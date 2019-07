FÚNEBRES | 7 de julio de 2019

07/07/2019 - 00:54 Funebres

Dalmira del Rosario Paz

Ernesto Nicolás Kozameh (Córdoba)

Lilia Haydee Martínez

José Antonio Ibáñez

Matilde Cáceres

Federico Gabriel Iaria (Buenos Aires)

Sepelios Participaciones

ÁBALOS, ADOLFO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/19|. Carmen Abregú,María Cristina Muro de Manzur y sus respectivas familias acompañan con mucho cariño a Cecilia en este momento de tanto dolor.

CÁCERES, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Sus hijos Rosa, Ana, Clara, Delfa, Rene y Alba Gomez, nietos, bisnietos, tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 09:00 horas en el cementerio de Los morales. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. María Rosa Rímini de Avendaño, sus hijos Baltazar, María Rosa, María Magdalena, Francisco, Juan Santiago y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su flia.

DE ARZUAGA, CLARA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Marili Pinto y Malena Pinto de D'Amico participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IARIA, FEDERICO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Carlos Salmoiraghi y Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos Andrés y Agostina, Matías y Florencia y sus nietos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Iaría y familia en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

IARIA, FEDERICO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Carlos Andrés Salmoiraghi, Agostina María Elías de Salmoiraghi y sus hijos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IARIA, FEDERICO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Matías Salmoiraghi y Florencia Alexandra Ayunta de Salmoiraghi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IARIA, FEDERICO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19 en Buenos Aires|. Aldo Mazzoleni y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IARIA, FEDERICO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Claudia Patricia Gelid de Gil, José Ricardo Gil Rea y sus hijos José Ricado, Patricia Daniela y Franco Matías Gil Gelid acompañan a Héctor Iaria y familia rogando que Dios les de el consuelo necesario para aceptar este momento tan doloroso.

IARIA, FEDERICO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19 en Buenos Aires|. Los gerentes del BSE Aldo Mazzoleni, Cecilia Echegaray, Eduardo Badino, Sebastián Conte, Martín Gallardo, Damián Ruiz, Hernán Núñez, Gerónimo Giménez, Gustavo Abeijon, Claudia Gelid, Juan Carlos Robledo y cada una de nuestras familias, acompañan a Héctor Iaria y su familia en este momento pidiendo a Dios los ayude a aceptar con cristiana resignación la tan irreparable pérdida de su hijo Federico.

IARIA, FEDERICO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Cr. Martín Gallardo y su esposa Mariana Tarchini participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Su esposa Edith Campos, sus hijos Soledad, Yanina, Romina y Lucas, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Su hermano Guillermo Kozameh, su cuñada Beatriz Maria Ducca de Kozameh, su sobrinos Maria Beatriz Kozameh de Fieg y familia, María Lía Kozameh, María Alejandra Kozameh de Pastoriza y familia, Guillermo Kozameh y familia participan con profundo dolor la partida a la casa del Padre. Sus restos fueron inhumados ayer en la ciudad de Cordoba.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Roger Montenegro y familia, Martha Susana Montenegro, Lía Beatriz Montenegro e hijos, Beatriz Ducca de Kozameh y familia, y Carlos Alejo Ducca y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de pesar.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Dr. José Antonio Azar y flia., Raúl Rodríguez y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Eduardo E. Cosci, Alicia Freytes, sus hijos Edu y Sofía, Diego y nietas participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dolorosos momentos. Ruegan una oración en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Rafael Antonio Canllo, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Sus ex empleados de los distintos estamentos del Poder Judicial de la Pcia, reconociendo sus actos de humildad, respeto, solidaridad, sabiduria, capacidad de gestion y cariño, participamos su fallecimiento, rindiendo homenaje a su memoria. y acompañamos a su flia. rogando al Altísimo por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Pcia. de Córdoba.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque de ellos es el Reino de los Cielos. Con todo cariño y reconocimiento, Ramon Rodolfo Nuñez, su esposa Sara Stone de Nuñez, hijos y nietos. acompañan a la flia. del Dr. Ernesto Kozameh en su regreso a la Casa del Padre, pidiendo paz e intercediendo por su Resurrección. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Pcia. de Córdoba.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos Buby Milki, Gringa Sosa, sus hijos María Julia, Maria Elvira, Jorge Facundo y Maria Ángela con sus respectivas flias. participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Su esposa Ester Noriega, sus hijos Karina, Ivana, Ramón, Rubén, Daniel, Ana, Oscar, Rosa, hijos políticos, nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad Cob. Caruso Cia Arg de seguros servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

