Expertos juzgan que el corte fue responsabilidad de Transener y que se podría haber evitado

17/06/2019 - 00:18 Política

Aunque el Gobierno nacional habló de fallas para tratar de explicar el inédito apagón, puertas adentro admite que hubo “errores” en los circuitos que van desde las líneas de transmisión hacia las generadoras. En el sector eléctrico, no logran explicar cómo los operadores del sistema no lograron aislar la falla del Litoral -como sucedió varias veces en ocasiones anteriores-, para que el corte quedara restringido a esa zona, y no se extendiera por todo el país.

Así lo revela Clarín en un artículo, en el que señala que los especialistas sostienen que la responsabilidad en el inédito evento es de Transener, empresa que controla la transmisión eléctrica, y Cammesa, la mayorista del sistema eléctrico que está bajo control estatal. Incluso remarca que durante el kirchnerismo, “que maltrató al sector con retraso tarifario, prebendas y subsidios discrecionales, nunca llegó a concretarse un corte de esa magnitud”.

Para los especialistas, Transener y Cammesa debieron sobrellevar el incidente en un diálogo permanente, pero entienden que algo falló en esa comunicación.

“Problemas en las líneas de transmisión son habituales. Lo poco habitual es que este problema (sin crisis, sin alta demanda, en un día tranquilo) se haya convertido en tremendo apagón”, indicó un experto. “Si en la Secretaría de Energía no supieron minuto a minuto lo que estaba pasando, puede que alguien de Transener y/o Cammesa no les haya avisado o les ocultó información”, apuntó un exdirectivo del sector que enfrentó situaciones de esta naturaleza.

“Cuando salta o se interrumpe una línea de transmisión eléctrica por algún desperfecto, el procedimiento para detener los riesgos es automático. Pero hay una persona, un operador, que es testigo de ese desajuste. Ese trabajador/a está en Transener. Esa firma es controlada por Citelec, una sociedad cuyos accionistas son Pampa Energía (de Marcelo Mindlin) e Ieasa (la ex Enarsa), en partes iguales”, indica Clarín en su artículo.

Y recalca que el rol que debió jugar Transener es avisarle a su contraparte de Cammesa, la mayorista del sistema eléctrica. Entre ambos, deben decidir el curso que le darán a la generación para que el suministro no se interrumpa, según entienden los especialistas.

“El proceso es sencillo. Cuando una línea se desliga (cae del sistema), se busca una alternativa y se mantiene el funcionamiento por ese lado. En general, hay dos líneas alternativas por cada una que se cae, ya que se está preparado para esa eventualidad”, expuso un gran cliente de Cammesa.

“La experiencia internacional muestra que estos eventos se originan en errores operativos y/o de coordinación entre el operador y la transportista. La investigación debe ser expeditiva y explicar qué ha ocurrido”, señaló por su parte Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” y ex director de Control de Gestión del ministerio de Energía (entre agosto de 2016 y octubre de 2017), cita el matutino porteño.

Al momento del corte, Cammesa estaba despachando más electricidad desde el Litoral, tratando de aprovechar el caudal de agua por lluvias, ya que la generación hidroeléctrica es más económica. Sin embargo, ese ahorro de costos pudo haber complicado la capacidad de reacción operativa, según especulaban técnicos que tratan con la Secretaría de Energía.

Además, trascendió que Lopetegui habría sentado ayer a los gerentes de Transener y Cammesa para explicaciones técnicas. Aunque resta la investigación, en principio los indicios apuntan a que habría alguna desvinculación por ese lado.

Desde el Gobierno se contentaban con haber dado una capacidad de respuesta rápida, con partes permanentes sobre cómo evolucionaba el restablecimiento del servicio y los clientes afectados. No pudieron explicar cómo se les vino la noche en cuestión de minutos sin haberse enterado.

Negocios, concentración de empresas y denuncias

El propietario del grupo inversor de Transener SA, Marcelo Mindlin, es el más grande empresario del sector eléctrico argentino, que domina el transporte de energía eléctrica en el país. En el presente año obtuvo millonarios dividendos de la transportadora de energía eléctrica. El grupo empresario que dirige es propietario de Edenor SA, distribuidora de electricidad de la ciudad de Buenos Aires, así como de varias y relevantes empresas generadoras de electricidad en el país. Concentrando en su poder los tres eslabones del mercado eléctrico: generación, transporte y distribución.