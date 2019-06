FÚNEBRES | 4 de junio de 2019

04/06/2019 - 00:55 Funebres

Fallecimientos

- María Delfina Corvalán de Rodríguez

- Ena Alisia Funes de Qüesta (La Banda)

- Leandra Lemos Santos

- Sixto Rubén Heredia

- Porota Piñeyro de Janovich

- Norah Natividad Brizuela

Sepelios Participaciones

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. La comunidad del Colegio S. E. E. H. S. , participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño al Alumno Baltazar Roca.

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. La muerte te sorprendió y más aún a nosotros que no salímos de nuestro asombro, cuanto dolor solo la gran huella que dejaste en nuestros corazones, los buenos y malos momentos compartidos, tu alegría y la hermosa sonrisa que siempre te caracterizó serán los recuerdos imborrables de lo vivido junto a ti… Vuela alto amiga y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus amigos y compañeros de trabajo: Mario Yocca, María Araujo, Nancy Castellanos, Marisa Videla Sández, María Marta Tenreyro, Magui Pereyra, Sergio Rumie, Rolando Gómez y Walter Lemos.

BRIZUELA, NORAH NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Sus hijos Nena, Tito, Mara Nazar h. políticos Jose y Raul nietos Esteban, Pablo, Juan, Andres nietos políticos Rosi, Norma, Cesilia, bisnietos Alina, Benjamin, Delfina, Ihara, Elena y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Jardín del Sol El cortejo partirá de calle La Plata 162 S/V SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS TEL 4219787.

BRIZUELA, NORAH NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar " Amigos de sus hijos; Yoly y Negro Villagran, Mary y Hugo Palazzi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, NORAH NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Lucia Videla y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a María, Raúl y demás deudos, rogando por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque Jardín del Sol hoy a las 9.30 hs.

BRIZUELA, NORAH NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Mario y Amelia Coronel e hijos, acompañan a Juan Ibarra y su familia en este momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CAMPOS, SILVERIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Sus hijos Marcelo y Fabian Torres h. politicos Hugo y Ana Maria nietos Lourdes, Marcelo, Cristian, Gonzalo, Angela bisnietos Crhistian, Hian, Martina y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Eva Beltrán Menéndez participa con dolor el fallecimiento del hermano de la querida Pelada. Ruega por su familia resignación y paz.

CORREA, PABLO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Hebe de Infante del Castaño, sus hijos Adriana, Juan Carlos, Gustavo y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo Negrito. Elevamos oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Con amor te despiden. Sus hijos José, y Claudia, nietos José y Rosario, Adrian y Naty, Mauro y Nayeli, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Su sobrino José Rodríguez, su esposa Elisa Medina, hijos, nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Su sobrino Ariel Rodriguez y esposa Claudia Celiz, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Sus sobrinos Raúl Rodríguez y Silvia Nassif, sus hijos Andrea, Fernanda y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Las amigas de su hija Marita; Gladys Godoy y flia., Marita Rorosito Isorni y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Adriana Stabio, su hijo José Adrián Rodríguez Stabio y Natalia Vera Santos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Ida Brun, Deolindo Stabio, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Clara Rosa de Rodríguez, sus hijos José, Raúl y Ariel con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Carlos Méndez, Adriana De Bonis y familia. Acompañan a su hija Marrita y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Despedimos con agradecimiento y mucho cariño a una docente ejemplar que nos enseñó con la sobriedad de su conducta integra y amable. Acompañamos a toda la flia. Isabel Jacobo, Marisa Simonetti, Marita Gorosito, Anita Acosta, Marisa Muñoz, Juan Chazarreta y Cuqui Manzur, rogamos oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Norma Torres de Agüero e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida María Delfina. Hoy tu colega y gran amiga Norma, rezará por ti y tendrás siempre un lugar especial en su corazón. Para ella nuestra cariñosa oración.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Aurelio Montenegro, su esposa Luisa Quiroga y familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Franco Trungelliti y Martin Machuca, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Claudio Irastorza y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Ing. Carlos Sánchez y flia., acompañan a su hija Marita y demás familiares ante el fallecimiento de su Sra. Madre. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Olga Patricia Palomo, Francisco A. Ledesma e hijos, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Mamá de Marita. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Directora, Sub Director y compañeros de trabajo de su yerno Ing. José Santos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Cacho Nazer participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Grupo de colaboradores del Frente Cívico: Cacho, Silvina, Marta, Mauro, Nancy, Emilio, Noemí, Roberto, Raúl, Florencia, Tomy, Coco, Vitín, Gustavo y Fernando participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Como educadora buscaba siempre el mejor método; como colega, el mejor camino para la amistad. María Teresa Zanoni de Giannoni y sus hijas, ex alumnas, sienten profundamente su partida.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Fernando Dargoltz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su entrañable amigo Milan.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Remo Eduardo Terzano, sus hijos Marcela, Analía y Remo participan su fallecimiento, acompañando en el dolor a sus familiares.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Cr. Julio R. Marañon su esposa Luisa E Astun, Cr. Enrique F. Marañon su esposa Verónica Vega participan con dolor el fallecimiento de su amigo Julio. Ruegan cristiana resignación a Cristina y familia.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Horacio Pedro Montenegro y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan al Padre le de vida eterna y a Cristina e hijos una pronta resignación cristiana.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin. Que descanse en paz". Carolina Sangüedolce, su hija Claudia Marcela Jerez de Seiler; Josefa Sangüedolce, su hija Rosario Sangüedolce participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Directivos y personal del ISSPSE, acompañan en sentimiento a la familia del Lic. Costas Julio Argentino, quien tuvo a lo largo de su vida profesional un fuerte compromiso con el Instituto.

