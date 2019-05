La décima jornada estuvo acompañada de muchos goles

28/05/2019 - 22:29 Semillero

El pasado fin de semana se disputó la décima fecha del campeonato Apertura que organiza la Liga Interescuelas de Fútbol Infantil, jornada que ofreció partidos con muchos goles, dando un marco ideal a la competencia.

Sarmiento fue uno de los equipos con mejor performance, al igual que la escuela de Luis Valoy, que en una de sus categorías marcó diez tantos en un solo encuentro.

Los resultados completos de todas las categorías, se detallan a continuación.

Resultados

Categoría 2006: Tricolor 3, Santiago Lawn Tennis Club 3; Estrella Roja 0, Sarmiento 5; Jorge Donis 1, Ferroviaritos 0; Estrella del Sur 4, Niños Unidos 0; Comercio 1, Golcito 1; Luis Valoy 2, Locos por el Fútbol 0.

Categoría 2007: Tricolor 1, Santiago Lawn Tennis Club 2; Estrella Roja 0, Sarmiento 10; Jorge Donis 5, Ferroviaritos 0; Estrella del Sur 4, Niños Unidos 1; Comercio 5, Golcito 0; Luis Valoy 4, Locos por el Fútbol 2.

Categoría 2008: Tricolor 3, Santiago Lawn Tennis Club 1; Estrella Roja 1, Sarmiento 1; Jorge Donis 5, Ferroviaritos 0; Estrella del Sur 1, Niños Unidos 4; Comercio 2, Golcito 1; Luis Valoy 2, Locos por el Fútbol 0.

Categoría 2009: Tricolor 1, Santiago Lawn Tennis Club 6; Estrella Roja 1, Sarmiento 2; Jorge Donis 6, Ferroviaritos 0; Estrella del Sur 1, Niños Unidos 1; Comercio 0, Golcito 2; Luis Valoy 4, Locos por el Fútbol 0.

Categoría 2010: Tricolor 0, Santiago Lawn Tennis Club 0; Estrella Roja 1, Sarmiento 2; Jorge Donis 3, Ferroviaritos 1; Estrella del Sur 5, Niños Unidos 1; Comercio 3, Golcito 0; Luis Valoy 5, Locos por el Fútbol 0.

Próxima fecha

La décimo primera fecha tendrá esta cartelera: Locos por el Fútbol vs. Estrella del Sur; Niños Unidos vs. Comercio; Golcito vs. Tricolor; Santiago Lawn Tennis Club vs. Estrella Roja; Sarmiento vs. Jorge Donis; Ferroviaritos vs. Luis Valoy. l