FÚNEBRES | 12 de julio de 2019

12/07/2019 - 00:20 Funebres

FALLECIMIENTOS

Sepelios Participaciones

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Marquesa Adriana Zurita, participa con gran pesadumbre la desaparición física del querido Juan Carlos, colega y amigo, quién partió de este mundo al encuentro con el Señor llevándose consigo su impronta de hombre sabio y virtuoso. Que Jesús lo reciba en su Gloria.

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Marcelo Raul Massi, participa con mucho pesar el fallecimiento de su colega Juan Carlos y eleva al Cielo oraciones por la paz eterna de su alma.

AREAL, NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Descansa en paz tía querida. Sus sobrinas, sobrinos nietos y sobrinos bisnietos. Te recordaremos con cariño. Carina Bendezú y familia.

AREAL, NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Oscar Rodolfo Olmedo, su esposa María Estefanía De La Llama y sus hijos Mariana, Andrea, Daniela, Agustín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARRIZO, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Su esposo Durval Ponce, sus hijos David, Mariano, Magali y Valeria, Oscar, Lucia, hijos pol. nietos y bisnietos y demas familiares part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, ÁNGEL MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Su esposa Juana Diaz sus hijos Javier, Aldo, Angel, Mario, h. politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ESPINILLO DE ACOSTELLO, ASENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Sus hijos Jose, Ricardo, h. politicos Samanta, Rita su nieto Jose y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JUÁREZ, ADRIANA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció en Taco Pozo, Pcia de Chaco el 25/6/19|. Su madre, sus hijos Matías, Leo, Roni, Nahuel; sus hermanos Delia Juárez, María Estela Juárez, Adelaida Juárez y demás hermanos y sobrinos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

KOZAMEH, ERNESTO NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/7/19|. Manuel A. Álvarez y familia, lamentan profundamente el fallecimiento de su entrañable amigo Gordo y acompañan a Leni y sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOBO, OSCAR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Su esposa: Eugenia, sus hijos: Claudio, Bety, Marcelo y Verónica y nietos, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOBO, OSCAR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Flia. Murtagh, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo Marcelo y demás familiares.

LOBO, OSCAR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Chiqui Lobo y Alberto Bravo de Zamora, parrticipan su fallecimiento y despiden a Baby con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

MAGUNA, ESTHER SATURNINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Su esposo Carlos, hijos Kike, Bicho, Hernan, Bebe, Nati, nietos Mili, Dalila, Brando, Samuel, Estrella, Tomas, Fiorela, h. pol. Mari, Clara, Adriana, Luisina, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 17 hs. Casa de duelo B.º J. F. Ibarra c/90 Nº 777. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MOLINA DE GARCÍA HERNÁNDEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea (Pcia. Bs.As.) el 9/7/19|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompaña con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MOLINA DE GARCÍA HERNÁNDEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea (Pcia. Bs.As.) el 9/7/19|. Ivanna Coria y su esposo Gustavo Ruiz, participan con profundo dolor, la partida a la casa celestial de la mamá del querido amigo Mario Garcia Hernández, suegra de nuestra madrina Susana Julian y abuela de Wolfi y Federico acompañamos con oraciones.

MOLINA DE GARCÍA HERNÁNDEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea (Pcia. Bs.As.) el 9/7/19|. Dulfo Ybarra y su esposa Martha Fortunato, participan con hondo pesar el fallecimiento de la mama de Mario Garcia Hernandez, querido hijo postizo y vecino acompañan a su esposa Negrita Julián y sus nietos Wolfi y Federico.

MOLINA DE GARCÍA HERNÁNDEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea (Pcia. Bs.As.) el 9/7/19|. Enzo Ruiz, participa con dolor el fallecimiento de la mama del Sr. Mario Garcia Hernandez y suegra de la Sra. Susana Julian, abrazando en el afecto a sus nietos Wolfi y Federico (queridos amigos).