COSTAS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Sus familiares Ing. Ramón Costas y Jorge Costas y flia; Norma Rosa y Eva Nilda Perez Gallardo, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria, por el eterno descanso de su alma.

ETSE, JOSÉ EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Sus sobrinos Mirta Astún, Francisco F. Crespo y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Oraciones en su memoria.

ETSE, JOSÉ EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Tuty Japaze, sus hijos Luis Roberto, Martín y Daniela con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento; fue ejemplo de padre y abuelo por su amor, honestidad y sencillez. Ruegan oraciones en su memoria.

ETSE, JOSÉ EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Gladys Castillo Lezana, Yedidia Ruth Luján Castillo acompañan a la familia en a partida al Reino Celestial de don José. Rogando oraciones en la novena del Espíritu Santo a su memoria.

ETSE, JOSÉ EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. La Asociación de Fomento Vecinal de Mujeres Campesinas de la localidad de Yanda participan con dolor la partida al Reino Celestial de quién fu su benefactor, rogando oraciones en su memoria.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Sus tíos Ruly y Patricia; sus primos Andrea, Luciana, Federico, Octavio y Fernando participan con enorme tristeza su fallecimiento.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Sus tíos Néstor García, Eugenia, su primo Santiago participan con mucho dolor su fallecimiento.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. "Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Recíbelo en tus brazos y que goce de tu Reino eternamente". Sus amigos Lucas y Franco Guidet, Blanca y Daniel Villavicencio participan con profundo dolor su inesperada partida. Ruegan elevar oraciones en su querida memoria y acompañan a la flia. en este doloroso momento.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Los amigos de su hermano José Pablo; Andrea Jorge, Nancy Sosa, René Jiménez, Loida Gecchelin, Graciela Cisneros, Charly Lozano, Verónica Juárez, Facundo Gómez, Enzo García, Luciana Piñón, Claudia Jiménez, Alba Cáceres, Roberto Morales, Fernanda Ramírez, José Benavente, Federico Luna y Félix Pernigoti participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Integrantes del grupo de Whatsapp "Jubilados Judiciales", amigos de su tío Roque Cortez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y desean cristiana resignación a su familia.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. "El Señor presidente Aldo Pastor Herrera y demás integrantes de la comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados" Lazos de Amistad participan con profundo dolor el fallecimiento del señor Germán Rodrigo García Cortez, sobrino de nuestra socia y querida amiga Pupé Silvia Cortez y la acompañan en este difícil momento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Amigas de su hermana Eugenia: Fernanda, Claudia, Alexia, Mercedes, Ma. Pía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA CORTEZ, GERMÁN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del hermano de la Licenciada Eugenia García Cortes.

GARCIA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Beatriz Meossi de Cáceres y Cecilia Meossi de Noriega y familia, acompañan a toda la familia con mucho cariño en estos momentos de pesar y ruegan oraciones en su memoria.

