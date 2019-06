El mediocampista Alfredo Ramírez se fue molesto de Central Córdoba

20/06/2019 - 17:19 Deportivo

El exjugador del ferroviario, Alfredo “La Oveja” Ramírez aseguró en una entrevista radial que se fue molesto de Central Córdoba, club con el que consiguió el ascenso a la Superliga.

“Me molestó la forma en que me fui, sin tener una charla cara a cara con el técnico“, reveló “La Oveja” en el programa La Tercera.

Ramírez estuvo en los dos ascensos del Ferro, del Federal A al Nacional B y del Nacional B a la Superliga. A pesar de estos logros dijo: “No voy a jugar más en Central Córdoba, han decidido que se vaya mucha gente de este plantel que consiguió el ascenso. Pero a mí no me molesta irme, me molesta la forma en que me voy, sin tener una charla cara a cara con el técnico“.

Más adelante reveló que “el domingo me llamó el técnico de Mitre, solamente me llamó y lo atendí”, pero admitió que “no jugará para Mitre”.