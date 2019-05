Citan a docentes e instituciones por el estado de trámites

27/05/2019 - 23:16 Santiago

La oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Nivel Primario, dependiente del Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan a continuación, para notificarse de las resoluciones recaídas en cada uno de los trámites iniciados oportunamente, en la sede de la misma, Av. Belgrano Sud Nº 1940, capital, de lunes a viernes de 8 a 12.30.

Los citados son: Coria, Claudia L. (As. 56317/18); Acosta, Nieves L. (As. 57571/18); Dirección Esc. 42 (As. 5676/19); Corbalán, Celia M. (As. 36466/18); Gómez, Rosa del Valle (As. 13382/19); Dirección Esc. Nº 282 (As. 53652/18); Luna, Cintia N. (As. 57010/18); Gallo, Luis (As. 52129/18); Trejo, Silvia G. (As. 61418/16); Robles, Yanina S. (As. 53984/18); Reynoso, Verónica C. (As. 7948/19); Leguizamón, María P. (As. 54361/18); Dirección Esc. 1165 (As. 30091/18); Juárez, Irma I. (As. 54413/18); Quintana, Marisa A. (As. 35433/18); Dirección Esc. Nº 120 (As. 50203/18); Rillo, Daiana V. (As. 11759/18); Villarroel, Sandra (As. 54313/18); Dirección Esc. 1239 (As. 39970/18).

Dirección Esc. Nº 614 (As. 43880/18); Moreno, Graciela S. (As. 56772/18); Espeche, Mabel M. (As. 13011/19); Ledesma, Isabel del Valle (As. 12129/18); Dirección Esc. 254 (As. 5349/19); Galíndez, Sandra. (As. 53816/18); SI:DI:SE (As. 13531/19); Gómez, Marcela R. (As. 58089/18); Coronel, Vilma N. (As. 12356/18); Barraza, Mirta G. (As. 36815/17); Bravo, Susana del Valle (As. 57921/18); Medina, María S. (As. 5478/17); Rivero González, Vanesa (As. 57986/18); Sánchez, Raquel E. (As. 56801/18); Coria, Claudia L. (As. Nº 62647/17); Gómez, Marisa R. (As. 40693/16); Ávila, Hilario A. (As. 59611/15); Santillán, Silvia N. (As. 56171/18); Vergara, Vivian del R. (As. 52938/18); Ibáñez, Griselda E. (As. 4953/19); Luna, Violeta E. (As. 53214/18; Vieyra, Mario D. (As. 56743/18); Obed, Gabriela (As. 4980/19).