FÚNEBRES | 15 de junio de 2019

14/06/2019 - 22:27 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Martha Ofelia Benítez

- Ramón Orlando Coria

- Juan Carlos Morales

- Darío Amílcar Coronel

Sepelios Participaciones

BENITEZ, MARTHA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Sus hijos Estela, Coco, Edit, Graciela, Angel, Nely, Lucio, Fabian, Marcela, Nietos, Bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO LA MISERICORDIA LA BANDA. COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORIA, RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su esposa Saira, su hijo Ramon, hija politica Grecia, nietos Angel, Andrea y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO LOS FLORES. COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, DARÍO AMILCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Su esposa: Chiqui, sus hijos: Claudio, Rene, Mariela, José y Belén, hijos pol. y nietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su sobrina Adriana Marcela Artaza, sus hijos Macarena, Lautaro y Candela y su nieta Catalina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su sobrina Liliana Elizabeth Fiad y sus hijos Gerardo y Enzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su sobrina Aída Mirta Adur de Farrán Serlé y Miguel Farrán Serlé, sus hijas, hijos pol. nietos y bisnieta participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo José Emilio en tan dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Silvia Gómez Cano participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su amigo Dr. José Emilio Jozami y ruega oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y sus hijos Carlos Andrés y Agostina, Matías y Florencia y sus nietos Augusto y Stefano participan con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su amigo Jose Emilio en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Carlos Andrés Salmoiraghi Echegaray y su esposa Agostina María Elías y sus hijos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia acompañan en el dolor a su hijo José Emilio, su esposa y nietos Sarita y Francisco por la desaparición física del padre y abuelo, vecino de tantos años. Que el Señor lo recoja en su Gloria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Federico López Alzogaray, Gabriela, Bartolomé, Federica y Faustina participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo José Emilio, Eugenia, Sarita y Francisco acompañan en este difícil momento a su familia y ruegan a Dios le conceda la fuerza necesaria ante tan irreparable pérdida.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, pasrticipa con profundo dolor el fallecimiento del socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Dr. Oscar Banco y familia; Dr. Rafael Maniotti y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus sobrinos Gogui y Tití, sus hijas Cecilia y Karina Jozami con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y rueegan por su eterno descansdo.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Gustavo Herrera y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo José Emilio y expresan sus más sentidas condolencias a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Cayo Lugones y Tere Castro y flia. participan con mucho dolor su fallecimiento.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Silvina Díaz Miguel y Ricardo Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo José Emilio y acompañan en el dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Dr. Antenor R. Ferreyra, Ing. Sara J. Achával, Dr. Antenor J. Ferreyra y Lic. Milagros Ferreyra participan su fallecimiento y acompaña a sus amigos José Emilio y Eugenia en este triste momento.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Diego Jiménez, María Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus amigos y vecinos de toda la vida acompaña a José Emilio y familia en este triste momento. María Alejandra, María Florencia, Cristina y Guillermo Azar.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Juan Osvaldo Deltrozzo y familia acompañan con todo afecto a su hijo José Emilio y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su descanso eterno

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus amigos Dr. Raul Arberto Villalba y Beatriz Santillan y familia., participan el fallecimiento del padre del Dr. Jose Emilio Jozami.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. El Circulo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro socio Dr. José Emilio Jozami. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Dr. Felipe Pavón, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Emilio, y acompaña a su hijo José en este dificil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Dr. Facundo Pavón y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del Padre de su querido amigo Jose Emilio. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. José " chelo " Chazarreta y Sandra Clavero, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a José Emilio y flia. en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Señor tu hijo ya está ante tí, haz que brille para el la luz que no tiene fin " Carmen Goitea de Jimenez y flia., acompaña con gran sentimiento a su hijo Dr. José Emilio Jozami y flia. ante tan dolorosa perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Marcia Zemán, Claudia Zemán y Sandra Zemán participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. David Julian Jarma, Graciela Neirot de Jarma, hijos y nietos acompañan a la familia con profundo dolor en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y deprtamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero pasrticipan con profundo pesar el fallecimiento de su mastriculado Dr. Emilio Jozami. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Armando Miguel Jozami y familia, lamentan el fallecimiento de Emilio y acompañan con cariño a José Emilio y familia en este doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NERIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Las almas de los justos estan en manosw de Dios. Su esposa Martha, sus hijos Nancy y Adrian, hijos politicos Jesus y Maria, nietos Rosario, Matias y Exequiel, participan con profundodolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NERIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. La comisión directiva de la Federación Santiagueña de Cestoball y la familia del Cestoball Santiagueño acompaña en estos momentos de dolor a su ex presidente Dra. Nancy Juárez y su familia. Eleva oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NERIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. El Consejo Directivo, asociados y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participa con pesar el fallecimiento del padre de la farmacéutica Nancy Juárez y eleva oraciones en su memoria.

