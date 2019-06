En la Argentina, 9 de cada 10 personas necesitarán sangre en algún momento de su vida

13/06/2019 - 01:09 Santiago

En Argentina, solo el 1,15% de la población dona sangre y, en promedio, 9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida. Su importancia radica en el déficit transfusional que sufre el país.

Para poder cubrir las necesidades transfusionales de sangre, nuestro país debe contar con hasta dos millones de donantes por año. En QuieroAyudar.org, un mapa solidario conecta a las personas que quieren ayudar con organizaciones sociales de todo el país, más de 120 instituciones están a la espera de donaciones de sangre.

En el país, se necesitan cinco mil donaciones diarias. Cada persona puede salvar la vida de al menos tres más al hacerlo, y contribuye a que los pacientes con enfermedades potencialmente terminales aumentes sus posibilidades de vida.

Requisitos se debe cumplir para ser donante voluntario:

* Tener entre 18 y 65 años.

* Pesar más de 50 kg

* Pasar 4 meses de la última donación (hombres) o 6 meses de la última donación (mujeres).

* No haber consumido antibióticos en los últimos 7 días.

* Que haya pasado 12 meses desde tu último tatuaje o piercing

* No estar embarazada o haber pasado 12 meses del último parto.

* Si se sometió a una cirugía, laparoscopia o artroscopía, es necesario esperar el alta médica y tener los resultados de todos los controles incluyendo biopsias.

* Dejar pasar más de 6 meses en caso de endoscopias digestivas altas, fibrocolonoscopias o laringoscopias.

* No consumir drogas inyectables o no haber consumido cocaína en el último año.

* No tener o haber tenido enfermedades cardíacas o cáncer.

* No haber padecido enfermedades de transmisión por sangre o sexo o haber estado en riesgo de adquirirlas (hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis, HTLV, gonorrea, etc.).

* No tener prácticas sexuales de riesgo incrementado.l