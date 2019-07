Citan a instituciones y docentes a notificarse de trámites en el Consejo

14/07/2019 - 22:49 Santiago

La oficina de mesa de entradas y salidas del Nivel Primario del Consejo General de Educación cita a las personas e instituciones que se mencionan, a notificarse del estado de sus respectivos trámites, de lunes a viernes, de 8 a 12, en planta baja del edificio de Av. Belgrano (S) 1940.

Miranda, María M. As. Nº 10487/18; Lobo, Esperanza As. Nº 3257/19; Martínez, Nancy L. As. Nº 18188/19; Pogonza, Ariel A. As. Nº. 17374/19; Dirección Esc. Nº 339 As. Nº 35851/18; Orellana, Mirta del C. As. Nº4700/19; Sosa Figueroa, Sofía As. Nº 51322/17; Larrea, Héctor As. Nº 10630/19; Dir. Esc. Nº 1052 As. Nº 4050/18; López, Gisela A. As. Nº 11987/18; Almirón, Sandra (Esc .477) As. Nº 19119/19; Nazar de Pereyra, Lilia As. Nº 52856/18; Dir. Esc. Nº 493 As. Nº 38085/18; Dir. Esc. Nº 446 As. Nº 8627/19; Rectoría CENS Nº 4 As. Nº 8627/19; Vergara, Claudia I. As. Nº 8213/18.

Vílchez, Ariel As. Nº 50728/18; Castellanos, Mario As. Nº 25330/18; Navarrete, Ramona As. Nº 49033/16; Dir. Esc. Nº 149 As. Nº 5124/17; Medina, Graciela M. As. Nº 34143/18; López, Elena N. As. Nº 58290/18; Dir. Esc. Nº 843 As. Nº 5456/18; Mansilla, Miriam del V. As. Nº 55245/17; Campos, José H. As. Nº 7479/19; Dir. Esc. Nº 226 As. Nº 10018/19; Navarro, Mónica As. Nº 16251/19; Sequeira, Myriam As. Nº 17481/19; Burgos Sebastián As. Nº 9298/19; Dir. Esc. Nº 631 As. Nº 13224/19; Leiva Paz, Zunilde As. Nº 56873/18; Ullúa, Héctor F. As. Nº 3930/19; Dir. Esc. Nº 1024 As. Nº 18516/19; Ledesma, Analía B. As. Nº 21428/18; Dir. Esc. Nº 194 As. Nº 22332/19; Sánchez, Luis A. As. Nº 17797/19; Arias, Claudia K. As. Nº 15735/19; Acuña, Josefa del C. As. Nº 15207/19; Avellaneda, Nelson D. As. Nº 15174/19; Hernández, José As. Nº 15198/19; Coronel, María A. As. Nº 15362/19; Dir. Esc. Nº 1076 As. Nº 31924/18; Díaz, Claudio A. As. Nº 2096/19; Sequeira, Nancy del V. As. Nº 2096/19.l