GARCIA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor el fallecimiento de Elsita y acompaña afectuosamente a Meme y demás familiares.

GARCIA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Marili Pinto y su hijo Juan Pablo Navelino Pinto participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GHIONE DE ZURITA, SARA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Su esposo Negro Zurita, sus hijas: Anita, Graciela y Karina, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 15 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340. (S. V.) Org. Amparo SRL.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HEREDIA, SIXTO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Su esposa Damiana Soria, sus hijos Marcelo, Juan, Hugo, Miguel, Walter, Lore, Silvia, Valeria, Jesica, Sandra, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Villa Jiménez. C. D. Ntra. Señora de Sumampa 1506 Bº Santa Lucía. EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ VELOSO DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. "Su vida maravillosa la eligió ella". Olga Irene Nassif Veloso Vda. Salice acompaña a sus hijos y demás familiares ante la irreparable pérdida de Hilda. Ruega por su eterno descanso.

MAHMUD, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 29/5/19|. Amalia Elena Filippa de Guber y Esmeralda Filippa participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Camila, esposo e hijos en este momento doloroso. ruegan oraciones en su memoria.

MONJE, ÁLVARO JAVIER ( q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. El Rector Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del hermano de Guillermo Monje, Nodocente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MONJE, ÁLVARO JAVIER ( q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. El Decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del hermano de Guillermo Monje, No docente de la Facultad arriba mencioanda. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Su esposo Milan Janovich, hijos Luis, Riky, Mariela, nietos, Emanuel, Mauro, Gabi, Valentín, Maia, Mariano, bis., Mía, Lolo, Camilo, H. pol. Lola, Viky participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Teresa Domínguez y Carlos Gustavo Alberto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Héctor Antonio Farina y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Héctor Marcelo Farina y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan una oración en su memoria.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Héctor A. Farina S.A., el directorio, personal administrativo, taller, participan con dolor su fallecimiento, ruegan por su eterno descanso.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Federación Regional del Deporte Motor de Sgo. del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan una oración en su memoria.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Juan E. Ponce y Sra; Juan R. Ponce y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Ramón Gianuzzi, participa con hondo pesar el fallecimiento de la Sra. Porota y acompaña en este difícil trance a su amigo Millán Janovich. Rogando oraciones en su memoria.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Su amiga Clara Aurora Marcos Gianuzzi y flia, acompaña en este difícil trance a la Flia. Janovich y muy especialmente a su nieto Emmanuel Janovich. Elevando oraciones en su memoria.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Isaac Alejandro Gianuzzi y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Porota y acompaña en este difícil trance a la flia Janovich y muy especialmente a su nieto Emmanuel. Rogando oraciones en su memoria.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (POROTA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Isaac Rafael Gianuzzi y flia., acompañan en este difícil trance a la flia., Janovich y muy especialmente a su nieto Emmanuel Janovich. Rogando oraciones en su memoria.

PIÑEYRO DE JANOVICH, ERCILIA (Porota) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Sus amigos Rossana Argibay y Joaquín Rey (h) participan el fallecimiento de su amiga tan querida y acompañan a su familia en su dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La comunidad educativa de la Esc. Francisca Jacques acompaña al Profesor Silvio Villalba en estos dolorosos momentos por la pérdida de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. "El Señor es mi Pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma…" Lic. María Nelba Alberto participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña con afecto a sus amigos Cuca y Silvio y demás familiares en tan difícil momento. Eleva plegarias al Creador por su descanso eterno.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. "Señor recíbela en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Comunidad Educativa del Colegio del Centenario acompaña con profundo dolor al Sr. Director del nivel secundario Prof. Silvio Villalba y elevan oraciones por su eterno descanso.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. El equipo Directivo, Personal Administrarivo, Docente y de Maestranza de la Esc. Técnica Nº ''Comandante Manuel Besares'', participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Prof. Silvio Villalba, director Gral. de Nivel Secundario. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Querida compañera y amiga de la juventud un coro de Ángeles te recibió en las puertas del cielo. Mariel Floridia de Saa y Claudio Saa participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Dr. Juan Ramiro Vélez y su esposa Dra. Patricia García participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo y hermanos en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La Comisión Directiva de la Caja Forense de Santiago del Estero: Dr. Eduardo A. Garay, Dra. Julia E. Graziani, Dr. Agustín Scarano, Dr. Roberto Eberlé, Dra. Georgina Chaumon, Dr. José R. Sánchez Gerez, Dr. René Gustavo Hauteberque y su Asesora Legal Dra. Dora A. González, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Personal directivo, docente, administrativo, de maestranza y alumnos del Colegio Cristóbal Colón participa el fallecimiento de la hermana del directivo del Nivel Secundario Prof. Silvia Villalba. Elevan oraciones en su meomira.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Lita Ledesma y Armando Quiroga participan su fallecimiento y acompañan a Juana en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Dora de Ledesma, sus hijas Kelly, Yolanda, Elli y Lita y sus respectivas familias participan su fallecimiento, acompañan a Juana en este difícil momento.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. La Comunidad Educativa de la Esc. C.C. de Méndez Casariego, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Sr. Director de Nivel Secundario Prof. Silvio Villalba y ruegan una oración a su memoria. Frías.