MARTÍNEZ, LILIA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Sus hijos Constanza, Luis y Carolina, sus nietos Lautaro, Constantino y Leonidas participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) HAMBURGO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Su ausencia física será notoria, su estela luminosa nos iluminará el camino, eras la flor de la humildad. Loly que tu alma vuele libre como los sueños. Tu amiga, compañera de promoción Perla María Roldán, su hijo Albano Tarchini te despedimos con cariño, fortaleza para tu flia.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Rubén Mario Postigo, su Sra. Juana Stancampiano, su hijos Susana Isabel y Juan José Postigo y flias. participan con dolor el fallecimiento de su querida vecina y ruegan oraciones en su memoria.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Elena Uliana, despide a su amiga y compañera de la premonición 56, con tristeza y dolor. Te recordare querida Loli, con los mejores momentos compartidos en la actividad educativa en la escuela Piloto Nº 1 de Fernández y con la alegría de las reuniones con los compañeros de la promoción. Descansa en paz, el Señor está contigo.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Querida: Loli: cuando ibas al encuentro con el Señor yo presentaba el libro que firmé Lucy Koby, nombre que me diste al preparar los suvenires para la promoción ´56. No sólo fuiste compañera en el magisterio, sino, con Chichi, en el profesorado, hoy INES. Pero, sobre todo, amiga. No olvido los viernes, cuando abrías tu casa para que nos reuniéramos a bailar, comer, cantar, disfrutar de la vida. Una sola diferencia: A vos te encantaba fumar. Eras muy justa en tus apreciaciones. Tu equilibrio me conmovió siempre. Cuando enfermé, me hiciste prometer consignas que estoy cumpliendo y me llevaron a la mejoría. Nadie me avisó que habías partido. Hoy pienso que tu voluntad era esa. Seguro "estabas a mi lado", por eso, todo salió como lo pensamos. A las 15 en punto ofrecimos por ti la Coronilla de la Divina Misericordia. Excelente esposa, madre, abuela, docente, autoridad educacional, trabajaste y luchaste hasta el fin. Te extraños todos. Solo nos consuela la seguridad de saber que te fuiste a un lugar mejor, de paz, de luz, de bendición, junto al Señor en quien siempre creíste y llevaste en tu corazón. ¡Hasta pronto, amiga!

