Los Copla cantarán hoy a Santiago en su peña con músicos locales

12/07/2019 - 23:05 Santiago

Julio Paz y Roberto Cantos, integrantes de Los Copla, realizarán hoy, a partir de las 23, “La Peña de Los Copla”, un espacio musical que se concretará en Terraviva (San Martín Nº 410, ciudad Capital) y del cual participarán Salitral, La Repercuta, Rodri Salvatierra, El Symbol, Nazareno Suárez y Marisol Martínez.

Los músicos santiagueños presentarán esta noche en su tierra natal los temas de “Los Copla”, su nuevo disco, además de realizar un repaso de aquellos clásicos que jalonaron su trascendental carrera.

Paz y Cantos estuvieron anoche en Niceto Club (Buenos Aires) en donde hicieron conocer su nuevo CD y brindaron por sus 34 años de trayectoria. En el concierto en la capital cosmopolita del país tuvieron como invitados a Los Carabajal, Horacio Banegas y Milena Salamanca. En esta flamante producción discográfica, reúnen clásicos como “De La Banda a Santiago”, “La catamarqueña”, “Qué mala suerte tengo” entre otras y canciones de compositores jóvenes como “Pachamama”, “La quisquillosa”, “El tenido”, “Lucero cantor” y canciones propias como “Madrecita de Huachana”, “Piedra” y “En cada primavera”. Están acompañados por Julio Gutiérrez (violín), Omar Peralta (bandoneón), Emilio Pasquini (bajo), Alejandro Rivero (guitarra) y Mariano Paz (percusión).

“En el tiempo nos fueron nombrando así... Y nos dimos cuenta que no solo nos nombraban a nosotros, era el nombre de un espacio que se llenaba de música y encuentros. Donde quiera que sea. De Los Copla brotaba la pertenencia, la identidad, el disfrute de ser de aquíà este territorio, su historia y su futuro... Ahí va este disco y no hay misterio... la música cuando no se comparte es solo un ratito de vanidad”, dicen ellos.l