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Ana y Cacho Cardozo participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Prof. Silvio Villalba y ruegan una oración a su memoria. Frías.

Invitación a Misa

CASTELLANOS, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Querido hijo, esposo, padre ejemplar, hermano y amigos fiel, hoy hace nueve dias de tu partida, te fuiste de nuestro lado tan repentinamente, sin pensar. Nuestros corazones acongojados ruegan a la Santisima Virgen Maria ayuda para aceptar tu irreparable pérdida, consuelo para su esposa, hijos, padres, hermanoa, hermanos politicos y demas familiares. Rogamos que recibas en el Cielo el premio por la fidelidad conque serviste en la tierra, tanto a tu familia y amigo como en tu trabajo. Sus padres César Martin e Hilda, su esposa Graciela, sus hijos Leonardo, Juan y Aislimm, su hermana Silvina, su cuñado Federico y demás familiares, agradecen espiritualmente a la comunidad Buen Pastor y al Padre Ibarra, al Sr. Marcelo Santiago y personal de la farmacia La Esquina, al Sr. Silvetti y demás representantes del Sindicato de Empleados de Farmacia, a todos los amigos y compañeros de la vida, a familiares de Frias, y a todos los jovenes que acompañaron a sus hijos en tan triste momento. Invitan a la Santa misa y a orar por su eterno descanso el dia 4 de Junio a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedra.

MUES DE RAGO, LILYAN MABEL (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/13|. Pasaron seis años de tu partida vos que supiste sembrar cariño, amor y respeto entre los que te rodeamos, hoy te extrañamos como el primer día y aun sentimos tu presencia en las miradas de tus nietos que nunca conociste. Tu esposo, hijas e hijos pol. y nietos ruegan oraciones en tu memoria e invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco.

NAVARRETE, LEISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. Ha pasado un mes de tu partida y se nos hace difícil no encontrarte en nuestro hogar, con tu sonrisa y ganas de vivir. Si no te hubieras ido, sería tan feliz". Su esposo e hijas agradecen a todos los que me acompañaron en este doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. la Sto. Cristo.

NAVARRETE, LEISA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/19|. "Querida Leisa, es triste no poder tenerte presente en nuestras vidas, pero estarás siempre en nuestros corazones por las acciones que en vida realizaste y es por eso que te recordaremos con cariño. Nos reconforta saber que ya no sufres, rogamos a Dios por tu descanso eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin". Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su mamá María Gómez y sus hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo.

PAZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/16|. "Dios te hizo el regalo de la vida, te dió también la libertad, con ella pudiste hacer que tu existencia fuera util". Su esposa Hilda Juarez de Paz, sus hijas Georgina Noemi, Angelica de Jesús, sus hijos politicos José Luis Olivera, Fabian Gustavo Tevez. sus nietas Candela del Mar, Sofia Mailin, Aylen y José, Maitena y Abril, su bisnieta Franchesca, a tres años de su fallecimiento, invitamos a la misa en la parroquia Sagrado Corazon de Jesus del Bº Güemes. 20 hs. Rosario y 20.30 hs. la misa.