MANSILLA DE AGÜERO, MARTA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Su nieto Ariel Fabrini,l Teresa Fattor de Fabrini, bisnietos Ivan, Gabriel, Tizziano, Ximena, y Nicolas Fabrini y Agustina Frias, Tataranieta Bianca Fabrini , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MANSILLA DE AGÜERO, MARTA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá " Ricardo Ramendo y sus hijos., Richard y flia., Lucia, Olga y flia., y Pablo, participan su fallecimieento y acompañan en la oración a sus hijos. Dios te recibe en su Reino, estimada Marta descansa en paz.

MANSILLA DE AGÜERO, MARTA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Yani Dorado y familia, participa con dolor el fallecimiento de la Madre de sus amigas y compañeras Tere de Bau y Marta de Fabrini. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE AGÜERO, MARTA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Sus amigos Juan Carlos Pahud y Alina Litviñuk, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE AGÜERO, MARTA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Querida abuela te vamos a extrañar, los mejores recuerdos quedarán en nuestros corazones. Tu nieto Pablo Santiago Fabrini, Romina Flores, bisnietos Pichulin y Maria Azul, poarticipan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE AGÜERO, MARTA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Su concuñado Pedro, sus hijos Pedro, Mónica y Martita con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE AGÜERO, MARTA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Abuela hoy te fuiste al encuentro de tu amado Pocho, solo me quedan recuerdos de una hermosa infancia. Gracias por tanto amor hacia tus nietos, bisnietos y tataranietos, te llevamos siempre en nuestros corazones. Hasta siempre Abuela. Adrian Fabrini, Paola Chavez, Milagros, Matias, Anabella y Alma Fabrini. Ruegan por tu descanso en paz.

MANSILLA DE AGÜERO, MARTA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. "Doce eñ Señor el que cree en mi aunque muera vivirá " Tu hija Tere, hijo politico Ricardo, nietos Carlos y Cecilia Mansilla, Claudio y Maria Olivera, bisnietos Manuel Valentin, Maria Sol y Juliana Gabriela Bau, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MANSILLA DE AGÜERO, MARTA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|.

Me haras conocer el camino de la vida, saciandome de gozo en tu presencia, de falicidad eterna a tu derecha " Su hija Marta del Carmen, hijo pol. José Fabrini, nietos José, Ariel, y Teresa Fattor., Victor, Adrian y Paola Chavez, Pablo Santiago y Romina Flores y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol. ruegan oraciones en su querida memoria.

MORALES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Su esposa Ledesma Rosa Azucena. Hijos Walter, Andrea, Paola, Mario y Javier , h. políticos, nietos. y demás familiares. sus restos. Seran inhumados Hoy 9hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

PAZ DE GONZÁLEZ, DELINA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Los compañeros de sus hijos Susi y José, Rayos del Hospital Regional participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Tito, los hombres que hacen el bien dejan huellas por donde caminan..." Es por eso que permanecerás vivo siempre en nuestros corazones. Con motivo de la celebración del Día del Padre, su esposa Teresa Borquez, sus hijos Mercedes; Anita y Emanuel Krupick; Martín y Valeria Videla, su nieto Lautaro y demás fliares. invitan a la misa hoy a las 20 hs.en la iglesia Cristo Rey de la localidad de La Cañada, Dpto. Figueroa.

FARÍAS, SEGUNDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/04|. Nunca podré olvidar la peor experiencia del dolor de tu partida, pero tampoco olvidaré la mejor experiencia de haber tenido en mi vida, la enseñanza que me dejaste, los valores que me diste y la humildad, sigo tus pasos. Te recordaremos siempre con una sonrisa. Tus hijos Marcela, Javier, Felipe, Valeria, Jorge y Sonia, su compañera María Barraza, sus nietos, bisnietos e hijos políticos, invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20, hs en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 15 años de tu partida. "Que brille para ti siempre la luz que no tiene fin".