OVEJERO, LUIS GILBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Mauricio Dominguez, Clara Noemi Achaval de Dominguez y Carlos Alberto Dominguez participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ARIAS, ROGELIA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció en Loma Hermosa, San Martín, Buenos Aires el 4/7/19|. Su desconsolado hermano Hugo Marino Arias, su cuñada Elva Rodríguez, sus sobrinos Ivana, Bruno y Bettina Arias y Lorena Iñiguez, sus sobrinos nietos Franco y Matías Arias y Renata Zanotti participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos una oración en su memoria, sus restos fueron cremados en esa ciudad.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Sus primos Romelia Lami y Felix Cruellas, Zulma Mirta Lami y Andres Diaz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Pepita, mujer excelente en todo sentido de la palabra; madre, esposa, amiga y generosa compañera. Hoy se fuiste a encontrar con tu amor. Solo me queda decirte que lloro tu partida y acompaño con cariño a tus hijos. Virginia Carnielli de Jozami y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Hoy nos toca despedir a una gran mujer, madre, abuela y profesora que nos supop guiar en nuestra secundaria. Acompañamos en el dolor a sus hijos SIlvia, Eli, Oscar y a nuestra querida compañera Liliana. Marti, Lilian, Cucki, Gloria, Tere Nader, Tere De Pablo, Mary, Pelusa, Gringa, Nenina, Lida y Pepe, Titina, Mercedes, Graciela, Coty, Walter, Koli y Pandu, acompañamos en su dolor.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Sus amigos Jose Luis Balteiro, Maria Silvia Contreras, sus hijos José Luis, Carlos y Guada, Daniel y Flavia, sus nietos SAntiago, Faustino y Leon, acompañamos en el dolor a sus hijos, nietos y bisnietos.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Desde Tucumán, Nelly Goytía envía un abrazo fraternal a Tere, Muchi y Juan Carlos Targa por el fallecimiento de su amada tía Pepita (Pepi). Hace extensiva sus consolencias a toda su familia por esta perdida tan dolorosa.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Ricardo Ramendo y familia, su hermana María Ramendo, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento con el mismo afecto que le dispensaban a la querida Pepita a la vez que elevan oraciones al Señor que ya la ha recibido en su seno.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. El grupo de amigas jubiladas del Inst. Comercial. Sgo. Apostol LL . 14 ", participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex profesora y ex colega. " Sra. Pepi, sus pasos por el colegio han dejado profundas huellas " Dios Padre la reciba en su gloria y de consuelo a sus hijos y nietos.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Walter José Salvatierra y flia., Maria Elina Salvatierra y flia., despiden con pesar a su querida profesora y amiga. Ruegan por su eterno descanso y la pronta resignación de su familia.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. "Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. Él que cree en mí aunque esté muerto vivirá". La promoción de 5º "A" de la Escuela Normal "Dr. José Benjamín gorostiaga" del año 1963, despide a su querida profesora con todo respeto. Ruegan oraciones en su memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. "Señor, tus caminos no son nuestros caminos.... Tus caminos son siempre los mejores". Gringa Gómez de Santos, sus hijos María Verónica Santos y José López, José María Santos y Eugenia Paz, Rodrigo Santos, Ramiro Santos y Cecilia Rodríguez, sus nietos Florencia, Francisco y Olivia Santos Rodríguez, Rania Yapur, Gabriel López y Santiago Santos Paz participan el fallecimiento de la Sra. Pepita y ruegan oraciones por su descanso en paz.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Estela del Pilar García de López, sus hijos Mario Alberto y Verónica, José María y Pamela participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CRUELLAS DE TARGA, PEPITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/19|. Victoria Numa de Mignani y flia. participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida amiga y colega Pepita, rogando oraciones en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Stella de Múscari, sus hijos Lucas, Miguel y María Lujan participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Edith Quiroga de Mayuli, sus hijos Luciana Giannina y Gianfranco Mayuli y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este difícil. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Sus amigos y de toda y de la familia: Susy, Miki, Piedrín, Jorge y Zonia Méndez y sus respectivas familias participan con hondo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la Gloria de Dios.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Ariel Luis Matarazzo y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Elena Uliana despide al amigo con tristeza y dolor y pidiéndole a Dios envié a su esposa, mi querida amiga Chávela y a sus amados hijos Lucas y Florencia una pronta y cristiana resignación y un gran consuelo a toda la familias Sánchez y Arce.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Victoria Saadi y flia, participan con profundio dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres, hemanas y demás familiares a sobrellevar este triste momento.

HALLAK, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/19|. Raúl Leguizamón su esposa Lidia y sus hijos: Karina, Mariana y Juan Pablo participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para que el Señor le de la paz eterna.

PAZ, DALMIRA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Sus sobrinos, hermanos, amigos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 09:00 horas en el cementerio Cristo rey Loreto. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel. 4219787.

