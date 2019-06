CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de junio de 2019

29/06/2019 - 20:34 Cartelera

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.30 RELATOS CRIMINALES

18.30 CINE. EL PLAN B

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.30 EL PRECIO JUSTO - ESPECIAL FAMOSOS

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 POR EL MUNDO

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

12.00 SECRETOS VERDADEROS

13.30 S.T.O

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

TV PÚBLICA

14.00 COPA AMÉRICA 2019

19.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

20.00 PADRES E HIJOS

21.00 COPA AMÉRICA 2019

23.00 CONCIERTOS CCK

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 VEER

14.30 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

23.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

CANAL 14

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 ALTO CONTRASTE

18.30 EL PODIO

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. BORGES

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

PELÍCULAS

CINEMAX

12.25 EL VIAJERO

02.16 LA LEYENDA DE BAAHUBALI. EL INICIO

04.56 CAMPO DE SUEÑOS

06.56 ¡GOL 2! VIVIENDO EL SUEÑO

09.12 PSI. LA PARANOIA SE VIVE, NO SE IMAGINA

09.43 EL CLUB DE LAS MADRES REBELDES

11.34 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

13.42 FIN DE CURSO

15.40 EL CLUB DE LAS MADRES REBELDES

17.31 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

19.39 UN CAMINO A CASA

22.00 UN TRAIDOR ENTRE NOSOTROS

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

08.56 LOS INCREÍBLES

11.01 JUMANJI

12.56 TOY STORY 3

14.52 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

17.02 SÍGUEME EL ROLLO

19.12 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

22.00 EL LIBRO DE LA SELVA

23.58 TEMPORADA DE BRUJAS

01.52 VACACIONES

03.36 SÚPER COOL

TCM

14.58 LOST

15.42 LOST

16.26 SINTONÍA DE AMOR

18.17 MUJERCITAS

20.28 LANCELOT, EL PRIMER CABALLERO

23.00 EL COLECCIONISTA DE HUESOS

01.11 TERROR EN LA NIEBLA

03.05 INFORME PELÍCANO

05.29 LOST

SPACE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.04 CINTA ROJA

07.47 EL ENFOQUE SARATOV

09.34 ELYSIUM

11.27 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

13.09 UN DETECTIVE EN EL KINDER

15.14 DESPUÉS DE LA TIERRA

17.08 AL FILO DEL MAÑANA

19.21 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

22.00 MONZÓN

22.50 TRIPLE 9

01.00 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

02.58 INDOMABLE

04.30 TIERRAS MUERTAS

CINECANAL

15.15 LA ERA DE HIELO 2

17.00 LA ERA DE HIELO 3

18.47 LA ERA DE HIELO 4

20.20 LA ERA DE HIELO 5

23.35 SECUESTRO

01.17 CON DERECHO A ROCE

03.02 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA

05.10 EL ASPIRANTE

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* SÁBADO 6 DE JULIO, A LAS 21, GABRIEL ROLÓN SUBIRÁ A ESCENA CON “EL LADO B DEL AMOR” (SE PUEDE AMAR Y SER INFIEL AL MISMO TIEMPO).

* MIÉRCOLES 10, A LAS 18.30, MASHA Y EL OSO, EN VIVO.

* SÁBADO 20 DE JULIO, A LAS 21, SE PRESENTARÁ “RAPSODIA SHOW LATINO”, CON MARTÍN BUNGE, SOFÍA PETROS Y MATÍAS MENDOZA. CANTANTES INVITADOS: MORENA ÁLVAREZ Y CELESTE MEDINA. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

* SÁBADO 13 DE JULIO, A PARTIR DE LAS 22, CON ROCK LOCAL, JUAN TERRENAL, ESTONIA Y TEDDY BUR.

* EL 20 DE JULIO, A LAS 22, PONIENDO PRIMERA, LOS REYES DE LA NOCHE Y RAMÍREZ CANTINA (DE CATAMARCA)

* EL 17 DE AGOSTO, A PARTIR DE LAS 22, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* EL DOMINGO 21 DE JULIO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ ANIMAL Y LAS BANDAS VYSCERYS, VULGAR, CARADURAS, DEMON BLUES, ESCORIA S.E.H.C Y MARY JANE.

CINES

SUNSTAR

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/06 - -14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast) 22:35 (Cast) 00:40 (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/06 -13:40(Cast) 14:30 (Cast) 15:50 (Cast) 16:40 (Cast) 18:00 (Cast) 19:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:20 (Cast )00:30 (Cast)

X-MEN (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

30/06 - 22:25 (Cast) 00:45 (Cast)

01 AL03/07 - 22:25 (Cast)

HOMBRES DE NEGRO, MIB INTERNATIONAL (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

30/06 -13:50 (Cast) 16:10 (Subt)

01 AL 03/07 -16:10 (Subt)

ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

30/06 18:30 (Cast) 20:40 (Subt) 22:45 (Subt) 00:50 (Subt)

ALADDIN (2D)

AVENTURA (ATP)

30/06 -14:00 (Cast) 16:45 (Cast)

NO SOY TU MAMI (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

30/06 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:10 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

TOY STORY 4 ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:40- 19:00- 21:20 - 21:20

CASTELLANO 3D 15:20- 17:30 - 20:00- 22:20-

CASTELLANO 2D 18:10(TODOS LOS DÍAS EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO)

ANABELLE 3 APTA 13 AÑOS C/ R

CASTELLANO 2D 20:20- 22:40

CASTELLANO 2D SUBTITULADA 22:40 (SÓLO JUEVES)

PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLETERIA.COM.AR

VENTA ANTICIPADA

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA 04-07-2019 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:00- 22:40