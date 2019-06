FÚNEBRES | 18 de junio de 2019

17/06/2019 - 23:20 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Josefa Feliciana Heredia

- Feliciana Margarita Cortés (Dpto. Silípica)

- Casimiro Mendoza (Dpto. Moreno)

- Jorge Eduardo Romano

- Carlos Nahuel Rodríguez (La Banda)

- Desiderio Roque Medina (Frías)

Sepelios Participaciones

ABREGÚ, MARÍA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. "No solo de paz vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios". Tu paso por la Escuela Nº 764 Diego de Rojas dejó recuerdos profundos en toda la comunidad educativa. personal directido, docente y de maestranza, participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

ABREGÚ, MARÍA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Gringuita me dejas un inmenso vacio con tu partida, mujer íntegra, leal, sincera. Amiga querida descansa en paz. Estarás siempre en mis recuerdo y en mi corazón. Susana Maurelli. Ruega por la paz de su alma.

HEREDIA, JOSEFA FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/19|. Sus hijos Nely, Marta, Ángel, Nancy, Carlos, Patricia, Sergio, Walter, Soledad, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO PARQUE EL DESCANSO.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. La Pía Unión y Pan de los Pobres de San Antonio de Padua, de la iglesia San Francisco acompañan a su hijo José Emilio en este momento de dolor y hará oficiar una misa por su eterno descanso hoy martes 18 a las 20 hs. en la iglesia San Francisco.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Agustín Coria, Walter Coria y familia, René Coria (a) participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hija en este difícil momento.

MARTÍNEZ, GUILLERMO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Sus amigas María Luisa Coronel y Diana Coronel participan con profundo dolor su fallecimiento, hasta que nos volvamos a encontrar.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar e hijos Nadia y Joaquín Juárez Villegas; María Pía participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y despiden al hombre de bien, caballero gentil con el que pudimos compartir lo cotidiano en esta etapa de la vida. Paz en su tumba.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Sara Arce Viaña de Liendo, sus hijos Arturo, Sarita, María A., María E. participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Susana Traine de Arzuaga y sus hijos, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Héctor R. Baraldo, Sonia Torri y sus hijos Luciana, Sacha y Martín participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Rodolfo Legname y Marcelo Ahumada participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Edmundo Gómez, Ana Lía Terzano y Diego Gómez Terzano participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Marcelo R. Massi, su esposa Norma B. Elias y sus hijos Mauricio y Santiago, participan sentidos el fallecimiento del querido Gustavo y ruegan a Dios por su eterno descanso.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Beba Fiorini de Campitelli y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. José Alberto Zani y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dra. Maria de las Mercedes Juárez de Barraza, Dr. Ramón Barraza y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento y elevan una oración en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Víctor Alegre, Marta Aida Viaña, sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo, José y sus respectivas familias despiden con el afecto de siempre al amigo. Elevan oraciones por su alma.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Yuse Vittar, su esposa Nora, sus hijos Mercedes, Federico y Belén participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine y flia. participan con gran pesar el fallecimiento de Gustavo y acompañan a su familia.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Hugo Mulki y Rulo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan as sus hijos, nietos y demás familiares en estos tristes momento. Se eleva una oración a su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Juan Caldera y familia, Álvaro Caldera y familia participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Agustín Coria, Walter Coria y familia y René Coria (a) participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Alicia Cornejo de Paz y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Oscar Alberto Rusz, Dra. Haydeé Salgado, participan su fallecimiento, acompañan a Gustavo Mariano (Pancho) y a toda la familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. José Nicanor Meossi, Prince Zaccardi de Meossi, sus hijos José y Florencia, Nicanor y Gabriela, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Roberto Macedo, Mariana Paz y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonela, Sebastián, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Los integrantes del Estudio Jurídico Cerro & Asociados: Dres. Francisco Eduardo Cerro, Gabriel Horacio Lucena, Diego Luis Jimenéz, Guadalupe Ábalos Cerro, Julio villalba Sianferoni, José Ricardo Jiménez, Gonzalo MOntenegro, Alberto Salido Rentería, Pablo Yñíguez, Giannina Nediani, Adriana Sosa y Adela de Beltrán participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en su dolorosa pérdida.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Diego Jiménez, María Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Gustavo A. Zavalía, María Mercedes Benavente y sus hijos Gustavo Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Nazario de García Olivera, sus hijos Javier, Guadalupe y Milagros participan con sentimiento cristiano el fallecimiento del abuelito de Joaquín, elevan una oración en su memoria y acompañan a su familia.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Silvia Abalovich, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del apreciado Gustavo y acompañan con mucho cariño a sus hijos y demás familia, elevando oraciones en su memoria.

