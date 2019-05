El juego entre La Gobernador y Mateo Pereyra se destaca en la programación de la decimosexta

23/05/2019 - 23:34 Amateur

En distintos escenarios de la ciudad Capital, mañana se pondrá en marcha una nueva fecha del torneo Apertura que organiza Clásicos Barriales para la zona Sur. En la extensa cartelera, se destaca el enfrentamiento entre La Gobernador y Mateo Pereyra, en cancha de Grill, por la categoría C 30.

Además de ese encuentro, por la categoría 20, Vinalar medirá fuerzas ante Barrio San Martín, en cancha de Tradición.

La programación completa se detalla a continuación.

Propuestas

En cancha de Villa María, Mosconi Jrs vs. Barrio Libertad (20); John Kennedy vs. Pibes de Tradición (20) y Villa María vs. Stilnovo (30).

En Santa Lucía, Pasaje 445 vs. La Gruta (20); Santa Lucía vs. Ciclón Jrs (20) y Kiosco Benja vs, La Santilli (30).

En Tradición, Vinalar vs. Barrio San Martín (20); Gomería Hugo vs. Tradición (20) y Amigos de Monte vs. Piratas de Simusa (20).

En Grill, Eli FC vs. Vagos de Mosconi (20); La Gobernador vs. Mateo Pereyra (20) y Absalón Ibarra vs. Taller Negro Juárez (30).

En Solís, Taller Liviano vs. Pibes Cáceres (20); Bobinados Soria vs. 1era Mariano Moreno (20) y Mariano Moreno Jrs vs. Amigos de Chepe (20).

En Vinalar, Juveniles de La Ancha vs. La Güemes (20); Fondo Juniors vs. La Pueyrredón (20) y Deport Luminares vs. Fénix Juniors (20).

En Los Pitufos, Los Secos vs. Hermanos FC (20); La Barra de Gento Juniors vs. La Gente de Polaco (20) y Golo Sur vs. La Barra de Gento (30).

En Los Gedes, Barrio Rivadavia vs. La 8va FC (20); La Barra de Pilly vs. Los Gedes (20) y Amigos de Zeta y Chacha vs. La Ancha (20).

En cancha de Ejército Argentino, La Marmonera FC vs. Los Kokas (20) y Trofeo JJ vs. La Caseros (20).

En Tronkito, Amigos de Chacho vs. El Rejunte de la Gobernador (20); Villa María Jrs vs. La Monteauri (20) y Mónaco FC vs. La 507 FC (30). l