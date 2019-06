MotoGP: Fabio Quartararo se quedó con la pole en el circuito de Assen

29/06/2019 - 20:13 Deportivo

Fabio Quartararo marcó una nueva pole en MotoGP, con récord incluido, y largará primero en el Gran Premio de Assen, seguido de Maverick Viñales y Alex Rins.

El francés obtuvo su tercera pole de la temporada, tras las logradas en Jerez y Montmeló.Por su parte, Marc Márquez fue cuarto y Valentino Rossi largará desde el puesto 14 al no poder ingresar a la Q2.