ROMANO, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Su esposa Blanca, sus hijos Sergio, Cristian, Leo, nietos, hnos. y demás familiares pasrticipan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11. Casa de duelo Bº Rivadavia. Pje. 415 Nº 1601. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMANO, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Su hermano Juan Carlos "Nano" Romano, su hermana política Graciela Casares, sus sobrinos Alejandro, Mariano e Iván participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo Pje. 415 Nº 1601 Bº Rivadavia.. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Su sobrino Iván Romano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a demás seres queridos en estos momentos de gran pesar. Elevan oraciones en su memoria.

TAPIA DE MEDINA, DORILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Su hijo Roger, hija política Mimí y nieta Celeste y, Pily, Estela, Olga y Milagros Fortuna participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria y por su descanso eterno.

TAPIA DE MEDINA, DORILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Su hijo Guillermo, hija politica Gabriela, nietos Gaston y Leandro, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

ACOSTA, JOSÉ FRANCISCO (Bacho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/13|. Padre querido: al cumplirse seis años de tu partida te recordamos con el amor de siempre, agradeciendo a Dios la bendición de haberte tenido como papá. ¡Gracias por todo tu amor y cariño! Tu esposa Nora Ovejero de Acosta, sus hijos José Francisco, Nora Cecilia y Claudia Leticia y demás fliares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9,30 hs. en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, DEIFILA DEL CARMEN (Negrita)(q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Mami dulce y amada, agradecemos a Dios por el tiempo que nos acompañaste. Fuiste una gran esposa, madre, abuela y profesora. Amabas con todo tu vocación. Siempre serás para quienes te conocieron la "Negrita Álvarez de Navarrete". Te desempeñaste en Escuela Ana María Taboada Nº 1 "Villa La Punta" (Dto. Choya) y luego jubilada te brindaste a la iglesia como "mujer de acción católica" y en Escuela Parroquial Santa Rita. Amaste a los pobres por ello fuiste sanmaritana, caritativa, con un férreo carácter defendías tu postura. A un año de tu partida al reino de los Cielos te decimos "gracias" a vos que nos criaste y por amar a tu esposo Ramón y al amor de tu vida, tu nieto Ysaías Ezequiel. "Hoy he vuelto madre a recordar... y una madre no se cansa de esperar". Sus hijos Jorge, María del Carmen invitan a la misa que se oficiará en santuario Santa Rita de Cascia a las 20 hs. (Bª Jorge. Newbery).

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Su hijo Ramon Rodriguez, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Iglesia Catedral al cumplirse 9 dias de su fallecimiento y rezar por su eterno descanso. Pide oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, MIGUEL ÁNGEL (Choco) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Hoy se cumple un año de tu partida al Reino de Dios. Siempre estarás en nuestros corazones. Su esposa Mercedes Salto, sus hijos Miguel, Mario y Claudio, hijas políticas y sus nietos Santi, Bruno, Benja y Guilli invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

LEGUIZAMÓN, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/11|. Mami, aún no encuentro consuelo por tu dolorosa partida, los recuerdos hermosos que dejaste, tu sonrisa, tus palabras y algunas ocurrencias tuyas te extrañamos y te amamos. Descansa en paz. Sus hijos Rosa, Luis, Miguel y sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse ocho años de su fallecimiento.

