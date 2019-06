Cristina de Kirchner presentó su libro en el Fórum con la presencia del gobernador

12/06/2019 - 01:00 Política

Ante un marco multitudinario de público que se congregó en el Centro de Convenciones y Exposiciones - Fórum, la ex presidenta de la Nación y actual senadora nacional, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, presentó su libro “Sinceramente”, con la presencia del gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora y de la diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora. Además estuvieron el vicegobernador, José Emilio Neder, el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suarez, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, autoridades del Poder Judicial, legisladores provinciales y nacionales, intendentes y comisionados municipales de todos los distritos de la provincia, entre otros invitados especiales.

Desde horas tempranas los alrededores del Fórum fueron colmándose por una gran cantidad de santiagueños, militantes y simpatizantes que le pusieron color y algarabía popular a la jornada, ya que se acercaron a saludar a la ex presidenta y trasmitirle el cariño y el afecto por su vista a Santiago del Estero para presentar su libro.

A su llegada, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner fue recibida por una comitiva encabezada por el gobernador Zamora y por la diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora. En el Salón Estrella del Norte hubo entrega de presentes.

Un agradecimiento a los santiagueños

El encargado de iniciar la presentación del libro, fue el escritor, Marcelo Figueras. Luego, la ex mandataria nacional manifestó su agradecimiento al pueblo santiagueño: “Gracias Santiago por tanto cariño”.

Al empezar a hablar sobre su libro, “Sinceramente” dijo: “Mi experiencia con Néstor fue una vida muy particular y si lo tengo que definir a Néstor Kirchner, diría que fue libre”.

Se refirió a las políticas que se han impulsado desde su gobierno y que también son reflejadas en su libro, “Desendeudar el país, construir una región latinoamericana que defendiera intereses de millones de latinoamericanos para sacarlos de la pobreza. El no bajar la cabeza. El libro es como que se desprendió de mí y apareció la necesidad de ir relacionando las cosas”. En otro orden, se refirió a lo que significó la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo que también es contado en su libro: “Ese día me sentó muy feliz. Éramos 9 presidentes de Latinoamérica más Néstor caminando por la calle sin ningún dispositivo de seguridad, la gente estaba alegre y había mucha gente”.

La situación del país

En el transcurso de su oratoria, la senadora nacional hizo referencia al momento político de la Argentina y su candidatura a vicepresidente dijo: “Sentí la necesidad de poder dar un gesto, de poder, en serio, despojarme de todas las vanidades y dar un testimonio de que estamos dispuestos a ayudar, a unir a los argentinos. Yo ya fui presidente, y siento la necesidad de ayudar y colaborar para terminar con esta catástrofe que viven los argentinos y argentinas”, aseveró y agregó: “Tengo un absoluto compromiso de trabajar fuertemente para la reconstrucción de este país. Hay gente haciendo malabares para llegar a fin de mes y es imposible pensar que se puede solucionar mágicamente este endeudamiento brutal”, manifestó Cristina Kirchner.

El rol de las mujeres

En un apartado, la senadora se refirió al rol de las mujeres en la actualidad: “El rol que han tomado las mujeres me parece que es muy fuerte. Las chicas ahora en el colegio no quieren ser reinas o princesas, quieren ser presidentas. No me arrepiento de nada, para nada. Me hubiera gustado que me hubieran defendido un poco más las referentes feministas. Yo tengo grandes esperanzas de que los argentinos y argentinas podamos encontrar un camino”. En el final, señaló: “Los argentinos y argentinas vamos a tener que aprender a convivir con nosotros mismos, respetándonos y no insultándonos porque pensamos distinto o vinimos de historias diferentes. Estamos a tiempo los argentinos de mirar lo que nos pasó, de mirar lo que nos pasa y llegar a una mirada común”, cerró la expresidenta.