateo participan el fallecimiento de la mamá de Alberto y Dorita Lucatelli. Elevan oraciones en su memoria.

RESTON, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Marta Eugenia Azar Lucatelli y José Martín Cesca participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este dificil momento. Oraciones en su memoria.

RESTON, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. María Claudia Azar Lucatelli y Bernardo Villegas participan su fallecimiento y ruegan por una pronta resignacion de sus seres queridos.

RESTON, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Aldo Llugdar, Ana María Reston y Ricardo Llugdar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RESTON, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Alfredo Vittar, Adriana Llugdar, sus hijos Matías, Agustín, Lourdes Vittar participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RESTON, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. La Sra. presidente de la fundación Prof. Edifs Vilma Jalaf de Taín, personal directivo y docente del "Centro Especial de Capacitación Laboral con Orientación en Cerámica", miembros de las asociación de padres, compañeros, padres y voluntarios, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida alumna Dorita. Elevan oraciones en su memoria, cristiana resignación y bendiciones para sus hijos Alberto y Dorita y demás familiares.

RESTON, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Los amigos de su hijo Alberto, compañeros del Frontón de SLTC: José, Lalo, Tino, Tucura, Mudo, Piru, Petiso, Yoyi, Negro, Turco, Caco, Iván, Gonzalo, Guti, Fabián, Alfredo y Fede. Ruegan una oración en su memoria.

RESTON, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. David Navarro, Susana Roldán y José Juárez le dicen Adios a una gran mujer, madre y abuela ejemplar. Ruegan oraciones en su memoria.

RESTON, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Con el recuerdo imborrable de las horas vividas con alegrías y tristezas, carnavales de por medio. Te despedimos con profundo dolor. Seguro te encontrarás con Nena, Porota y María para continuar las charlas interrumpidas. Tus amigos que te queremos Mónica, Miguel y Marcela Nader, Santiago y Andrea Lugo, Fede y Mica Nader acompañamos a tus hijos Dora y Alberto, hija política Silvia y nietos Constanza, Francisco y Alejandro. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARMEN DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sus hijas Yoana, Patricia, Mariana, sus nietas Mia, Tania y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Perchil Bajo. Casa de duelo.Dpto. San Martin. Pintos. s/n. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BUDÁN, MIGUEL ALFONSO (Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/16|. Su esposa Viviana, su hija Catalina Budán invitan a la misa a celebrarse hoy en Catedral Basílica a las 20.30 hs. al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. "Si me extrañas mucho, disimula el acto, búscame en los niños, el café, la radio y en el sitio ese donde me ocultaba. No pronuncies nunca la palabra muerte, a veces es más triste vivir olvidado que morir mil veces y ser recordado". Sus familiares invitan a la misa que se realizará mañana domingo 19 a las 11 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 4 meses de su desaparición física. Ruegan por su eterno descanso.

LOBOS DE PRESTI, BLANCA AZUCENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el9/5/19|. Sus hijos Angel y Santos Presti y su nieta Libra Presti invitan a la culminacion del novenario de misas que se realizará mañana domingo a las 20 en iglesia San Francisco de Asis y en iglesia Inmaculada Concepción de Villa Atamisqui en hs de la tarde.

LOBOS DE PRESTI, BLANCA AZUCENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Su ex alumno y amigo, Próspero Augusto Ybañez, desde Puerto Santa Cruz, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a sus hijos en tan dolorosa pérdida, ruega oraciones por su alma e invita a la misa que en su memoria se celebrará en la iglesia San Francisco de la ciudad capital de Sgo. del Estero, el día domingo 19 del cte. mes y año a las 20 hs y en la iglesia Inmaculada Concepción de Villa Atamisqui el mismo día, a la misma hora.

LORENZO, RAUL GUILLERMO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Sus padres Claudia y Raul y su hermana Luisina Lorenzo, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Capilla del Colegio San José, al cumplirse el primera año de su fallecimiento. Elevando oraciones por una Feliz Resurreccion.

MÉNDEZ VDA. DE CRUZ, TERESA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/16|. Hermana querida cuanto dolor hay en nuestros corazones al ver que ya no estás aquí, pero nos reconforta saber que estás descansando en los brazos del Todopoderoso, fuiste un gran ejemplo para todos. Descansa en paz. Aurelio Mendez y flia. invita a la misa hoy en la capilla Ntra. Sra. del Valle (12 de Octubre y San Juan) al cumplirse el 3er. aniversario de su partida al reino celestial. "Que brille para ti la luz que no tiene fin".