MOLINA DE GARCÍA HERNÁNDEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció en Necochea (Pcia. Bs.As.) el 9/7/19|. Luis René López y su esposa Florencia Del Corro,participan con dolor el fallecimiento de la Mama de Mario Garcia Hernandez, suegra de nuestra madrina Susana Julian,acompañan con oraciones a sus nietos queridos amigos Wolfi y Federico.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Chichí de Salomon, sus hijos Aruco, Martin, Tere y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Elisa madre de nuestra querida Betty. Que el Señor Jesús la reciba en sus brazos.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Descansa en paz querida abuelita Elisa, gracias por habernos brindado tanto cariño. Nunca te olvidaremos y por siempre estarás en nuestros mejores recuerdos. Tere Salomón, José Cortés y José Luis Argañarás participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Ángela Pullarello de Fornés, sus hijos Luis, Ramiro y flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Elisa y acompañan a su hija Bety y toda la familia en este difícil momento. Que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Élida Suárez de Bravo, María del Huerto y Andrea Romina Bravo Suárez participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su amiga Bety y flia. en este difícil momento.

MUSE, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Nora Mazza, sus hijos Araceli, Vanina, Walki, Emanuel, sus nietos Maxi Mili, Marti, Sofi, Wanda, Salvador, Guille y Rufi participan su fallecimiento con profundo dolor, acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q. e. p. d.) Falleció el 6/7/19|. Sus vecinos: Osvaldo Luna Ocampo, Maria Rosa Carabajal y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, NÉSTOR HIPÓLITO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/19|. Guillermo Bertello, Teresina Olmedo sus hijos Juan Manuel, Bárbara y Victoria y sus familias lamentan profundamente el fallecimiento del querido Negro y acompañan con cariño a Cecilia y familia.

PÉREZ, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Su padre Héctor, sus hermanos Graciela, Hugo, Omar, hnos. políticos y sobrinos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS, La Plata 162. Tel. 4219787.

PÉREZ, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. "Señor, ya está frente a ti, permítele gozar del paraíso eterno. Por siempre en el corazón de tu hermano Hugo, tu hermana política Estela, tus sobrinos Vero y flia.; Patricia y flia., Germán, Romina y Bruno. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos serán sepultados a las 17 hs. en el cementerio Jardín del Sol.

RÍOS RUIZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. La Agrupación de Colectividades Santiago del Estero participa con profundo dolor la desaparición de su socio y miembro de la comisión directiva de nuestro querido amigo Juan, deseándole resignación a sus familiares y elevando oraciones en su memoria.

ROJAS, OLGA FANNY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Víctor Alegre Viaña, su esposa Mónica Cristina Martín y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, OLGA FANNY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Mónica Cristina Martínez y María Inés Donzelli participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Marta y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

ROJAS, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Ana Inés Carpi la despide con inmenso cariño.

ROJAS, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Osvaldo Trógolo, Irma Bravo Carabajal participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida y siempre recordada maestra de 6to grado. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

ROJAS, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. María Aglaé Cremaschi, Lautaro Peralta Galván y Silvina Volta Chazarreta acompañan espiritualmente a su hija Marta en tan dolorosa circunstancia.

Invitación a Misa

ACUÑA DE CABÁN, LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. "Madre, en nosotros quedaron los mejores recuerdos de tu amor... hoy nos haces tanta falta, pero sabemos que tu nos sigues cuidando, guiando y protegiendo desde el Cielo, donde descansas en paz junto a Dios". Sus hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

CORBALÁN, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/719|. La Cuñada de su hija Vicky; Olga., flias. Gomez, Miguel y Pulvet., invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia la Merced al cumplirse 9 dias de su partida al Reino de Dios. Rogamos oraciones en su memoria y resignación para toda su familia.

CORONEL, JULIO MODESTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/19|. Sus hijos Cristofer, Eduar, Melisa, Marlene y Mario, hijos politicos y nietos, invitan a la misa que se oficiará el viernes a las 20 hs. en la Iglesia Santo Cristo (Bº Mosconi), con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GARCÍA, DURVAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Nélida Mercedes Marucci y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JAIMEZ, FLORENCIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Ofelia de Villalba y sus hijos Ramiro, Gustavo y Andrés, participan de su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermana Mechy, Marta y Raquel, como así también a su madre Marta. Que tenga un descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Nélida Mercedes Marucci e hijas, lamentan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia ante tan dolorosa pérdida. Rogando oraciones en su memoria.

