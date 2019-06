Otro capítulo apasionante en el Anual

13/06/2019 - 21:45 Amateur

Mañana se jugará una nueva fecha del campeonato Anual, que se desarrolla en las canchas del Complejo Santa María, con la siguiente programación:

Senior: Gremio FC vs. Interzonal 2 y Maco FC vs. G80; 13.50, La Logia FC vs. Interzonal 1, Yanasus vs. La Banda del León y Bebedores FC vs. Cangrejos SPMP; 15.10, Semillería Rossi vs. Santa María, Nerón FC vs. Los Mattar, La Davis FC vs. LFA, Los Turcos vs. Los Mayoes, Juanfe vs. Chachapuma FC, El Proveedor vs. FC Mandaos, Viejos Amigos vs. Vizca Barsa y San Pablo FC vs. Praga; 16.30, Nacional FC vs. CA Talle S, La Gloriosa vs. América FC y Los Pichones de BP vs. Baby y Los Siete Enanitos.

Maxijunior: 13.50, Realcohólicos vs. El Tatú, Club Amigos Picheros vs. La Eskina, Autonomía FC vs. Doping Positivo, LBP vs. Sensey y Los Gauchos vs. La Sampdoria FC; 15.10, El Colo FC vs. Kechap FC, La Posilga vs. Mitch United, Brancalona vs. El Aferre, Ciudad FC vs. Los Changos FC, NAB vs. Portal Cósmico FC, Paloma FC vs. Hipercell y Saque del Medio vs. Villa Verde; 16.30, Corte de Miércoles vs. Zafiro Turismo, SemenUp vs. El Esteko FC y Los de Siempre vs. Danubio.

Junior: 13.50, City FC vs. Arsenal, Gasoliva vs. Los Pibes, Calle 15 vs. Fecha FC, CSKA FC vs. Roma FC, Autonomía Jrs. vs. Santa Rosa y París San Fernet vs. 3D Fútbol; 16.30, Amigos FC vs. El Atlético, La 95 CACC vs. LSV, Cepe Santero FC vs. Cn FC, Toro Viejo FC vs. Los Choris y Tigres FC vs. Pukará Jrs.