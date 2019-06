Tintina, convulsionada por adolescente que se internó en el monte y dejó una carta terrorífica

04/06/2019 - 23:14 Policiales

Una adolescente de 15 años anoche era buscaba intensamente en el monte de Tintina, departamento Moreno, doce horas después de escaparse de su carta, anunciándole a su madre: “(...) me voy con el diablo”.

La historia generaba escozor en la fiscal Cecilia Larred, quien reformuló su trabajo de la víspera y convirtió en prioritario establecer el paradero de la jovencita a toda costa.

Pese a la veda verbal en que regía el proceso Larred, se sabe que la jovencita reside en una zona rural, con su madre y un hermanito pequeño.

Demoran al “novio”

Anteanoche, literalmente desapareció llevándose un colchón.

En las primeras horas, los investigadores tomaron el caso como una fuga de una adolescente enamorada, pero fueron a buscar a su pareja, un muchacho de 20 años, y éste señaló que desconocía el porqué.

Es más, aclaró que no quería problemas, porque rige en su contra una prohibición de acercamiento, tras ser denunciado por la familia de la menor.

En ese escenario, la madre descubrió una carta escrita por la adolescente.

“Ya me tiene harta”

En la extensa “misiva”, su hija le habría manifestado: “Mami, me voy con el diablo. Ya me tiene harta. Él me tiene amenazada. El diablo ya me cansó. Y no estoy loca”.

Las líneas causaron inocultable preocupación entre los policías, ya que la menor adelantó: “El viaje es largo y yo me siento bien. No quiero que les haga daño, ni a vos, ni a mi hermanito”.

Sumamente serena, la joven dejó en claro: “Quedate tranquila mami que voy a estar bien y debo hacer esto...”

Reciente

Los policías deslizaron que el mes pasado la jovencita ya se había ido de la casa y la descubrieron en una vivienda abandonada sola.

Tan desconcertante, como preocupante, el suceso acentuaba el miedo por la soledad y el frío al que se exponía la adolescente, por lo serena y determinada en su aparente propósito.

Respaldada en psicólogos y con suma atención

La fiscal anoche ratificó a los policías la necesidad de extremar esfuerzos, tras el paradero de la joven.

Según los baqueanos, alcanzaron a verla en la oscuridad, pero habría huido internándose más en las zonas oscuras.

Ello desconcertaba a la funcionaria, quien habría requerido colaboración en psicólogos. El objetivo sería adentrarse en la mente de una joven que vive en el monte y se sumerge en su espesura con un fin muy delicado.

Ningún colaborador deseaba hacer conjeturas, pero Larred se aferraba a una visión global de la realidad. Y en ella, hacía uso de todos los recursos disponibles para hallar sana a la adolescente. Si así fuere, de inmediato la trasladará a la ciudad y la asistirá con expertos en Psicología.