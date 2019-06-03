CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de junio de 2019

-
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
00.30 MI VIDA ERES TÚ
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TORNEO REGIONAL. GÜEMES VS. ATENAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
01.15 PSICOSIS
03.13 LA CARRETERA
05.24 BATMAN. LUZ DE GAS
06.57 RUMBO A CASA, EL VIAJE INCREÍBLE
08.36 ¿SOLO AMIGOS?
10.26 ANTES DE SEPARARNOS
12.14 ACADEMIA DE VAMPIROS
14.10 ¿SOLO AMIGOS?
16.01 ANTES DE SEPARARNOS
17.51 DUELO DE TITANES
20.07 PLAN DE VUELO
22.00 MADRE MUERTA Y QUERIDA
23.41 OBSESIÓN
TNT
06.39 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
08.10 BRIDGET JONES, AL BORDE DE LA
RAZÓN
10.04 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y
FABULOSA
12.08 SUPERAGENTE 86
14.07 DOS INÚTILES EN PATRULLA
16.02 EL VENGADOR DEL FUTURO
18.07 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
20.01 ELYSIUM
22.00 UN SUEÑO POSIBLE
00.24 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
02.25 CONSTANTINE
04.30 LOBOS EN LA NOCHE
TCM
02.05 1941
04.00 LA JUNGLA DE ASFALTO
05.50 EL INCREÍBLE HOMBRE MENGUANTE
07.10 DE LA PÁGINA A LA PANTALLA.
ALBERT ESPINOSA
07.31 VIGALONDO MIDNIGHT MADNESS
07.45 VIAJE AL FIN DEL UNIVERSO (IKARIE
XB 1)
09.15 DÍAS DE VINO Y ROSAS
10. 10 1941
13.05 PHILOMENA
14.40 UN CADÁVER A LOS POSTRES
16.10 EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS
18.15 LA MUJER DEL AÑO
20.10 NEBRASKA
22.00 EL HALCÓN MALTÉS
23.40 2001. DESTELLOS EN
LA OSCURIDAD
SPACE
06.25 FLASH POINT
07.35 STAR WARS EPISODIO III. LA
VENGANZA DE LOS SITH
10.09 STAR WARS. EPISODIO V - EL
IMPERIO CONTRAATACA
12.33 STAR WARS. EPISODIO VI - EL
REGRESO DEL JEDI
15.08 TESTIGOS
16.47 THE SALVATION
18.28 IDENTIDAD SUSTITUTA
20.04 ZONA DE IMPACTO
22.00 LOBO GUERRERO 2
00.24 ATRAPEN AL GRINGO
CINECANAL
13.20 UN ZOOLÓGICO EN CASA
15.45 LA ERA DE HIELO 4
17.20 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO
CABALLERO
20.20 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA
GUERRA
22.00 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA
01.30 UN LOCO VIAJE AL PASADO
A DÓNDE IR
CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
+ SÁBADO 8, A LAS 23, LA
FIESTA DEL DESIERTO CON
LOS ARCANOS DEL DESIERTO,
LA BANDA DEL PETISO,
ULTRAVIOLETA Y SOL DEL
MONTE.
+ VIERNES 14, A LAS 23,
LOLOUBIZARRO, CON MALA
FAMA, LAGARTOS DUB, LOS
KARANES Y SU TRIBUTO A LOS
FABULOSOS CADILLACS, DJ
MAGDA DARCKUK, DJ CACHO
FRÁGOLA Y DJ AY DOLORES.
DELFINA BAR
(ROCA 353)
*SÁBADO 8, A LAS 23.30,
TUFISINA DISCOS PRESENTA
“TUS MONITORES”, “ALEM
(TUC.), “LA MAREA INFINITA” Y
“CORP 86”.
PLAZA ABSALÓN
ROJAS
EL SÁBADO 8, A LAS 14,
FESTIVAL SOLIDARIO POR LOS
JURÍES CON JUAN SAAVEDRA,
MARCELO VÉLIZ, CLAUDIO
ACOSTA, PABLO CARABAJAL,
SALITRAL, LA CRUZ
DANZA, VERO SARDAÑA,
CAROLINA HAICK Y MARCOS
BARRIONUEVO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
+ VIERNES 21, A LAS 22, “EL
VESTIDOR”, CON ARTURO
PUIG Y JORGE MARRALE.
CINES
SUNSTAR
ALADDIN (3D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 05/06 17:30 (Cast)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 05/06 21:40 (Cast)
GODZILA 2 (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 05/06 16:45 hs (Cast)
GODZILA 2 (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 05/06 19:20 (Cast) 22:00
(Subt)
ROCKETMAN (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA 5/06 17:00 (Cast) 22:10 (Subt)
JOHN WICK 3 (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 05/06 19:30 (Subt)
RATÓN PÉREZ Y LOS
GUARDIANES DEL LIBRO
MÁGICO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 05/06 16:20 (Cast) 18:10
(Cast)
BRIGHTBURN: EL HIJO DE
LA OSCURIDAD (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 05/06 20 (Subt)
MA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 05/06 22:20 (Subt)
ALADDIN (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 05/06:45 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALADDIN ATP CON LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30-
20:00 -
GODZILLA II: APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:40- 22:40-
CASTELLANO 3D 19:40
MA SE HARÁ CARGO DE TI
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- 22:30
SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: ENDGAME APTO
13 años
CASTELLANO 2D 22:20
VENTA ANTICIPADA
06/06/2019
X-MEN: DARK PHOENIX
CASTELLANO 2D 22:40