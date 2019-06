Con los niños NO

08/06/2019 - 23:44 Santiago

l maltrato infantil es un problema que impregna a toda la sociedad, que a menudo ejerce un impacto negativo devastador en los niños, no solamente durante la infancia, sino que durante toda la vida.

Aunque las fotos de niños maltratados que aparecen en los medios muestran gráficamente los hematomas, quemaduras, traumas cerebrales, la negligencia y la desnutrición, un campo de investigación cada vez mayor sugiere que el daño emocional que acompaña a los actos abusivos o negligentes, y no solamente el daño físico, pueden traducirse en los efectos dañinos más significativos y de largo plazo para el niño.

El maltrato que se infiere en los primeros cinco años de vida, puede ser especialmente dañino, debido a la vulnerabilidad de estos pequeños y al hecho de que los primeros años de vida se caracterizan por un crecimiento neurobiológico y neuropsicológico más rápido que en los años siguientes, esto se debería tener en cuenta con mucha intensidad en sus responsabilidades las autoridades de mayor nivel educacional, en este caso, nivel inicial; que muchos establecimientos sean del Estado o privados, deben tener el cuidado al contar con sus recursos humanos y saber hacer una excelente elección según la preparación de dichas docentes (maestras jardineras).

El recurso humano con que cuentan muchos jardines de infantes; la mayoría de los padres se encuentran con maestras deficientes en su labor, sin conocimientos básicos en psicología de la niñez, también nos encontramos con autoridades que no se comprometen con la demanda del niño a una edad donde necesita el acompañamiento, la contención, la pedagogía, el aprendizaje, el control, el velar por la salud del niño mientras se encuentra en la institución y trabajar para el desarrollo del niño y NO para la institución por el miedo a la pérdida del trabajo, porque es allí donde encontramos los déficit de las maestras, directivos y gabinetes de una institución, debemos darle al niño mucho amor y cariño para enseñarles empáticamente a desarrollarse y no seguir un patrón protocolar por el solo hecho de hacer bien la tarea como docente o directivo para la institución a quien se pertenece.

En años recientes se ha incrementado el número de niños que ha experimentado alguna forma de maltrato.

Según el riguroso criterio operacional utilizado en el más reciente Estudio de Incidencia Nacional (National Incidence Study) realizado en los Estados Unidos, casi 1.6 millones de niños norteamericanos fueron abusados o tratados con negligencia en 1993, un incremento de 149% durante el periodo de siete años entre los estudios. En la Argentina en 1993, 11.1 niños de cada 1,000 fueron objeto de maltrato y 13.1 de negligencia.

Entre esos niños maltratados, 50% tenía menos de siete años de edad y 25% era menor de cuatro años. En el primer estudio de carácter nacional que examinó la incidencia del maltrato infantil en Canadá, emergen estadísticas de similar impacto, con un estimado de 21.52 investigaciones sobre maltrato infantil por cada 1.000 niños en 1998.

Es muy importante destacar que las estadísticas norteamericanas, argentinas y canadienses representan gran parte de los actuales casos de maltrato, se los toma a estos países como referencia por ser los países con mayor maltrato infantil entre sus estadísticas, lamentablemente, en estas emergencias nos destacamos...