HOYOS DE GERARDI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/10|. Querida madre, siempre estarás presente en nuestros corazones. Descansa en paz. Sus hijos Oscar y Marta Elena Gerardi, sus hijos políticos y nietos la recuerdan con amor e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LEDESMA DE LEDESMA, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/12|. Su esposo Manuel, sus hijos Ariel, Silvana, sus nietos Camila, Facundo, Benicio, Brenda y demás familiares invitan a la misa con motivo de cumplirse el septimo aniversario de su fallecimiento en el Oratorio Don Bosco a las 20 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: En mi vientre creció lo más hermoso de mí, lo que tanto amé y deseé tener, hace 31 años atrás te traje a la vida. Recuerdo tu carita, tu llanto, nuestros abrazos,tantos momentos compartidos en tus distintas etapas. Nos toca desearte un "Feliz cumple" y por ello nos reuniremos hoy a las 16 hs en el Pque de la Paz. Te amamos por siempre, tus padres, Luis y Negry; tus hnas Ale y Faby; tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, y tu abu Pila. ¡Gracias por tus maravillosos 23 años compartidos! Besos al cielo. Se ruega una oración en su querida memoria.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Amado hijo de mi alma, en este día cumplirías 31 años, hoy los festejas en presencia de Dios, rodeado de ángeles y desde mi corazón el gran amor que siento por vos. Siempre recuerdo a ese tierno bebé recién nacido que a lo largo de 23 años no ha dejado de darme alegrías, respeto, compañía, amor, hasta el día que una espina se clavó en mi ser y todo ha cambiado. El amor nos mantiene unidos, por ser lo más hermosos de mi vida, pero el dolor sigue. Te amaré siempre mi ángel. Tu madrina y tía Elva.