LEDESMA, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Su hijo Víctor María Ledesma participa su fallecimiento con mucho dolor y ruega oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

LEDESMA, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Su hijo política Lorena Iren y sus nietos Ignacio y Bauti participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.

LEDESMA, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Sus hermanos y sobrinos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Su hermana Antonia Esmeda Ledesma participa con mucho dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

LEDESMA, FRANCISCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. La familia Ledesma- Iren participa con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Que descanse en paz.

ROJAS, EMILIA ARCENIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Su hermana Ofelia de Villalba, sus hijos Gustavo, Andres y Ramiro, participan con profundo pesar y hondo dolor de su fallecimiento y esperan que su alma tenga un descanso eterno hasta la hora del reencuentro.

ROJAS, EMILIA ARCENIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Pepe Suárez y Lidia Paz participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amiga de toda la vida "Emilia". Querida, bondadosa, respetuosa, solidaria y gran madre. Ejemplo de vida. Te fuiste al Reino de Dios a encontrarte con tus seres queridos. Rogamos una oración en tu memoria. Te recordaremos siempre con mucho afecto.

Invitación a Misa

----------------------------------------

GEREZ DE BRANDÁN, ELDA O. (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Sus hijos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy viernes 12/07/19, a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse el 1º aniversarrio de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su esposa, hijos y nietos harán oficiar una misa al cumplir dos años de su fallecimiento en la iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda, hoy a las 20 hs. Que descanses en paz en los brazos del Señor. Te recordamos con amor, nunca te olvidaremos. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

ROMANO DE VILLALBA, MAFALDA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/07|. ''El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar en verdes prados me hace descansar y en donde brota agua fresca, el me conduce''. Mamita querida: Ya pasaron doce años de tu partida, para encontrarte con nuestro Padre Celestial. Aún estamos desconcertados por tu partida tan repentina. Tu esposo Oscar, sus hijos: Marisa, Mónica, Guilly y Oscar (h), sus hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará el día 12/07/19, con motivo de cumplirse un Nuevo Aniversario de su fallecimiento, en la Iglesia Cristo Rey a las 20 hs.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTILLO, ÁNGEL BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. "Emprendiste el vuelo, tu vuelo, porque eras único. Estamos seguros que tenías proyectada tu partida como fue tu vida. Fuiste guía, sostén, eje de todo, fortaleza, sabiduría y tesón''. Hoy las semillas que sembraste, están dando sus frutos. Ten la plena seguridad que seguiremos tus huellas, como vos lo deseabas. Descansa en paz, tu tarea está cumplida''. Su esposa Ema, sus hijos: Marisol, Pablo y Daniel, su hijo político: Eduardo, sus nietos: Agustín, Fernando y Victoria, te despedimos con inmenso amor, con la esperanza que nos encontremos algún día. Sus restos son velados en La Ribera. Dpto. Robles y serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio de Villa Robles.

CASTILLO, ÁNGEL BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Su esposa Ema Lugones, sus hijos Marisol, Pablo, Daniel, hijo pol. Eduardo, sus nietos Agustin, Fernando, Victoria y demas familiares part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Robles a las 10 hs. Casa de duelo. Dpto. Robles. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seguros- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASTILLO, ÁNGEL B. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Papá, hoy emprendiste tu nuevo viaje. Formaste grandes hijos y un nieto, dejándonos y tus mejores enseñanzas y valores, siempre con la cultura del trabajo. Gracias infinitas. Su hija Marisol, hijo político Eduardo y tus nietos Agustín y Victoria, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, ÁNGEL BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Dejaste esta vida terrenal, en la que sembraste muchos valores, tu ejemplo, sin dudas, estará por siempre en la memoria de quienes supimos reconocerlo y serás la guía en las acciones. Que nuestro ser supremo te conceda su regazo de Paz. Estarás eternamente en el corazón de tus hermanas políticas Any y Norma, tus sobrinos Diego, Germán y Fernanda. Sus restos son velados en el domicilio sito en la Ribera Dpto. Robles y serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio de Villa Robles.