PILÁN, EDUARDO OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/11|. Sus hijos, sus nietos y bisnietos, invitan a la misa a celebrarse en la Catedral Basílica hoy a las 20.30, con motivo de recordarse el octavo aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Sus hijas Graciela, Norita, H. pol., Eduardo, Juan Manuel, blanca, nietos, Rosalía, Damián, Patricia, Matías, Horacio, Mariano, Noelia, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Su hermana política Adela c. Divi de Qüesta, sus sobrinos Darío Fernando, Ana Gabriela y familia; María Eugenia e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Descanse en paz.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Noemí Bravo, Verónica y María Paz. Quienes te cuidamos y acompañamos tus últimos años, te recordaremos siempre.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Nonita linda! Te extrañaremos! Sus bisnietos: Fausto, Gael y Mía Luna de Rosario; Victoria y Luciana de Resistencia; Agustín y Ema, Justino y Matilda de Santiago del Estero.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Lilian Jozami y familia; Susana Almonacid y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Dra. Anahí Catella y Dra. Patricia Santiago, participan el fallecimiento de la Señora madre de la Dra. Dora Cuesta y ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Hugo Agostinelli, Francisca Córdoba, sus hijos Hugo, Gabriela, Andrés y familias participan el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra querida Dorita y acompañan a su familia en el dolor.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. ''Señor ya esta ante tí, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno''. José Siufi, Mónica de Nicola y familia, participan y acompañan a Dorita y Graciela en tan doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Quorum Salud participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida doctora Dorita Qüesta. Ruega oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Dra. Gabriela Salvatierra y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Dorita Qüesta. Ruega oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, ALFONSO ABSALÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/19|. A nueve días de tu partida al Reino de Dios, mi compañero de vida, excelente padre, nos dejaste un gran dolor, pero es difícil no recordarte de los buenos momentos que nos hiciste pasar en tu vida, siempre con tu buen humor y simpatía. Se que te fuiste en paz, porque me tuviste a tu lado hasta el último momento de tu vida. Nunca dejará de quererte. Su esposa Mercedes, sus hijos Hugo, Andrea y Dardo, hijos políticos, nietos Mela, Tomi, Maia, Pablo y Anto agradecen profundamente a familiares, amigos, vecinos, al Sr. Omar Destéfani y familia, amigos de Quimilí por acompañarnos en este difícil momento, a enfermeras y médicos del Sanatorio Jozami e invitan a la misa hoy a las 19.45 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, Se ruega una oración en su memoria.

SEQUEIRA DE GIMÉNEZ, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. El personal directivo, docente, administrativo, de maestranza y alumnos de la Escuela Técnica Nº 2 "Ingeniero Santiago Barabino" de la ciudad de La Banda, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro compañero y amigo Gustavo Giménez, rogamos una oración en su memoria.

TEVEZ, JULIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Sus hijos Tusi, Chelita, Dodi, Robi, h. pol. nietos, bisnietos, sobrinos, su hja del corazón Yani y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIO. La Plata 162. Tel. 4219787.

TEVEZ, JULIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Su hermana María Lucy Tévez, su cuñado Durval García y sus sobrinas Graciela, Susana y María Isabel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BUCCI DE IBÁÑEZ, LUZ SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. El Colegio de Medicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Guillermo H. Ibañez, socio de la Institucion. Ruega oraciones en sumemoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Su esposo Exequiel Gil Hernández, e hijos; Polo y Sandra; Eduardo y Adriana; Enrique y Maria Amelia: Esteban y Maria Soledad; nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Quimilí.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Luis Manuel Espeche y Maria Elisa Paz y flia, acompañan a su familia con profundo dolor su falecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Freddy Basbus y flia, Marcelo Basbus y flia, Claudio y Silvia Adriana Basbus, acompañan a su familia con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Los compañeros de trabajo participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Fabián Gil. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Señora Pola, su luz brillará siempre en nuestros corazones". Gladys Gorosito de Bulnes, sus hijos Elizabeth, Graciela y Patty, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida y acompañan en este difícil momento a Don Gringo y a nuestro querido Dr. Enrique y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Remo Eduardo Terzano, sus hijos Marcela, Analía y Remo participan su fallecimiento acompañando en el dolor a sus familiares.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Miguicho Torres, su esposa Betty Coronel y flia., José Romano y flia. y todo el personal de gomería El Muñeco participa con gran dolor el fallecimiento de la esposa de su querido amigo el Gringo, calificada docente, excelente persona y vecina de esta ciudad.

