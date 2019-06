Entregaron reconocimientos a jóvenes empresarios locales

03/06/2019 - 23:11 Interior

El Centro Cultural de Fernández fue sede de la gala de reconocimiento organizada por el Centro de Comercio e Industria local, oportunidad en la que se entregaron los diplomas de honor a quienes resultaron ganadores del premio Joven empresario 2018.La ceremonia contó con la presencia del intendente Dr. Víctor Araujo, el expresidente del Centro de Comercio de La Banda, Andrónico Suárez, vicepresidente de la Región NOA de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came); el presidente del Centro de Comercio de Fernández, Hugo Alejandro Durán y Elías Nasiff, referente de Jóvenes Empresarios, entre otros.Cabe destacar que esta distinción se realiza a nivel nacional desde hace más de 10 años y es la primera vez que se lleva a cabo en la provincia; está destinado a jóvenes empresarios menores de 40 años con el objetivo de que puedan mostrar lo que hacen. En la última edición participaron más de 67 emprendedores de Las Termas, La Banda, Fernández entre otras localidades del territorio santiagueño.Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del recientemente asumido presidente del Cecipaf Alejandro Durán quien destacó la participación de jóvenes empresarios locales y reveló que los objetivos de esta nueva gestión trabajarán fuerte sobre la radicación industrial en la “Capital del Agro”. En este sentido expresó: “El parque industrial tiene poca actividad y una de nuestras metas es hacer las gestiones necesarias ante la Came para apalancar y traer diferentes industrias a la ciudad; de ese modo incluir y formar trabajo genuino para jóvenes de nuestra ciudad”.Por su parte, Elías Nasiff, referente de Jóvenes Empresarios, señaló: “El Centro de Comercio de Fernández es una institución que trabaja para el crecimiento productivo local, en Santiago ha sido sorprendente la cantidad de emprendedores con negocios consolidados y elegir a los ganadores no ha sido fácil”.