FÚNEBRES | 24 de mayo de 2019

23/05/2019 - 22:54 Funebres

FALLECIMIENTOS

Rosa Araujo

Julio Eduardo Galván

Hipólito Alberto Rolon (La Banda)

Hugo Orlando Tapia (Frias)

Juan Carlos Ekard

Graciela del Carmen Herrera (Cap. Federal)

Regina Ledesma

Francisca Vicenta Páez

Francisca Gerez

Sepelios Participaciones

ARAUJO, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Sus hijos Ramón, Rosa, Graciela, Analia, Rosario, Emilia, Analia, Liliana, hijos políticos, nietos y bisnieto. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad 10 hs. Cob. Norcen . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

BILLAUD, JOSÉ ANTONIO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/19|. CPN. René F. Rigourd y familias, acompaña a su amigo Enrique y familia por la perdida irreparable de su papá. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

EKARD, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Sus hijos Adolfo, Juan Carlos, Fredy, Ramón y Enrique, h. pol. Blanca, Mabel, Julia, María, Graciela, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Dean. EMPRESA SANTIAGO.

GALVÁN, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Sus hermanos, Juan Carlos, Ana Maria, Nancy , Georgina Sosa y Compañeros. sus restos fueron inhumados en el Cementerio Vuelta La Barranca. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GEREZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Sus hijos, hijos pol. nietos pol. bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 16 hs. en el cementerio Los Flores, casa de duelo Dorrego 618 Bº 8 de Abril. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GUILAÑA, GLADI LUISA (Pipiola) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Sus sobrinos Ángel y Raúl Yapur y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Pipiola. Elevan oraciones en su memoria.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. CPN. René Rigourd y familia, acompañan en su dolor a Sandra, Miryam y Nancy. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Alby Rojo, sus hijas Marce y Gachy Suarez Rojo y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Arq. Dante De Luca, María Elisa Castro, sus hijos y flias acompañan a Miriam en estos momentos de tristeza y dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUILAÑA, GLADI LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Sus consuegros Ida Brun y Deolindo Stabio, hijos con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ, BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Familia Bruchmann y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, GLADYS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Que el Señor te reciba en su Gloria" .Tu amigo Sergio, participa con dolor tu partida y ruega oraciones en tu memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Su hija Delcia R. Mujica, nietas Luciana, Natalia, Delicia Ramos Taboada, n. pol. Máximo Kwasniak, Nicola Vendennia, bisnietos Julieta, Federico, Barbara, Salvatore, Mssimo participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11,30 hs. en el cementerio Parque de la Paz, casa de duelo, sala Pque. de la Paz, SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Rodolfo Améstegui, su esposa Lola Monti, sus hijos Rodolfo y Rosario de La Llama, Mariana y Juan Pedro Masjuan y Paula y Juan Cruz Castro e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos a su hija y familia. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y familia participan con tristeza el fallecimiento de Gina y acompañan a Delcia e hijas con mucho cariño.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. La Promoción 1970 de la Escuela Normal participa con dolor el fallecimiento de la mamá de Delcia Mujica.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Edmundo Lescano y Silvia Gómez Paz, sus hijos Milena, María Silvia y Carlos; María Laura y Julio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Rosa Inés Monti participa y acompaña a su hija Delcia y familia. Eleva oraciones en su memoria.

PAÉZ, FRANCISCA VICENTA¡ (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Su esposo Alejandro Uñates, sus hijos Martín, Juana, Gustavo, Ana, Soledad, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz, casa de duelo, s.v. Bº E. Argentino SERV. HAMBURGO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Gerente, auditores, médicos, personal administrativo y de maestranza del Servicio Social Municipal, expresan sus condolencias por la partida física del esposo de la Sra. Mónica Ibáñez, empleada de esta institución. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. La comunidad educativa del Instituto Santiago El Mayor, acompañan en el dolor a la compañera Sonia Uñatez. Elevan oraciones por el y resignación para Silvia y su familia.

Invitación a Misa

CONTRERAS, JUSTO EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/92|."Recibe Señor nuestras lagrimas y transfórmalas en plegarias". Su esposa Gladys, sus hijos Elsa y Mario, Alfredo y Magdalena, sus nietos Gerardo y Anahi, Vanesa, Facundo, Santiago y Mariano, su bisnietita Mía, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al recordarse un nuevo aniversario de su deceso. La paz eterna sea siempre para él, amén.

CORONEL, MARÍA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/16|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, El me hace descansar en verdes praderas y me conduce por aguas tranquilas". Hoy se cumplen tres años de tu partida al reino celestial, te extrañamos, estás presente en nuestros corazones todos los días. Descansa en paz, madre querida. Sus hijos Miguel y Graciela Robles, su hijo político Carlos Reynaga, sus nietos Enzo, Vanesa, Mario, Adriana, Franco y Carlitos y bisnieto Lisandro y Fausto invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la iglesia del Oratorio Don Bosco.