CASTILLO, ÁNGEL BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Su vecino Vicente Valle y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus deudos en este triste momento.

CASTILLO, ÁNGEL BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. La comunidad educativa de la Escuela Remigio Carol participa con profundo dolor, acompaña a la directora Sra. Ema Lugones de Castillo, en este momento de dolor y eleva una oración en su memoria.

CASTILLO, ÁNGEL B. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Don Ángel, siempre estará presente en nuestros corazones por ser una admirable persona. Siempre que tuvimos el honor de compartir momentos demostró ser un ser humano ejemplar. Muchas gracias por habernos hecho parte de ellos Hoy nos toca despedirnos con enorme tristeza, aceptamos este momento, sabiendo que dejo huellas imborrables en quienes tuvimos la gratitud de conocerlo. Que en luz despierte y sepa que jamás será olvidado en esta existencia terrenal. Su consuegro Eduardo Cameranesi y familia.

CORIA, SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Señor dale el descanso eterno en planicies y llanuras rebosantes de sol. Su familia participa con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Quimilí. Caruso Cia. de Seguros - EMPRESA MANZINO.

HERRERA, RUBÉN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. "Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado y nosotros en el corazón". Ex compañeros y amigos de la promoción 1955 de la escuela Normal Superior República del Ecuador, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

HERRERA, RUBÉN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. "Que el Señor te tenga a tu lado como a nosotros en tu corazón". Eliseo Soria y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

HERRERA, RUBÉN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. La Comunidad "Jesús Misericordioso y Grupo de Oración" de la Parroquia Nuestra Señora de Sumampa participa con dolor su fallecimiento y ruega consuela a su familia.

IBAÑEZ, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Su esposa Graciela, sus hijos Oscar, Teresa, Patricia, Daniel y Elizabeth, Nietos, bisnietos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Forres. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. S.A. - Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

IBAÑEZ, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. "Jesús dijo: Bendita son las almas generosas que comparten mi caliz. Serán llamados herederos de mi salvación. Señor dale el descanso en remanso de paz infinita". La promoción 1992 del Colegio secundario San Isidro Labrador ( Forres ), saluda a su estimada esposa Graciela, a sus queridos hijos: nuiestra amiga "Patricia", Tere, Ely, Dani y sus respectivas familia. Rogamos a dios les conceda a sus deudos muchas fortaleza y pronta resignación. "Que brille para "don Orlando" la luz que no tiene fin".

IBAÑEZ, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Duele mucho aceptar que ya no estarás entre nosotros físicamente, pero seguiremos caminando este camino con la esperanza de encontrarnos algún día. Nos queda los mejores momentos compartidos. Susi y Aldo Montoya, sus hijos y sus respectivas familias, acompañan a su esposa Graciela y a sus hijos y nietos y sus familias en tan difícil momento. Rogamos oraciones a su memoria.

IBÁÑEZ, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. "Felices los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios". Querido amigo "don Orlando", gracias por tu amistad, por la alegría y el bello humor que adornaron tu ser. Gracias por tu humanidad puesto de manifiesto como vecino de tu querido barrio y como socio y colaborador constante del Club Atlético Forres. Tus acciones hablan del gran ser que disfrutamos quienes te conocimos.

IBÁÑEZ, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Susana, Teresa y Miriam Pereyra y flias. acompañan a su esposa Graciela, a su querida amiga Patricia Ibáñez y demás hijos Tere, Ely, Dany y a su nietos y demás familiares en tan difícil momento. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Rogamos oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, JOSÉ AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. Su madre Florinda Herrera, sus hnos Damian, Juan, Hermes, Silvia,Maribel, Vilma, Jorge, Sonia hnos politicos sobrinos tios y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio De Crusecita. Dpto Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

CEREZO, PEDRO RUBEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/15|. "Fuiste una luz en el camino, incluso después de tu partida sigues iluminando eternamente nuestros corazones". Tu esposa "Coca", tus hijos Ana, Daniel y Claudio y sus respectivas flias, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs en Parroquia Inmaculada Concepción para rogar por su descanso en paz, al cumplirse cuatro años de su partida al Reino Celestial. Frías.