Quimilí.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (POLA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Los compañeros de Oficina de Asesores de su hijo Eduardo: Los Dres.: Susana Montenegro, Sarita Salido, Claudia Zemán, Karina Uequín, Marta Camuñas, Florencia Dargoltz, M. Laura Scarazzini, Jorgelina Toscano, Mariana Bonacina, Alejandra Eleán, M. Laura Tiberti, Margarita Ledesma, Daniel Karam, Gillermo Terzano, Nano Santucho, Buky García Olivera, Pablo Atía, Ricardo Pérez Neme, Eugenio Hamman, Fabián Ponce, Remo Terzano, Marcelo Acuña, Armando Manzur y Néstor Zurita; Inés Avila, Karina Bravo,, Alejandro Concha y Rodrigo Díaz Gil participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Andrés E. Barrionuevo y Sonia Reyes, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Eduardo F. Gil. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Freddy Basbús, su esposa Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina; Marcelo Basbús y familia; Claudio Basbús y Silvia Basbús acompañan a sus hijos Adriana y Eduardo y demás familiares en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Dr. José Francisco Sonzogni, su esposa e hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan resignación para su querida familia.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Jorge Sonzogni, Patricia Palomo, sus hijos Luisina, Paola y Pablo, participan con profundo dolor el fallecimiento de Doña Pola y acompañan a su esposo Gringo, sus hijos, nietos y bisnietos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Mario E. Pericás y Norma C. Marinucci; "Pola" te fuiste dejando una hermosa familia, llena de amor, unión, respeto y cariño, descansa en paz. Te despedimos con profunda tristeza elevando oraciones en tu memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Juan Carlos Marhe, Sandra Pericás de Marhe y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Mario Claudio Pericás y Eugenia Blanco participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos triste momentos.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Dra. Patricia García, su esposo Dr. Juan Ramiro Vélez e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su colega y amigo Dr. Eduardo Gil y lo acompaña en este difícil momento junto a su familia.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Dra. Andrea Olmedo participa con profundo dolor su fallecimiento.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Juan Carlos Gavioli, Gabriela, Francisco y Belén participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Carlos "Nico" Diaz y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida ex profesora, vecina y amiga. Elevan sentidas oraciones en su inolvidable memoria pidiendo al Creador por su eterno descanso allí donde no existe la pena ni el dolor. Quimilí.

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar e hijos: Nadia, Joaquín y María Pía participan su fallecimiento, acompañando fraternalmente a su hijo Eduardo y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. La sra. Intendente de Suncho Corral Estela Protti,participa con profundo dolor su fallecimiento.Ruega oracion a su memoria.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Los empleados municipales de suncho Corral participan con dolor el fallecimiento del Padre de la compañera de trabajo Isaura.ruegan oracion a su memoria.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos Cristian y flia, Sebastian y flia, participan con dolor su fallecimiento.

HERRERA, ELPIDIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Atamisqui mi pueblito lindo, tu me has transmitido todo este querer. Te juro, cuando te nombro se me agranda el pecho y me tiembla la piel". Leo Dan. Leopoldo Dante Tevez. Azucena Tevez de Juarez, Santiago Carlitos Tevez y Amandita Tevez y sus respectivas familias, participan con profundo pesar, el fallecimiento de nuestro amigo Elpidio Herrera. Tu alma se eleva al Cielo Santiagueño que tanto amaras. Descansa en paz hermano querido.

HERRERA, ELPIDIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Hilda Juarez de Paz y familia, al gran amigo y compañero de lucha Cultural participan con dolor su partida y que se reza su novenario en la parroquia Sagrado Corazón de Jesus del Bº Güemes a las 20 hs. Rosario y 20.30 hs. misa.

HERRERA, ELPIDIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. El directorio de S.A.D.A.I.C. participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido socio. Eleva oraciones en su memoria.

LEMOS SANTOS, LEANDRA (q.e.p.d.) 3/6/19|. Participan con profundo dolor sus hijos Darío, Ema y Liliana su hermano Aldo y flia; su primo Mario y flia. y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

Invitación a Misa

----------------------------------------

CASTELLANOS, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/19|. Su esposa, hijos, padres y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 19,30 hs al cumplir su novenario, en la Parroquia Inmaculada Concepción de Frías.