Alberto Fernández: "Sacaremos a nuestros hermanos de la pobreza"

25/05/2019 - 16:16 Política

Este sábado el precandidato a presidente, Alberto Fernández, encabezó un acto en el estadio de Ferrocarril Oeste, en el que recordó la asunción de la primera presidencia de Néstor Kirchner y brindó su primer gran discurso tras el anuncio de su precandidatura.

“Vamos a volver a poner a Argentina en un lugar digno en el mundo”, expresó Fernández, al tiempo que recordó la situación que vivía el país en 2003 y la comparó con la crisis económica que atraviesa actualmente el país.

Al respecto de aquel momento, contó: “Estábamos convencidos que debíamos salir del default y resolver los problemas externos, estamos convencidos que los argentinos no podían seguir pagando más el costo de esa salida, que la pobreza, que había afectado a tantos argentinos, no podía seguir siendo el argumento para salir del default, y que teníamos que construir nuestro propio escenario económico para poder desarrollarnos, y así lo hicimos”, recordó el precandidato.

“Cuando Néstor murió, yo estaba distanciado de Cristina (Fernández), pero tal vez por más de un año soñaba permanentemente con Néstor. No tengo problema en decir que Néstor me marcó mucho. Me dicen que soy igual que Kirchner y eso me llena de orgullo”, remarcó Fernández sobre la relación que mantenía con el ex presidente.

Fernández, criticó fuertemente al gobierno de Mauricio Macri, a quien acusa de improvisar al momento de tomar medidas: “La improvisación es del macrismo, no nuestra. Eso nos ha dejado con esta pobreza que debe avergonzarnos. En diciembre cuatro de diez argentinos van a estar debajo de la línea de pobreza, y Macri dice que estamos mejor... Yo le digo que lo que queda por delante es muy difícil”.

Rememorando una vez más al fallecido ex presidente, expresó: “Aprendí con Néstor que la política no es un hecho individual, que no se trata de un líder, la política es un hecho colectivo que necesita de todos. Pudimos con Néstor porque hubo un pueblo entero que nos acompañó y se ilusionó con las cosas que decía Néstor”.

“Dejen que crean que estamos locos, vamos a hacerlo otra vez”, prometió y enumeró: “Vamos a levantarnos de las cenizas, vamos a sacar a nuestros hermanos de la pobreza y seguiremos revindicando la democracia, otra vez volveremos a poner a la Argentina en un lugar digno en el mundo, no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer con Cristina y con todos ustedes. Hoy empezamos”, concluyó.