MIGUEL DE SOSA, NORMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/12|. En nuestros corazones perdurará por siempre tu inmenso amor y bondad. Sera la luz que guie por siempre nuestros caminos. Todo lo que hiciste por nosotros, lo que nos enseñaste es algo que no se puede pagar, que no alcanzará nuestras vidas para agradecerte. Nuestro amor por ti durará por siempre. Gracias por todo y que la luz del Señor brille y guie tu camino hasta el Cielo. Su esposo, hijos, hijos politicos, nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Inmaculada Concepcion, con motivo de cumplirse siete años de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

CERRANO, PRÓSPERO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Su querida esposa Marta Angélica Ávila, sus hijos María, Silvia, Marta, Estela, Carlos y Fabián, hijos políticos, nietos y bisnietos te extrañamos mucho, con mucho dolor. Descansa en paz. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Te recordamos al cumplirse dos años de tu partida.

BRITO, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Sus hijos Mabel, Karina, Hugo, Luis, y Richard h. politicos y nietas y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio Jardin del Sol COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 1621 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, EDIT DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Sus hijos Cecilia, Anabel, Andrea, Nicolás, sus hermanos Humberto, Enzo, Omar, Carlos, Sofia, Yino, nietos Micaela, Juan, Valentino, Luisana, Maria Pia, Jazmin, Lautaro. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol COB HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, EDIT DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su hermano Humberto, su esposa Carmen, sus hijos Hugo, Daniel, Patricia y Fabiana, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GONZÁLEZ, EDIT DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su hermano Enzo, su esposa Graciela, sus hijos Oscar, Paola, Daniel, Fabiana y Belén, sus sobrinos nietos Rita, Oscarcito y Ana Lucía y su amiga Silvia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GONZÁLEZ, EDIT DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su hermano Omar, su esposa Cristina y sus hijos Rodrigo y Álvaro participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GONZÁLEZ, EDIT DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su hermano Carlos, su esposa Alicia, sus hijos Carlitos, Fernanda y Marcos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GONZÁLEZ, EDIT DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su hermana Sofía, sus hijos Cristian, Romina, Ángel y Rocío y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GONZÁLEZ, EDIT DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Su hermano Gino, su esposa Sandra, sus hijos Gabriel, Matías y Fiama participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "Señor, ya está en tu casa permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno''. Silvia, Mary, Francisco Canllo y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas en estos momentos de dolor y elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Acompañamos a los familiares en este difícil momento. Ana Cianferoni, Veronica Fernández, Anita Bianchi.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. "El Señor te cobija en sus paternales brazos'' . Sus vecinos y amigos Maria Teresa Casaria, Naty, Jose, Josecito, Virgi y Berni Eberle participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan rezos en su querida memoria.

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Resuenen las campanas del cielo porque un ángel llego a su morada'. Tu compañera y amiga de la comunidad de la Parroquia Sgo Apostol Gringa Soria de Bravo e hijos elevan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/12|. En este nuevo aniversario te recordamos con amor y nostalgias, sin poder evitar que las lágrimos inunden nuestros ojos. Estas en nuestras mente y corazones y, el amor de sentimos llega hasta donde estas''. Su esposa Rosa Manzur de Bonemberg, sus hijos Jorge Samuel (Otto) y Mariela; Cinthia y Walter; Erika y Luis; Solange y René, y sus respectivas flias. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Sgo Apóstol, al cumplirse 7 años de su partida al Reino Celestial. Se ruega oraciones a su querida memoria.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. La comunidad educativa de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador participa con dolor el fallecimientos, de su ex alumno que siempre brindó su predisposición para con esta institución. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. "Ahora su casa será la casa del Señor y descansará en verdes praderas" Marta Tula, Silvia Sabagh y Marta Hernández participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra amiga Silvia. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. La Promoción 1971 de la Esc. Normal participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo "Peter". Ruegan una oración en su memoria. Frías.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Sarmiento, participa con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su hermana Silvia, rogando cristiana resignación a toda su flia. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

AGÜERO, CARLOS GUILLERMO (Piter) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Isabel y Susana Monti participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

LEDESMA DE VIGNALICK, ELVA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Randolfo S Varela, participa con dolor el fallecimiento de su colega y ex tesorera del Centro de Docente Jubilados Paz Saavedra, ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para toda su familia. Frías.

LEDESMA DE VIGNALICK, ELVA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/19|. Desde Sgo. del Estero; Sofia Luna de Cornejo y su hijo Fabian, parrticipan con profundo dolor su fallecimioento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VALLADARES, AURIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Pimpo Avellaneda de Morellini, sus hijos Marcia y Lucas Morellini, participan con dolor su fallecimient, acompañan espiritualmente a sus familiares en este momento de profunda angustia y tristeza. Ruega al Altisimo por el eterno descanso de su alma y la pronta resignación de su familia.