La decimocuarta jornada del Torneo Anual repartió muchos goles

25/06/2019 - 21:52 Semillero

El pasado fin de semana se disputó la decimocuarta fecha del Torneo Anual 2019 “Dr. Gerardo Zamora”, que organiza la Liga de Fútbol Infantil (LIFI). La jornada se destacó por la gran cantidad de goles.

Los resultados fueron:

Categoría 2006: Santiago Lawn Tennis Club 1, Ferroviaritos 4; Sarmiento 5, Locos por el Fútbol 0; Comercio 2, Tricolor 1; Golcito 0, Luis Valoy 3; Estrella del Sur 2, Estrella Roja 0; Niños Unidos 2, Jorge Donis 4.

Categoría 2007: Santiago Lawn Tennis Club 4, Ferroviaritos 0; Sarmiento 9, Locos por el Fútbol 0; Comercio 6, Tricolor 0; Golcito 0, Luis Valoy 0; Estrella del Sur 4, Estrella Roja 0; Niños Unidos 0, Jorge Donis 5.

Categoría 2008: Santiago Lawn Tennis Club 0, Ferroviaritos 0; Sarmiento 7, Locos por el Fútbol 0; Comercio 3, Tricolor 1; Golcito 0, Luis Valoy 1; Estrella del Sur 0, Estrella Roja 0; Niños Unidos 0, Jorge Donis 5.

Categoría 2009: Santiago Lawn Tennis Club 6, Ferroviaritos 1; Sarmiento 7, Locos por el Fútbol 0; Comercio 2, Tricolor 0; Golcito 0, Luis Valoy 0; Estrella del Sur 0, Estrella Roja 1; Niños Unidos 0, Jorge Donis 5.

Categoría 2010: Santiago Lawn Tennis Club 2, Ferroviaritos 2; Sarmiento 4, Locos por el Fútbol 0; Comercio 0, Tricolor 0; Golcito 0, Luis Valoy 1; Estrella del Sur 2, Estrella Roja 0; Niños Unidos 0, Jorge Donis 6.

En tanto, el 20 de junio se jugaron cotejos suspendidos. Cat. 2006: Golcito 0, Tricolor 1; Locos por el Fútbol 0, Comercio 3. Cat. 2007: Golcito 2, Tricolor 1; Locos por el Fútbol 0, Comercio 7. Cat. 2008: Golcito 3, Tricolor 1; Locos por el Fútbol 1, Comercio 2. Cat. 2009: Golcito 6, Tricolor 0; Locos por el Fútbol 0, Comercio 6. Cat. 2010: Golcito 2, Tricolor 0; Locos por el Fútbol 1, Comercio 3.

La 15ª fecha se jugará este domingo, con estos partidos: Locos por el Fútbol vs. Tricolor, Estrella Roja vs. Comercio, Donis vs. Estrella del Sur; Valoy vs. Niños Unidos, Ferroviaritos vs. Golcitos y Sarmiento vs. Lawn Tennis.