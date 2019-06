Marcos Vázquez ganó las 24 horas de Nürburgring

24/06/2019 - 00:24 Deportivo

El piloto bandeño Marcos Vázquez logró quedarse con la prueba de las 24 horas de Nürburgring en la categoría CUP 3, luego de cinco años de participar en esta exigente divisional. El corredor le dijo EL LIBERAL en forma exclusiva lo feliz que se siente por el logro obtenido. “Vamos a empezar a caer mañana, pasado, no sé cuándo. Este triunfo, no solo para mi sino para el deporte motor de Santiago y el país. Es algo importante que se logró y quiero agradecer al Gobierno de la Provincia y a toda la gente que me apoya”, dijo. Luego, Vázquez agregó: “Hice el récord de vuelta en mi categoría, que es una de las más fuertes, y luego el triunfo. La verdad que fue un excelente fin de semana”, aseguró. A bordo de su Porsche 718 Cayman GT4 CS, el piloto santiagueño y sus dos colegas alemanes se repartieron el manejo de la máquina para lograr quedarse con el triunfo.

El auto del “Mudo” le sacó una clara diferencia a su rival, que terminó a 2m24.815s de diferencia, a pesar de haber entrado en una ocasión más a boxes.