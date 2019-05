FÚNEBRES | 22 de mayo de 2019

22/05/2019 - 01:03 Funebres

Raúl Ángel Aramayo

Berta Rosa Ibáñez de Alvarez

Jorge Rafael Gramajo Bonahora (Clodomira)

Héctor González

Raúl Ramón Fernando Rojas

Blanca Beatriz Rivero

José Eduardo Lastra

Neli Arminda Salvatierra (La Banda)

ARAMAYO, RAÚL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su esposa: Delfina, sus hijos: María Renne, Nita y María José, hijos pol., nietos y bisnietos, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARAMAYO, RAÚL ÁNGEL (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Sus sobrinos, sobrinos nietos y sobrinos políticos de la ciudad de Frías, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ARAMAYO, RAÚL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Rectoría y comunidad educativa del colegio secundario Primera Junta acompaña en el dolor al Prof. Ariel Toloza por la pérdida de su padre político. Ruega oraciones en su memoria.

ARAMAYO, RAÚL ÁNGEL (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Sus compañeros y amigos de la Promoción 1958 de la Esc. Normal Rep. del Ecuador participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el descanso eterno de alma y cristiana resignación a su flai. Estamos seguros que cuando se haga referencia a los personajes de Frías la singular figura de "Bichito" ha de salirnos al paso. Descansa en paz amigo querido.

ARAMAYO, RAÚL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. 5 Tº A. Promoción 67 de la Escuela Normal acompañan a su querida compañera Chonga y familia ante tan dolorosa pérdida.

ARANDA, ÁNGEL HUMBERTO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. Ya estás junto al Señor donde solo existe luz, paz y amor. Su hermano Nardo, su hermana política Nora Senilliani, sus sobrinos Marisa Angélica (ahijada), Nardo Sebastián y Nora Lis participan con profundo dolor su fallecimiento expresando sus condolencias a toda su familia ante tan irreparable pérdida y ruegan oraciones en su memoria. ¡Descansa en paz querido Cachito!

ARANDA, ÁNGEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. Tus queridos hermanos Nardo y Nora, Oscar y Elba, Néstor y Tere, Inés, Esther y sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido hermano Cacho.

ÁVILA DE LARES, LILIA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 15/5/19|. María Teresa M. de Alcaide, sus hijos Cielito Alcaide de Hamann, Raúl Alcaide y sus respectivas familias participan con pena y tristeza la partida de su muy estimada vecina. Rezan por la paz de su alma y la cristiana resignación de su familia.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Gladys E. Giménez, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana Gabriela, Marcelo Figueroa y sus respectivas familias acompañan a la familia Billaud en este doloroso momento, elevando oraciones en su memoria.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. Julio César Nassif y su hijo Dr. Julio César, participan con profundo dolor el fallecimiento del distinguido y querido amigo José; acompañan a su esposa e hijos en tan triste momento.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. "Rogamos al Señor por su descanso en paz y resignación para su esposa y toda su familia, acompañándolos en estos dolorosos momentos". Amílcar Buenvecino y familia.

GONZÁLEZ, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su esposa Olga Nicolai y su hija Blanca Gonzalez participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 8. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su esposo: José Álvarez, sus hijos: José Luis y Adriana, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Jardin del Sol. C. de duelo:Pedro L. Gallo 340 (S.V.) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su hermano José Roberto Ibáñez, su esposa Gladys Gutiérrez y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermana y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su sobrina Natalia Verónica Ibáñez participa con profundo dolor el fallecimiento de su tía querida. Ruega oraciones por su eterno descanso.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su primo Dr. Dardo Omar Sosa, su esposa Lic. Lidia Fernández e hijas Maité y Ailén Sosa participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. María Elena Barnetche y Luis Alberto de la Rua, sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Berta Rosa y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su sobrino Adrián Roberto Ibáñez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Compañeros de trabajo de su hijo José Luis: Pilin Palazzi, Marcelo Wagner, Franco Daneri, Maru Perlo Piazza, Martín Chedid, José Díaz Yolde, Mariana Paz, Natalia Palavecino, Cristian Bruhn, Natalia Renner, Macarena garay, Jorge Gómez, Ayelen Raineri, Vanina Salvatierra, Emanuel Zamora, César Gómez, Pilar Salvatierra, Carolina Martín, Lucho Torres, Bicho Pérez, Nika Meossi, Flor Domínguez, Juampi Caldera, Josefina Godoy J. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Amigas y compañeras de trabajo de su esposo José: Susana, Mónica y Valeria participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Ramón Espinillo y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido mía. Ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé. Feliz te llevaré de la mano por senderos nuevo de luz y de vida, enjuga tu llanto y no llores si me amas. Empleados, compañeros y autoridades del Juzgado Civil y Com. de tercera Nom., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y compañera Berta. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Dale Señor el descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus vecinos Kuca, Ariel, César y familia Andrea Judith y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su vecina Ana Olaiz de Coria y flia., Daniel Vargas y flia., y Leandro Lescano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Sus vecinos de calle Pedro Zani, Familias; Olaiz, Vargas, Agüero, Rojas, Basualdo, Fernández, Bruchmann, Zaidman, Viaña, Costas, Acchinelli, Moreno, Bustos, Szelsky, Gamietea, Lopez, Rossi, Alberto, Cisterna y Cárdenas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Dr. Ramón A. Carabajal, su esposa Elena e hijos Pablo y Daniela participan con pesar el fallecimiento de quien fuera una compañera judicial y a su vez madre de Adriana a la cual acompañamos en este momento de profundo pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Tus ex compañeras judiciales; Hebe Navarro, Silvia Juárez, Diana Coronel, Ramón Espinillo, Silva Mansilla, Silvia Lombardi y Roque Cortez participan su fallecimiento y despiden a Berta con profundo dolor. Rogamos una pronta y cristiana resignación para su flia.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex socia Berta y madre de su afiliada Adriana Medina Santillán. Se ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales (ASEJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera Adriana Medina. Rogamos oraciones en su memoria.