PAZ FERNÁNDEZ, PEDRO ALBERTO (Pampero) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/02|. Padre te fuiste y dejaste un rastro de tu existencia que fue un regalo para los demás Dejaste amor, bondad, cariño. Supiste aprovechar bien el tiempo que Dios te entregó, Dándonos la vida y luchando para que nada faltara. Te recordamos con orgullo y estás dentro de nuestro corazón. Sigue descansando en paz "Papi". A 17 años de su partida, su esposa Charito, sus hijos Alberto, Marcela, Karina, María Eugenia, Liliana nietos y bisnieta invitan hoy a la misa en la iglesia Catedral 20,30 hs.

PEREZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18/|. Juancho, no dejo de llorarte, me pregunto porque te fuiste, no estaba preparada para este dolor, te extrañamos, estas siempre en nuestras memorias y en nuestros corazones. Descansa en paz, al cumplirse el noveno mes de su fallecimiento. Su esposa Rosa, sus hijos Daniela, Juanjo y Claudio, su madre Tona y sus nietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

ULMAN, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/88|. Bendice alma mía al Señor! Tú has sido un refugio para nosotros, a lo largo de estos años. Por ello tu esposa Yoli Saieg, junto a mis hijos: Luis Carlos, Ana Gabriela, Cristina Elena, María Eugenia, hijos políticos y nietos elevaremos oraciones en tu memoria, en la santa misa que se ofrecerá en la iglesia San Francisco hoy a las 20 hs.

ZARAZAGA, CLARA MARIA (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 9/6/19|. Al cumplirse 9 dias de su fallecimiento, su hijo Matias Charlier, sus hermanos Susana, Guillermo, Adriana, Julio, Carlos, Marité, Daniela y respectivas flias., Invita a la Misa que se realizará hoy a las 20,30 en el Iglesia Catedral Basílica parra pedir por su descanso eterno. Rogamos oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Sandra Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Su hermano político Ramón Gallardo, sus hijos María Fernanda, Silvina Patricia, Gustavo Daniel, Susana Natalia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. La silenciosa y profunda congoja que tu partida ha sumido a tus amigos Héctor y Titi Rebullida, valga de sublime plegaria ante Dios todopoderoso, rogando por tu eterno descanso. Un beso a la flia. Gallardo-Moreno.

MORENO, MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Francisco Berdaguer, Maria Lastenia Atterbury y sus hija Mariana, participan el fallecimiento de su amigo y Colega y acompañan a su flia. en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/19|. Sus padres Carlos, Graciela, sus hermanos Valentín, Diego, María José, Roxana, Alejandro, Romina, Carlos, Antonio, Soledad, tíos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza (Clodomira). SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

JUÁREZ, NICOLÁS JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/09|. A diez años de tu partida, sigues en nuestros corazones siendo la guía de cada día. Sus padres Koky y Mónica invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, para rogar por su eterno descanso. Elevan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CORTÉS, FELICIANA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Su Hijos Elsa, Miguel, Jose Antonio, Elsa. Nietos, Bisnietos, Tataranietos y demás familiares. sus restos Seran inhumados Hoy 10hs el cementerio de ARRAGA ( Dpto SILIPICA) . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

MEDINA, DESIDERIO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/19 en Colonia Achalco Catamarca|. La comisión directiva de la Asociación Friense de Papi Fútbol participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero y amigo Rubén Medina, integrante de la comisión directiva de esta Asociación. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MENDOZA, CASIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/19|. Su esposa. Luna Simeona, hijos Fabio, Simón, Pinino, Marilin, Fanny, Diego, Cesar, Paula, Humberto, Luisa, Manuel, Yakelin. Hijos pol, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos Seran inhumados 18 hs el cementerio de ALHUAMPA ( Dpto MORENO) . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

PÁEZ, DOMINGA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/19|. Su hijos Ángel, Jose, Héctor, Domingo, Juan, Graciela, Angela, Ely, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. sus restos fueron inhumados ayer el cementerio Cristo Redentor (Fernández) . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162 Tel. 4219787.