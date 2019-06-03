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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de junio de 2019

- 21:20 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

00.30 MI VIDA ERES TÚ

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO REGIONAL. GÜEMES VS. ATENAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

01.15 PSICOSIS

03.13 LA CARRETERA

05.24 BATMAN. LUZ DE GAS

06.57 RUMBO A CASA, EL VIAJE INCREÍBLE

08.36 ¿SOLO AMIGOS?

10.26 ANTES DE SEPARARNOS

12.14 ACADEMIA DE VAMPIROS

14.10 ¿SOLO AMIGOS?

16.01 ANTES DE SEPARARNOS

17.51 DUELO DE TITANES

20.07 PLAN DE VUELO

22.00 MADRE MUERTA Y QUERIDA

23.41 OBSESIÓN

TNT

06.39 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

08.10 BRIDGET JONES, AL BORDE DE LA

RAZÓN

10.04 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y

FABULOSA

12.08 SUPERAGENTE 86

14.07 DOS INÚTILES EN PATRULLA

16.02 EL VENGADOR DEL FUTURO

18.07 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

20.01 ELYSIUM

22.00 UN SUEÑO POSIBLE

00.24 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

02.25 CONSTANTINE

04.30 LOBOS EN LA NOCHE

TCM

02.05 1941

04.00 LA JUNGLA DE ASFALTO

05.50 EL INCREÍBLE HOMBRE MENGUANTE

07.10 DE LA PÁGINA A LA PANTALLA.

ALBERT ESPINOSA

07.31 VIGALONDO MIDNIGHT MADNESS

07.45 VIAJE AL FIN DEL UNIVERSO (IKARIE

XB 1)

09.15 DÍAS DE VINO Y ROSAS

10. 10 1941

13.05 PHILOMENA

14.40 UN CADÁVER A LOS POSTRES

16.10 EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS

18.15 LA MUJER DEL AÑO

20.10 NEBRASKA

22.00 EL HALCÓN MALTÉS

23.40 2001. DESTELLOS EN

LA OSCURIDAD

SPACE

06.25 FLASH POINT

07.35 STAR WARS EPISODIO III. LA

VENGANZA DE LOS SITH

10.09 STAR WARS. EPISODIO V - EL

IMPERIO CONTRAATACA

12.33 STAR WARS. EPISODIO VI - EL

REGRESO DEL JEDI

15.08 TESTIGOS

16.47 THE SALVATION

18.28 IDENTIDAD SUSTITUTA

20.04 ZONA DE IMPACTO

22.00 LOBO GUERRERO 2

00.24 ATRAPEN AL GRINGO

CINECANAL

13.20 UN ZOOLÓGICO EN CASA

15.45 LA ERA DE HIELO 4

17.20 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO

CABALLERO

20.20 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA

GUERRA

22.00 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

01.30 UN LOCO VIAJE AL PASADO


A DÓNDE IR

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

+ SÁBADO 8, A LAS 23, LA

FIESTA DEL DESIERTO CON

LOS ARCANOS DEL DESIERTO,

LA BANDA DEL PETISO,

ULTRAVIOLETA Y SOL DEL

MONTE.

+ VIERNES 14, A LAS 23,

LOLOUBIZARRO, CON MALA

FAMA, LAGARTOS DUB, LOS

KARANES Y SU TRIBUTO A LOS

FABULOSOS CADILLACS, DJ

MAGDA DARCKUK, DJ CACHO

FRÁGOLA Y DJ AY DOLORES.

DELFINA BAR

(ROCA 353)

*SÁBADO 8, A LAS 23.30,

TUFISINA DISCOS PRESENTA

“TUS MONITORES”, “ALEM

(TUC.), “LA MAREA INFINITA” Y

“CORP 86”.

PLAZA ABSALÓN

ROJAS

EL SÁBADO 8, A LAS 14,

FESTIVAL SOLIDARIO POR LOS

JURÍES CON JUAN SAAVEDRA,

MARCELO VÉLIZ, CLAUDIO

ACOSTA, PABLO CARABAJAL,

SALITRAL, LA CRUZ

DANZA, VERO SARDAÑA,

CAROLINA HAICK Y MARCOS

BARRIONUEVO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

+ VIERNES 21, A LAS 22, “EL

VESTIDOR”, CON ARTURO

PUIG Y JORGE MARRALE.


CINES

SUNSTAR

ALADDIN (3D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 05/06 17:30 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 05/06 21:40 (Cast)

GODZILA 2 (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 05/06 16:45 hs (Cast)

GODZILA 2 (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 05/06 19:20 (Cast) 22:00

(Subt)

ROCKETMAN (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA 5/06 17:00 (Cast) 22:10 (Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 05/06 19:30 (Subt)

RATÓN PÉREZ Y LOS

GUARDIANES DEL LIBRO

MÁGICO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 05/06 16:20 (Cast) 18:10

(Cast)

BRIGHTBURN: EL HIJO DE

LA OSCURIDAD (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 05/06 20 (Subt)

MA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 05/06 22:20 (Subt)

ALADDIN (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 05/06:45 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

ALADDIN ATP CON LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30-

20:00 -

GODZILLA II: APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:40- 22:40-

CASTELLANO 3D 19:40

MA SE HARÁ CARGO DE TI

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELLANO 2D 22:20

VENTA ANTICIPADA

06/06/2019

X-MEN: DARK PHOENIX

CASTELLANO 2D 22:40

La Tapa de Hoy

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