ISE, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su familia agradece a los amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos, etc quienes nos acompañaron en este doloroso momento e invitan a la misa de las nueve noches a realizarse el sabado 25 de mayo a las 20 hs en la Pquia, San José del Bº Belgrano.

NAZAR, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. Hoy al cumplirse un año de su partida al Reino Celestial, tu partida cada vez más dolorosa porque eras para todos nosotros la guía de unión familiar la que estaba en los malos y buenos momentos acompañando dándonos fuerza para seguir adelante. Tus hermanas Blanca, Rosa, Noemí, Silvia, su hermanos políticos Luis Cejas; Walter Gauna y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

POUPARD, CARLOS ALBERTO (CARLÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Familia y amigos invitan a participar la misa en Catedral a las 20.30 hs pidiendo por el descanso de su alma en el segundo aniversario de su partida.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ALMARAZ, WILSON OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. ''Señor, permítele gozar de la luz eterna''. Sus familiares: Oscar Orlando, Carlos Alejandro, Miguel Angel, Berta del Carmen, Elva Beatriz, Ada Ester y Norma Luna, con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

HERRERA, GRACIELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Cap. Federal el 23/5/19|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Sus hermanos Dario, Edgardo, Dirce, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9:15 en el cementerio de La Chacarita Capital. Rogamos oraciones en su querida memoria y por el eterno descanso de su alma.

HERRERA, GRACIELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Cap. Federal el 23/5/19|. ''Señor ya está ante ti recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno''. Sus hermanos políticos María Elena Mateos, Mariela Miranda, Héctor Dominguez, sus sobrinos Juan, Edgardo, Emiliano, Joel, Axe, Lander y Aline, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria..

ROLÓN, HIPÓLITO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Su esposa Josefa Najarro, sus hijas Patricia y Alicia, sus nietos Nicolas y Leandro part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

ROLÓN, HIPÓLITO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Su sobrino político Gustavo Nader y Roxana Romero y sus hijos Ignacio, Julieta y Luisana, participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLÓN, HIPÓLITO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Adriana, Marta, Carlos, Raul, Cecilia Najarro y sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento del tio Alberto. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLÓN, HIPÓLITO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Su cuñada Gloria Najarro de Nader, participa de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Se ruega oraciones en su memoria.

ROLÓN, HIPÓLITO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Sus amigos: Alicia Fernández de Polido, Rossana, Silvana, Fredy y Juan José, despiden a un hombre bueno y virtuoso, esposo y padre ejemplar y acompañan a su esposa Josefa Najarro, a sus hijas Patricia y Carmen, a sus nietos y familiares en el duelo de su partida a la Casa del Padre. Su alma descansa en paz.

ROLÓN, HIPÓLITO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. "Bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios". Las ex compañeras de Caritas Cristo Rey de su esposa Josefa Najarro: Hna Atilia, Elvira de Sandez y Mercedes de Nediani participan con dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo resignación a su esposa, hijas Patricia, Carmen , a sus nietos y demás familiares. Descansa en paz Rolo y brille para ti la luz que no tiene fin. Pedimos oraciones a su memoria.

Invitación a Misa

SALOMÓN DE ANDRADE, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/19|. Su familia invita a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en la iglesia Santiago Apóstol (La Banda), al cumplirse nueve dias de su fallecimiento para rogar por su descanso eterno y su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CURA DE RAFAEL, NORA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Hector Banco y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CURA DE RAFAEL, NORA ANGÉLICA (Noly) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. sus amigos de la infancia Cacho, Pocho, Sara y Raúl Mastroiacovo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria .

LLAMAUR, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de la tía de la docente, Ibana Llamur. Choya.

TABORDA, MARIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/5/19|. Siempre estarás presente entre nosotros y tu recuerdo guiará nuestro camino. Su esposa Nena Cejas; sus hijos Mario y Pablo; su hija política Carla; sus nietos Fabricio y Angelina participan con dolor su fallecimiento. Choya.

TABORDA, MARIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/5/19|. Te vamos a extrañar querido Mario. Su padre político Ramón Cejas; sus hermanas políticas Susana y Liliana Cejas participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

TABORDA, MARIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/5/19|. Que descanse en paz. Su hermano político Daniel Cejas y flia participa con dolor su fallecimiento. Choya.

TABORDA, MARIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 21/5/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Julio Lescano y flia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

TAPIA, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció en Rosario (Santa Fe) el 19/5/19|. Su hermana Marina Tapia de Dorado, sus sobrinos Ramón Dorado y Marina Dorado y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

TAPIA, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció en Rosario (Santa Fe) el 19/5/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina y hermana en el afecto Lic. Marga Tapia, sus hijos Jorge y Mario participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

Invitación a Misa

DÍAZ, MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/14/19|. Su hijo Rodolfo Antonio Sánchez y familia invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse un mes de su fallecimiento Las Termas.