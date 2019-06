Hugo Moyano ratificó que apoyará la fórmula Fernández - Fernández

12/06/2019 - 00:17 Política

Hugo Moyano se reunió con Axel Kicillof y Verónica Magario, la fórmula kirchnerista que aspira a pelear por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La imagen fue entendida como una muestra de apoyo explícito al ex ministro de Economía, que competirá contra María Eugenia Vidal en las Primarias de agosto y en las elecciones generales de octubre. En los próximos días podría haber otra foto con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Independientemente del momento en que se dé esa imagen, el ex secretario general de la CGT no duda un segundo cuando le preguntan si apoyará al binomio Fernández para la pelea presidencial.

“Nosotros hemos hecho un análisis muy profundo y la fórmula que garantiza cambiar esta situación es Fernández-Fernández”, aseguró Moyano.

El sindicalista asegura que no se arrepiente de los años en que estuvo distanciado de Cristina Kirchner. Dijo que lo hizo por convicción y que siempre cuestionó actitudes, pero no políticas. “Yo estuve conversando con ella, las crisis nos enseñan cosas que uno a lo mejor ha producido sin darse cuenta. Yo creo que Cristina con la experiencia que tiene ha entendido que ha cometido errores como hemos cometido todos”, analizó.