Su profunda admiración por Román

Ramírez se definió como un cinco “pasador”. Y a la hora de consultarle por un referente, no dudó en contestar: “Riquelme. Todos saben de mi admiración por él. Por ahí juego unos metros más atrás de lo que jugaba él, porque hoy es muy difícil en el fútbol recibir de espaldas.

Por ahí él tampoco recibía de espaldas, sino que se tiraba mucho a los costados para recibir. Pero era un jugador muy inteligente, que sabía dónde recibir, dónde encontrar los espacios, cómo resolver rápido”. “Oveja” se dio el gusto de enfrentar a su ídolo y hasta tiene su camiseta, a la que definió como “el tesoro más preciado”. “Tuve la fortuna de disfrutarlo dentro de la cancha y como rival.

El tesoro más preciado que me ha regalado el fútbol es una camiseta de él”, contó. Y contó esa anécdota: “En el 2009 jugamos con Colón en cancha de Boca, perdimos 3 a 2. Había salido una nota en el Olé donde dije que era muy fanático de él y me gustaba mucho su estilo de juego. Me sorprendió que antes del partido se acercó a saludarme con una sonrisa.

Eso para mí ya fue algo muy grande. Y cuando terminó el primer tiempo me acerco a él y le digo ‘Román, ¿me podés mandar la camiseta?’. Y no me respondió nada. Para mí lo más lindo había sido ese abrazo y ese beso antes del partido. Cuando terminó el partido se acerca el utilero de Boca y habla con el de Colón y trajo la camiseta: ‘para el changuito de rulitos’.

Eso es algo que guardo como el tesoro más grande del fútbol”. “Mi admiración nace del gusto del buen fútbol. Las cosas más difíciles, él las hace las más sencillas. Resolvía antes de tener la pelota, ya sabía lo que iba a hacer o como se movían sus compañeros. Entonces ejecutaba cuando vos intentabas ir a apretarlo y eso es algo que en el fútbol argentino hoy no se ve”, cerró.