CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Sábado 1 de junio de 2019

31/05/2019 - 21:51 Cartelera

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. RADIO REBELDE

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.15 CLUB 57

18.00 CINE. MIS BELLAS SECUESTRADORAS

19.30 CINE. MANCHESTER JUNTO

AL MAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.15 LA CULPA ES DE COLÓN,

EDICIÓN MUJERES

01.15 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 ENCUENTRO

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 BIEN AL SUR





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

22.00 CINE ARGENTINO





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RODANDO FOOD TRUCKS

21.30 BÁSQUET FEMENINO - LIGA

SUDAMERICANA: QUIMSA ARG) VS.

COPACABANA (COL)

22.30 RECORDANDO





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS SEGUNDA

EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO

POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

08.15 LOS SUPLENTES

10.35 LARRY CROWNE

12.29 EL REY ESCORPIÓN

14.13 HERBIE A TODA MARCHA

16.08 LOS SUPLENTES

18.30 UN PAR DE COLMILLUDOS

20.14 EL REY ESCORPIÓN

22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE

23.49 CINCUENTA SOMBRAS NEGRAS

TCM

07.50 LOST - T. 3 - EP. 11 - ENTER 77

08.34 LOST - T. 3 - EP. 12 - PAR AVION

09.19 LOST - T. 3 - EP. 13 - THE MAN FROM

TALLAHASEE

10.03 LOST - T. 3 - EP. 14 - EXPOSE

10.47 LOST - T. 3 - EP. 15 - LEFT BEHIND

11.32 LOST - T. 3 - EP. 16 - ONE OF US

12.17 LOST - T. 3 - EP. 17 - CATCH 22

13.00 LOST - T. 3 - EP. 18 - D.O.C.

13.45 LOST - T. 3 - EP. 19 - THE BRIG

14.29 LOST - T. 3 - EP. 20 - THE MAN BEHIND

THE CURTAIN

15.14 LOST - T. 3 - EP. 21 - GREATEST HITS

15.58 LOST - T. 3 - EP. 22 - THROUGH THE

LOOKING GLASS - PART 1

16.43 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

18.19 LA GRAN AVENTURA DE PEE-WEE

20.05 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK

22.00 EL HOMBRE SIN SOMBRA

TNT

07.30 JUDY MOODY

09.08 LOS CAZAFANTASMAS

11.00 LOS PITUFOS

12.48 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

14.28 BUSCANDO A NEMO

16.14 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

18.19 EL LIBRO DE LA SELVA

20.14 INTENSAMENTE

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

23.57 MACHETE

SPACE

06.00 COMBATE

06.30 EL CAZA RECOMPENSAS

08.26 GREMLINS

10.22 CAPITÁN PHILLIPS

12.42 ARGO

14.54 EL HOMBRE ARAÑA

17.14 HANCOCK

18.54 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

22.00 LA CUMBRE ESCARLATA

CINECANAL

11.00 LUNA DE AVELLANEDA

13.20 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

15.45 THOR

17.55 EDDIE, EL ÁGUILA

19.50 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO

22.00 PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS

MONSTRUOS

SONY

07.00 SHARK TANK

08.00 LÍMITE VERTICAL

10.30 UN PAPÁ GENIAL

12.15 LÍMITE VERTICAL

14.45 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

16.30 MONSTER HOUSE. LA CASA DE LOS

SUSTOS

18.30 LA CAÍDA DE LA CASA BLANCA

21.00 S.W.A.T.

23.15 AGENTE SALT





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, “EL VESTIDOR”, CON ARTURO PUIG Y JORGE

MARRALE.

HÉRCULES

(OCHIUZZI 376)

*SÁBADO 1 DE JUNIO, A LAS 22, NOCHE DE HUMOR CON “UNA GAUCHADA”, DE

LOS HERMANOS TRONCHE.

*DOMINGO 2 DE JUNIO, A LAS 17, LOS HERMANOS TRONCHE PRESENTAN “UN

MISTERIO PATAGONIA”.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

*SÁBADO 1, A LAS 23, LUCÍA SARMIENTO TRÍO.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*SÁBADO 1, DÍA NACIONAL DEL FOLCLORISTA CON DÚO QUICHUAMANTA, DÚO

GÓMEZ CASTILLO Y DANY CARABAJAL.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

EL SÁBADO 8 DE JUNIO, A LAS 23, LA FIESTA DEL DESIERTO CON LOS ARCANOS

DEL DESIERTO, LA BANDA DEL PETISO, ULTRAVIOLETA Y SOL DEL MONTE.





CINES

SUNSTAR

ALADDIN (3D)

AVENTURA (ATP)

01,02/06 14:30 hs (Cast) 17:30 hs

(Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

01/06 20:35 hs (Cast) 00:00 hs (Cast)

GODZILA 2 (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

01,02/06 14:10 hs (Cast) 16:45 hs

(Cast)

GODZILA 2 (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

01/06 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Subt)

00:35 hs (Subt)

ROCKETMAN (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

01/06 14:20 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

22:10 hs (Subt) 00:35 hs (Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 05/06 19:30 (Subt)

RATÓN PÉREZ Y LOS GUARDIANES

DEL LIBRO MÁGICO

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

01,02/06 14:20 hs (Cast) 16:20 hs

(Cast) 18:10 hs (Cast)

BRIGHTBURN: EL HIJO DE LA

OSCURIDAD (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 05/06 20 (Subt)

MA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

01/06 22:20 (Subt) 00:30 (Subt)

ALADDIN (2D)

AVENTURA (ATP)

01/06 14:10 hs (Cast) 16:45 hs (Cast)

19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:35

hs (Cast)





HÍPER LIBERTAD

ALADDIN ATP con Leyenda

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30- 20:00

GODZILLA II: APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:40- 22:40-

CASTELLANO 3D 19:40

MA SE HARÁ CARGO DE TI

APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SOLO

JUEVES)

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELLANO 2D 22:20

VENTA ANTICIPADA

06/06/2019

X-MEN: DARK PHOENIX

CASTELLANO 2D 22:40