LASTRA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su esposa Juana Serrano, sus hijos José, Víctor, Daiana, Santiago, Yanina y Negra, Lastra, h. políticos, nietos y hnos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Sta. María. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 .

MORENO, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. José Isa Azzán, Delia de Assán, sus hijas Mónica y Viviana con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. Los amigos de su hija Mónica; Dr. Alberto Paz, Alejandra Auad, y Cecilio Díaz, acompañan en el dolor por la pérdida de su papá. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MORENO, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. Profesor Fabian Ottinetti, su Sra. Gabriela Natalia, sus hijos Matias, Martina y Santiago, participan con dolor el fallecimiento del papá de su querido Sebastián. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, JULIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. Los compañeros de trabajo de su hija Mónica; Puchi, Vicky, Eugenio, Ale, José, Roxana, Belén, Marta, Yohana, Patricia, Cecilia, Oscar y Sebastian, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERIÉ DE CORBALÁN, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Félix Gramajo y Sylvina Abud participan el fallecimiento de su querida y fiel alumna del taller de Francés del Ceselex-Unse y ruegan una oración en su memoria.

PERIÉ DE CORBALÁN, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. José Contreras y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Corbalán en esta triste pérdida. Ruegan oraciones a Dios por su descanso en paz. Frías.

PERIÉ DE CORBALÁN, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Directorio y personal de Asistmed SRL. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Sus hijos Oscar, Manuel, Ramón, Mario, Juan, Carlos, Silvia y Negro, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy. Casa de duelo C. 208 Nº 656 Bº Colón. EMPRESA SANTIAGO.

ROJAS, RAÚL RAMÓN FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su madre Irma, su esposa Mónica, sus hijos Bianca, Máximo, Alexandra, sus hermanos Roman, Renato, Manuel, Rosa, sus hermanos políticos Sandra, Ely, Federico, Deisy, su sobrino Walter y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol, La Banda. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 S.V. EMPRESA SANTIAGO.

SAAVEDRA, NICOLÁS TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Personal directivo, amigos, compañeros, talleristas y demás personal integrante del Centro de Día Parque participa con profundo dolor la partida del querido Nico, quien compartió día a día tantas horas junto a nosotros y acompañamos a su familia en estos tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. ¡Tito querido! Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Ya pasaron nueve meses desde el día que nuestros corazones quedaron suspendidos en el tiempo, aquel 22 de agosto cuando partiste al encuentro con el Señor. Pese a no verte te sentimos tan cerca como el primer día, nada mitiga el dolor de tu ausencia física. Ojalá Dios nos permitiría volver el tiempo atrás para verte, abrazarte y sentir tus besos como siempre. Hoy nos sentimos orgullosos de recoger los frutos de las buenas obras que realizaste en vida. Descansa en los brazos de la Virgen de la Merced y tu espíritu vele por nosotros como lo hiciste en vida. Su esposa Teresa Borquez, sus hijos Mercedes, Anita y Martín Auat, hijos políticos, nietito y demás familiares invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 en la iglesia La Merced.

