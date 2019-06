Repatriar a Sequeira, un sueño lejano

20/06/2019 - 01:14 Deportivo

Cuando se fue, lo hizo para cumplir su sueño de jugar en Primera División. Desde ese mismo momento, siempre quedó en claro que algún día iba a volver. La vorágine del fútbol hizo que las cosas se invirtieran en muy poco tiempo. Porque aquel Belgrano de Córdoba que estaba en Primera, hoy descendió a la B Nacional. Y aquel Central Córdoba que descendió al Federal A, metió dos ascensos al hilo y hoy está en la Superliga.

Leonardo Sequeira, de él estamos hablando, ya pudo tener rodaje en el fútbol grande. Y sería un gran refuerzo para el Ferro. Pero ¿es factible que el delantero bandeño pueda regresar ahora? Si bien la intención de ambas parte existe, la principal traba es el club cordobés, dueño de su pase.

Cuando “Leo” se fue a Belgrano lo hizo a préstamo. Pero el buen rendimiento del jugador le valió que el “Pirata” haga uso de la opción de compra (fijada en 700.000 dólares). Y Belgrano ya fijó su postura de que, para desprenderse del jugador, solamente aceptará una venta y no un préstamo. Y si bien todavía no tasó a Sequeira, porque no existió una oferta formal, se estima que, cómo mínimo, pedirá el doble o más de lo que en su momento pagó. Tratándose de un jugador joven, que puede tener valor de reventa, es difícil imaginar que el “Pirata” pueda venderlo en menos de 2 millones de la moneda estadounidense.

Pero ya sea ese importe o un poco menos, se trata de una cifra que parece imposible para las arcas de Central Córdoba. En realidad, comprar cualquier jugador en este mercado, su primero en la Superliga, parece una erogación muy difícil de realizar para la institución del barrio Oeste. Por eso que está tardando en concretar refuerzos (solamente confirmó a Juan Galeano, proveniente de Aldosivi de Mar del Plata) y la forma de conseguirlo es mediante préstamos o bien que los jugadores lleguen con el pase en su poder.

Entonces, si no aparece algún empresario que esté dispuesto a invertir en Sequeira para cederlo a Central, es muy difícil que el jugador pueda regresar al club donde “explotó”. Convencer a la dirigencia de Belgrano a realizar un préstamo puede ser otra alternativa, pero por el momento en el club cordobés parecen inflexibles, tal como ya lo hicieron con Nahuel Luján, que quería continuar en el Ferro, pero ya está haciendo la pretemporada con Belgrano.

Lo cierto es que, si bien por ahora parece un sueño lejano, en Central no van a renunciar fácilmente a la chance de repatriar a Sequeira. Porque ya hubo una charla entre el entrenador Gustavo Coleoni y el jugador. El “Sapo” conoce muy bien a “Leo” y le hizo saber que quiere contar con él nuevamente. El delantero también está con muchas ganas de volver. Porque se trata de un club en el que vivió los mejores años de su carrera, la gente lo quiere mucho y además tendría la chance de continuar jugando en la Superliga, algo que para su carrera es más que importante. Y qué mejor para el jugador que estar otra vez en Santiago y con su familia. l