YARYES, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Norma Abdala de Matarazzo participan con hondo pesar su fallecimiento y acompaña la familia en el dolor y la resignación.

YARYES, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Elena Uliana, despide a su amiga y compañera de cursillo de cristiandad 1971, con tristeza y dolor y pide al Sagrado Corazón de Jesús la reciba en sus brazos y envié a sus amados hijos Carlos, Ángel y Jorge el consuelo de la resignación por la pérdida de tan grande y amorosa madre.

Invitación a Misa

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Su esposa Maria Ofelia Suárez, sus hijos Alberto, Fernando, Carolina y Natalia Barrionuevo y sus respectivas flias. invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs. en la iglesia Catedral al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SOSA, JESÚS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Al cumplirse un año de fallecimiento, su familia y amigos invitan a la misa en su memoria que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

TORREZ DE RAMOS, LUISA GONZAGA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones". Al cumplirse dos años de su fallecimiento, su hija Blanca y su sobrina Vanina harán oficiar una misa hoy a las 20 hs. en la parroquia La Inmaculada.

DÍAZ DE MENTESANA, YRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. Pasaron 6 meses del día más triste y doloroso para toda la familia, tu ausencia y el dolor están intactos, en cada paso que damos sentimos que siempre nos acompañas. Tus hijasJosefina y flia, Carmen y Angela, tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietas invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia Santiago Apostol hoy a las 20 hs para rogar por la paz de tu alma.

RAMÍREZ, GILDA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en Mi no morirá jamás". Siempre recordaremos tu humildad, bondad y afecto hacia los que te conocimos. Su madre Rosita, tíos, primos y sobrinos agradecen por este medio a comunidad educativa de escuela Técnica Nº 6 Comandante Manuel Besares, al equipo directivo de la misma, compañeros y amigos del Departamento de Informática, a promoción 1957 de Esc. normal José Benjamín Gorostiaga, al equipo de música de parroquia de La Salette, ex compañeros Esc. primaria Almafuerte, ex compañeros de secundaria escuela Nacional de Comercio Antenor Ferreyra, a Dominga, Beatriz, vecinos, familiares y amigos. Invitamos a la misa a celebrarse hoy domingo 7 de julio, 20 hs en parroquia de La Salette.

RAMÍREZ, GILDA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Se va, con lágrimas se aleja/ el que lleva la simiente/ ¡Ya viene! Con júbilo regresa/ trayendo las gavillas (Sal. 126). Marci, estarás siempre presente en el cariño y las buenas acciones que sembraste. Dios guarde tu alma. Tu madrina Irma, primos Eduardo, Gustavo, Carolina y sobrinos Agustín, Celeste, Emiliano y Bautista invitan a la misa a oficiarse en la parroquia de La Salette a las 20 hs.

Agradecimientos

BARRIONUEVO, EFRAÍN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/19|. Su familia agradece profundamente a su médico de tantos años Dr. Pablo Secco, al Dr. Enrique Agüero Villarreal, profesionales y personal de enfermería de terapia intensiva del Sanatorio Alberdi quienes siempre lo trataron con dedicación y afecto. Al Dr. amigo Elio Cerra, a sus entrañables correligionarios de la U.C.R, autoridades provinciales y municipales, al Club del Maestro, Club de amigos Kito Vega, Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas, al Coral Plenitud de adultos mayores, vecinos familiares y amigos de su esposa y de sus hijos que nos acompañaron en este momento de dolor.

Recordatorios

YSI, ESTELA SUMAYA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/14|. Su esposo Lucho, hijos Luciana y Ale, nietos, nuera y yerno te recuerdan con cariño el mismo que nos supiste brindar en vida. Que el Señor te tenga en la gloria para que nos brindes lo que siempre nos diste, hoy cumples cinco años que no te vemos. Siempre te recordaremos.