River y Boca empiezan a jugar otra final en Madrid, pero con el TAS como árbitro

16/07/2019 - 00:22 Deportivo

Los dirigentes de River Plate y Boca Juniors expondrán hoy en Madrid, España, sus respectivos argumentos ante el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) con la Copa Libertadores de la edición pasada de por medio.

El encuentro se producirá en una oficina madrileña correspondiente a La Liga, encargada de la organización del campeonato español, a partir de las 5, hora argentina, y será la primera de las dos reuniones apuntadas en la semana.

Los presidentes de ambos clubes, Rodolfo D’Onofrio y Daniel Angelici, encabezarán la audiencia.

Boca, además de una indemnización económica de más de 10 millones de dólares, reclama la obtención de la Copa Libertadores 2018 a raíz de las agresiones que sufrió el plantel el 24 de noviembre en su traslado al Monumental para el desquite de la final del máximo certamen continental.

Los incidentes generaron la suspensión del partido que finalmente se jugó en España, en el estadio Santiago Bernabéu, el pasado 9 de diciembre, con triunfo riverplatense por 3 a 1.

River tiene por objetivo demostrar que no tuvo responsabilidad en los desmanes ocasionados en las intersecciones de las calles Lidoro Quinteros y Avenida del Libertador. El error en el operativo policial produjo la renuncia del ex ministro de Seguridad de Buenos Aires, Martín Ocampo, quien asumió el costo político.

El tribunal estará compuesto por el italiano Massimo Coccia, el chileno Juan Pablo Arriagada y el suizo Andras Gurovits.

La expedición del TAS no se conocerá hoy y tampoco mañana cuando se lleve a cabo la segunda jornada de la audiencia.

El tribunal suizo desarrollará su trabajo durante meses para analizar las declaraciones de testigos y representantes de ambos clubes.

Opinión

Por su parte, el Dr. Gustavo Abreu, miembro argentino del TAS, hizo un análisis de la situación y no cree que se revierte el fallo. “Si bien el Tribunal le puede dar la copa a Boca, porque está dentro de las posibilidades, veo difícil que le den la razón. Siempre se le ofrece a las partes llegar a un acuerdo antes de la audiencia, pero este tema es muy difícil porque está la copa en el medio”, aseguró en declaraciones a Súper Mitre Deportivo (AM 790). Y luego, agregó: “Boca argumenta que River como organizador no supo salvaguardar la vida de los jugadores y que hagan lo mismo que hicieron con el caso del gas pimienta”.

Por último, analizó la situación de River. “El club tiene a favor que el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (Martín Ocampo) renunció y eso es muy fuerte. No hay antecedentes de cambio de un resultado por casos relacionados a la inseguridad. La decisión puede tardar cerca de tres meses”.