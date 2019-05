El PJ se quedó con la intendencia de General Pico al derrotar al PRO

19/05/2019 - 21:14 Política

La ministra de Desarrollo Social de La Pampa, Fernanda Alonso se consagró esta noche como la primera mujer que ocupará la intendencia de General Pico, la segunda ciudad en importancia de la provincia, al ganarle al actual diputado nacional del PRO Martín Maquieyra, quien reconoció la derrota.

"La gente no nos apoyó en su mayoría pero hay un montón que lo hizo y un agradecimiento a ellos. Me hago cargo de mi parte pero el PJ viene ganando hace 36 años en La Pampa y no lo podemos adjudicar a (Mauricio) Macri que viene gobernando desde hace tres años", declaró Maquieyra.

Alonso destacó por su parte que "es un momento de mucha felicidad, era el momento que estábamos esperando".

"La gente optó por seguir sosteniendo un gobierno peronista en General Pico y en la provincia de La Pampa, contra un modelo de Gobierno nacional que no le garantiza nada al pueblo pampeano", añadió.

Maquieyra fue candidato a intendente por el PRO y tras la derrota de esa fuerza en las PASO ante el radicalismo, el 17 de febrero pasado, prácticamente trabajó solo en la campaña, atento a que los referentes más importantes, como Javier "Colo" Mac Allister, que perdió con el radical Daniel Kroneberger la postulación a gobernador, desaparecieron de la escena política pampeana.

Alonso es ministra de Desarrollo Social y pertenece al riñon del "vernismo". Desde el momento de su candidatura llevó adelante una fuerte campaña en la ciudad para dar a conocer su propuesta de gobierno encolumnada detrás del proyecto del gobernador peronista.