BÁEZ DI PIETRO, YLDA AMÉRICA (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Sus hijos y demás familiares invitan a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BRAVO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/16|. A tres años de tu partida a la casa del Padre te recordamos tus familiares y amigos en la misa que se oficiará hoy a las 21 en el Convento Santo Domingo, rogando por su eterno descanso.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco, al cumplirse dieciséis años y cinco meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

LOTO, GENIBERO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. No existe un adiós más lamentable en este mundo que el que se da para siempre. Dios quiso que nuestro padre esté a su lado, pero nos dejó su enseñanza y su amor vivirá en nuestros corazones. Aunque su cuerpo ya no este su alma siempre estará con nosotros. Su esposa Sara, sus hijos Javier, Mario, Myriam, Miguel, Gabriela y Walter, sus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, RAFAEL ALFONSO (Rafa) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/16|. Su esposa Betty, sus hijos Silvana, Sergio y Rafael; hija política Silvina; nietos Camila, Mateo y Tadeo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse tres años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

GÓMEZ, FLORENTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su hermano Mario Gómez, su primo Luis Alberto Gómez y flia Nandez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Servicio Funebre Nueva Empresa Gorostiza.

SALVATIERRA, NELI ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su esposo, sus hijos Fabián, Pablo, y María Rosa, h. políticos Fany, Natalia, nietos Adriel, Ramiro y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Beltrán. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIGUEROA, FIORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. Su esposa Natividad, sobrinos Dario, Gustavo, Rafael, Jorge, sobrinos políticos Marta, Magali, Celina y Silvia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados hoy a las 8:00 hs en el cementerio La Magdalena Dto. Moreno.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Su esposa: Viviana, sus hijos: Ariel, Rubén, Mariela y Jorge Paz, hijos pol. y nietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. dé Clodomira. El cortejo partirá desde la Municipalidad de esa ciudad. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Nony Cisneros Con gran dolor y emoción participa del viaje a la eternidad de un gran amigo y compañero de trabajo Jorgito, como cariñosamente lo llamábamos. Acompañamos en el dolor a sus hijos, nietos, Sra Vivi y demas fliares. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Clodomira.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. El presidente del centro de jubilados de UTEDYC. Luis A. Santillán y flia., participa con dolor el fallecimiento de su compañero de 30 años en el Colegio de Médicos. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Dr. Guillermo Tarchini y Lidia Mayuli de Tarchini, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido compañero de trabajo Jorgito y brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. "Que Dios lo reciba en su Reino, descansa en paz". La Asociación de Pediatría de Santiago del Estero participa el fallecimiento de nuestro querido colaborador y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Marcelo Alfaro, Patricia Ortega y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. La Sociedad de Endocrinología de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Jorgito. Se ruega una oración en su memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Querido Rubén te acompaño con profunda tristeza en la pérdida de tu apreciado padre que fue un hombre servicial y generoso con su tiempo para la comunidad médica. Mónica Nader.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Compañeros y amigos del Colegio de Médicos y del Club Médico de Santiago del Estero, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Vivi en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Mónica Nader, Patricia Cortina y Patricia Larcher acompañan a Viviana en tan doloroso momento. Ruegan una oración en tu memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Comisión directiva del Colegio de Médicos participa con profundo pesar el fallecimiento del querido Jorge y acompaña a su familia en este momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. La comisión directiva, cuerpo de delegados y afiliados en general de UTEDYC participa con profundo dolor el fallecimiento del querido compañero y afiliado. Eleva oraciones en su memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Se nos fue Jorge, nuestros Jorgito, asi lo sentíamos todos. " Nuestro", porque era una persona especial, con una calidez, una predisposición y una atención única siempre amable, siempre atento, ágil, circulando por todos los recovecos del Colegio de Médicos. Te vamos a extrañar, seguro ya estarás subiendo a una luz que guiará tus próximos senderos. Que en paz descanses. Sociedad de Obstetricia y Ginecología.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. David Jarma, Graciela Neirot, nietos e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Sr. Rubén Dario Gramajo y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones a su memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su empleado administrativo Sr. Rubén Dario Gramajo. Ruegan una oración a su memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Los compañeros de trabajo de su hijo, Susana Sánchez, Marcela Paoletti, Julieta Garay, Luciana Lorefice, Antonio Correa, Guillermo Rojas, Nicolás Azar y Lautaro Villarreal participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan una oración a su memoria.

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su empleado administrativo Sr. Rubén Dario Gramajo. Ruega una oración a su memoria.

TRAMBOTTO, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Su esposa Teresa, hijos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron enterrados en el cementerio James Craick en Córdoba.

TRAMBOTTO, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. José Umaño y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Alfredo. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAMBOTTO, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto. Fabián Godoy y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.