JEREZ, JOSÉ ARCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. "Padre querido, ya pasó un año de tu partida al reino de Dios, cuanta tristeza tengo, tanta angustia, que vacía la casa, ya no te escucho por las mañanas esas palabras o que me preguntaras - ¿Cómo estas hijo? - tu radio está callada… tu cocina vacía… y como dice la canción, ya no escucho más tus pasos… Que bello ser humano, tantas enseñanzas, tantos consejos que hoy los tengo presentes. Fuiste, sos y serás mi mejor amigo. Te recuerdo de la mejor manera, todavía siento tus abrazos, tus besos. ¡Que bello! Viejo querido muchas gracias por tanto. Su hijo Osvaldo y sus nietos Fernando, Diego y Silvana. Siempre en nuestros corazones. Feliz día del Padre y un fuerte abrazo a donde quiera que estes.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BOLAÑEZ, LELIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus hijos Olga, Maria Mercedes, Fabian, Eduardo, hijos pol. Juan, Alberto, Laura, Claudia, nietos bisnietos y demás fliares participan su falleicmiento sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sara Liliana, María Amélia y Jorge Zuain participan con profundo dolor su fallecimiento.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Jorge Zuain y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. José Alberto Balagueró participa su fallecimiento.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Gustavo Sarquiz, Luciana Pilán y sus hijas Agustina y Delfina participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Luis Ovejero, sus hijos Virginia, Francisco e Ignacio participan con dolor su fallecimiento.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Teresa Salvatore participa con pesar el fallecimiento del hermano de su amiga Pelu. Mis condolencias a todos los familiares de Damián. Elevo una oración en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Dr. Walter Daniel Micol y familia participan con inmenso dolor el fallecimiento de tan querido amigo de toda la vida.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. "No me llores si me amas, ya estoy participando de nuevos senderos donde reina la paz del Señor". Nené Grana de Manfredi y sus hijos Pancho y Gladys Olivares, Mónica y Oscar Ruis, Susy y dito Ledesma, Silvina y Sergio Marinoff y su respectivas familias despiden con dolor al amigo Damián. Acompañan a Mónica y a sus hijos Francisco, Joazquín, José, Gabriela y Camila en este momento difícil de la vida. Elevan oraciones.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. "He roto ataduras y estoy gozando de los senderos de luz donde reina mi Dios". Nené Grana de Manfredi acompaña a Graciela y a su muy querido amigo Hugo. Comparte con ellos el dolor y eleva oraciones por el eterno descanso de Damián.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. "Volverán a verme y encontrarán mi corazón con todas sus ternuras purificadas". Ingeniero Sergio Marinoff, su señora esposa e hijos Florencia, Silvina, Agostina y Sergito Marinoff Manfredi acompañan a la la muy querida Camila, a su mamá y hermanos, en este difícil momento de la vida. Elevan oraciones.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus amigos Tito Sarquiz, su esposa Mabel Leonor Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana acompañan a la familia con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su amigo Miguel Sarquiz, su esposa Cristina Hadla y sus hijos Andrea, Germán y María Eugenia acompañan a la familia con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La Empresa Mijovi SRL participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. SAFICO SA acompañan a la familia con dolor y ruegan oraciones en su memoria, que brille para el la luz que no tiene fin.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Los miembros del Comité Departamental Banda de la Unión Cívica Radical participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex presidente. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Iber Asselborn y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su correligionario rogando a Dios que reconforte a su familia en este aciago momento.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Daniel Valdez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento pidiendo a Dios pronta resignación a su familia.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La comisión directiva de la Asociación de Productores Agropecuarios Zona IV participa con profundo pesar su fallecimiento.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Luis Rogelio Bidegain e Inés Jozami participan con pesar el fallecimiento de su amigo Damián.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sandro Trono y Alicia Perie participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Héctor Barón Díaz participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Nancy Lizárraga y Marina Badami participan con profundo dolor de la partida de Damián, entrañable amigo y excelente persona, y acompañan a su esposa Moni y a sus hijos en tan irreparable pérdida. Recordaremos siempre los momentos compartidos y elevamos oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Casa Roma, personal y propietarios participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su esposa Mónica y a sus hijos en esta irreparable pérdida. Se ruegan oracionoes en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. ¡Dr. querido!, siempre vas a vivir entre nosotros. Muchas gracias por todo. Federico Fabián Badami, su esposa Karina Gabriela Argañaraz y su hijo Franco Román participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Omar Jaimez y Sra. e hijos Sole, Omar (h) y Aylén lamentan profundamente tan irreparable pérdida.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Roberto Chelala participa con profundo dolor su fallecimiento.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Las amigas del gimnasio Victoria Morellini de su hermana Pelusa: Vicky, Teté, Amalia, Bea, Fanny, Adita, Elvira, Paola, Claudia, Marcela Herrera, Mary, Lili, Margarita, Ceci y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Inta Industria Textil Argentina S.A. participa con profundo pesar su fallecimiento. Descanse en paz.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con afecto y oraciones a su familia, especialmente a Joel.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. María Ruiz y familia participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Personal administrativo y Planta participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. SIRLEX SA acompaña a la familia con dolor y ruega oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Roque Molina participa con profundo dolor y ruega oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su equipo de trabajo Marita Ruiz, Roque Molina, Claudio Loto, Pablo Núñez acompañan a la familia con dolor y ruega oraciones en su memoria, que brille para él la luz que no tiene fin.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Directores, personal médico, administrativo, enfermería, quirófano y de maestranza del Hospital Oftalmológico Dr. Enrique Demaría participan y acompañan al Dr. Francisco Estévez por el fallecimiento de su padre.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Su amigo Mario Morán y familia acompañan a sus seres queridos en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Miguel Angel Barrera Martinez, Nélida Raab y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones

en su memoria.

ESTEVEZ, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mi aunque muera vivirá. Arq. Luis Moukarzel, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor. Eleva oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Señor ya esta ante tu puerta permitele el ingreso al Reino de los bienaventurados para gozar de la gloria de Dios. Graciela Sarquiz y sus hijos Sergio y Gustavo Moukarzel Sarquiz, participan y acompaña en estos doloroso momentos a su esposa, hija y toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Dr. Julio Eduardo Fornes y familia, María Nélida Sarquis de Fornes participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Damián y que brille para él la luz que no tiene fin.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. A. P. R. A. ( Asociación Productores Rurales y Afines ), de la Ciudad de Fernandez, participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus amigos Raul Romero y flia., Mundo Romero y flia., Juan José Romero y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Humberto Filippi y familia, parrticipa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Ernesto Zanoni y flia. Luis, Carlos, Ana, Lorena, Paola y Gabriel participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus consuegros Nino y Elena, sus hijos Ramiro, Antonio y Luciana, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Ignacio Vladimiro Gallardo (Vlady) hace llegar sus condolencias a su esposa e hijos por tan irreparable pérdida. "Señor llegó a la casa un hombre bueno, defensor de la familia y un gran amigo". Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Enzo O. Rearte, sus hijos Alberto, Silvia y Claudia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido primo Damián. Elevamos oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Aurora Ramos Estevez, Baldemar Moreno, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo. Rogamos oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Mario Guillermo Ledesma, su esposa Olga Sarquiz de Ledesma, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Moñi, Nena Ovejero, Omar Abdala, María M. de Abdala, Tomás y Salvi Abdala, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Flia Daud y personal del Sanatorio Central Banda, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del Dr. Francisco Estevez. Elevan una oración en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Gabriela, Fernando y Gustavo Flores Matos Molina, Marina Espinosa, Mary y Pepy Matos Molina, Guillermo, María Inés y María Eugenia Agüero; Ulises, Aixa, Francisco y Valentina, participan con profundo dolor el fallecimientode su querido cuñado, sobrino, primo y tío, Roberto Damián Estévez y acompañan a Mónica e hijos en este difícil momento, elevando plegarias en su nombre.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno''. Su amigo Ramón Suarez, sus hijos: Fernando, Dani, Martín y Lucy; Nilda de Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Damian querido mio de mi corazón, te voy a extrañar mucho fuiste un excelente padre, eminencia del Club Ciclista Olimpico de La Banda me quedan tantos recuerdos de aquellos momentos vividos. Dios te reciba en su reino. Elevo oraciones en tu memoria. Jorge Pablo Vanetti.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Tus amigos del Comité Departamental Banda de la Unión Cívica Radical participan con profundo dolor tu fallecimiento. "Te vamos a extrañar correligionaria". Elevan oraciones por tu eterno descanso.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Iber Asselborn y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga, rogando Dios reconforte a su familia.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Héctor Barón Díaz despide con profundo dolor a su querida amiga y acompaña a su familia ante la irreparable pérdida.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Ernesto Zanoni y flia. Luis, Carlos, Ana, Lorena, Paola y Gabriel participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MAGDALENA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sus hijos Argentina, Omar, Marta, Daniel, h. pol Hugo, nietos, bisnietos, tataranieto y demás fliares. su fallec. sus restos fueron inhumados cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Dr. Walter Daniel Micol y su hijo Nehemías Micol participan con dolor el fallecimiento del amiga y colega de su esposa María Inés.

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La Escuela Nº 412 "Madre María" de la Rivera Dpto. Robles, acompaña en este difícil momento a su supervisor Rubén Salazar por la perdida de su esposa y ruegan oraciones por su eterno descanso.

Invitación a Misa

ALMARAZ, CARACCIOLA DEL VALLE (q.e.p.d. Falleció el 15/6/18|. Golli: A pesar de tanto dolor nos reconforta saber que el Señor te recogio entre sus brazos para llevarte al paraiso donde no existe dolor ni sufrimiento, solo existe la paz. Te extrañamos mucho, nunca te olvidaremos. Tu hermana Olga, tu cuñado Orlando y su familia, invitan a la misa que se realizará el día 15/06/19 a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplir 1 año de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CÓRDOBA, MARTA MELINA (q.e.p.d.)Falleció el 13/6/19|. La Asociación Friense de Papi Fútbol participa con profundo dolor su fallecimiento y a acompañan en el dolor a su papá Antonio y a su hermano Diego, ambos jugadores de esta asociación. Elevan oraciones en su memoria y pronta resignación para su familia. Frías.

CÓRDOBA, MARTA MELINA (q.e.p.d.)Falleció el 13/6/19|. Compañeros y amigos del del equipo de Papi Fútbol, Gomería Mis Amores, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Antonio y Diego, padre y hermano respectivamente, en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

CÓRDOBA, MARTA MELINA (q.e.p.d.)Falleció el 13/6/19|. Nora Liendo de Aguilar y flia participa con inmenso pesar su fallecimiento y rogamos a Dios por su descanso eterno, consuelo y resignación a su familia.

CÓRDOBA, MARTA MELINA (q.e.p.d.)Falleció el 13/6/19|. Hernando Roberto Suárez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria. Frías

CÓRDOBA, MARTA MELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La Delegación Provincial del Incucai acompaña con mucha tristeza a su familia y en especial a su padre el Sr. Antonio Córdoba en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

GRAMAJO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Sus hijos Kuki, Chachin, Jose Luis, Gladys, Sandra, Mario, h. políticos, nietos y demás familiares. sus restos seran inhumados Hoy 11hs en el cementerio de Taboada- Dpto San Martin. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.