FÚNEBRES | 17 de julio de 2019

ARCE, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Sus hijos Ana, Sebastián, Segui, h. politicos Marcela, Esteban, nietos Rocío, Franco, Iván, Juan, Mirco, Lautaro, Siomara, Candela, Máximo, Irina, su bisnieto Dirk y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11:00hs en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

GOROSITO, EMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Su hija: Margarita Gorosito, sus nietos: Sergio y Florencia y demás fliares. part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo:Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció 14/7/19|. Dr. Osvaldo S. Corbalán, Elena B. Ramírez de Corbalán, Martín Osvaldo Corbalán, Cecilia Elena Corbalán y María Belén Corbalán participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció 14/7/19|. Fernando Cáceres participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

HERRERA, SELVA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/19|. Sus hermanos María Luisa Herrera, Lorenzo Herrera y Alberto Mansilla participan el fallecimiento de su querida hermana. Sus restos serán inhumados en dicha provincia.

LEDESMA, RAÚL EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/19|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar". Tus sobrinos de Corazón; Alba, Roy, Liz, Cecilio, Paque, Ana, Norita y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, RAÚL EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus vecinos de calle Viamonte; Aida P. de Rampulla e hijos Angel Antonio, Sara Maria y Aida del Valle y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RAÚL EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos. Su vecino y amigo; José E. Grecco y flia., sus hijos y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, SALUSTIANO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su esposa Blanca, sus hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

LOTO, SALUSTIANO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Compañeras de su hija Sandra Loto del Jardin de Infantes San Jorge, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

LOTO, SALUSTIANO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Comisión directiva de la Mutual San Jorge, personal directivo, docente y de maestranza, participan el fallecimiento del padre de la directora del Nivel Inicial de nuestro instituto Lic. Sandra Loto. Acompañan a la familia en este momento dificil y elevan oraciones en su memoria.

LOTO, SALUSTIANO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Acompañan en su sentimiento a su esposa e hijos en esta irreparable pérdida. Familia Beltrán.

MULKI, COCAB BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Sus primos Ricardo y Silvia Tahhan y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la apreciada Coca y acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza.

MULKI, COCAB BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Olga Montesinos Herrera e hijos Diego, Alvaro e Ignacio acompañan al amigo Juan en este doloroso momento.

MULKI, COCAB BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Marta Rivas Jordán, sus hijos Santiago, Lourdes, Alejandra y Facundo Mulki participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a sus queridos amigos Myriam, Oscacho, Cristian, Vanina y Meli. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, COCAB BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Hugo Mulki y Héctor Raúl Mulki participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

MULKI, COCAB BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. "Estimados es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos". Fernando Mulki, su esposa Claudia Vazquez e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Cocab y acompañan a sus familiares en estos momentos.

MULKI, COCAB BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Luis José Vella, Carmen Abregú, Luis Edmundo y familia participan con tristeza su fallecimiento.

MULKI, COCAB BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Bienaventurados los misericordiosos porque ello obtendrán misericordia. Chini Habra Fernandez y flia., participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MURGUÍA, HILTON FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Jorge Falcione, su esposa Gimena Storniolo, sus hijos Guillermina, Benicio y Malena participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Fernando y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida.

NAVARRO CASIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/19|. Su esposa Irene Diaz, sus hijos Emilio, Trinidad, Daniel,Reyna, Pedro, Benjamin, Hijos politicos, Nietos, Bisnietos y de mas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Zanjon. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel. 4219787.

SANCHEZ, MARTHA SUSANA (q..p.d.) Falleció el 15/7/19|. Su esposo Eward, sus hijos Diego, Lucía, nieta Justina y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos feron inhumados en el cement. Parque de la Paz. Serv. Hamburgo - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SAYAGO, LUCAS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/19|. Lucrecia Uriondo de Echegaray, Amalia Inés Echegaray, Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y Blanca Inés Uriondo participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a Leonor y a sus hermanos con todo afecto en estos tristes momentos.

HIJONA, OSCAR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Señor concede a nuestro querido Pibe, entrar en el paraiso donde no hay llanto ni dolor sino paz y alegria con tu hijo y Espíritu Santo. Su hermano político y compadre Chocho Abregú, Juana, tu sobrina y ahijada Luciana, Victor, Moni, Beto, Patricia y sobrinos nietos Noe y Benja.

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Su amiga Mirta Palma de Luna y flia. Participa con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos a Dios de consuelo a su familia Elevamos oraciones a su querida memoria.

JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. El taller de libre Esc. Musical de la 3º edad ''Ciudad de la Banda'' le dedican sus recuerdos y agradecimientos por haber compartido momentos culturales de relevancia en pos de la cultura de nuestra cuidad. Elevamos oraciones en su memoria.

PULOZZI, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/19|. Su hija Zulema Soltari de Vinocur, hijo pol. Mario Leonardo Vinocur, sus nietos Valeria, Romina, Blanca y Lala y demás fliares. Participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados 9.30 en el cementerio Jardín del Sol, casa de duelo Belgrano 532 LB. SV. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PULOZZI, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Los compañeros de trabajo de su nieta Romina Vinocur de la oficina de Gestión de Audiencia del Poder Judicial de La Banda participan con profundo dolor el fallecimiento de su abuela Enriqueta y ruegan una oración en su memoria. Que brille para ella toda la luz que no tiene fin.

PULOZZI, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. "Que brille para ella la iluminacion de Dios"... Luis Alberto Reynoso y Maria Elena Velez, hacen votos por su descanso en paz.

PULOZZI, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Zully Bolostotsky y sus hijos Hernán, Ariel, Iván Kriscautzky, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Zulema y acompañan a la familia en este duro momento.

PULOZZI, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Neli Nebro y Aldito Pereyra; Gabi Pereyra y flia; Romina Pereyra y Juan Cruz Argibay, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LAYUS DE CANO, PILAR DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. Dr. Domingo Faustino Ramón, Dra. Liliana Brim de Ramón y Dra. Azucena Ramón, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Pilar, saludan a sus hijos y familiares; elevan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

LÓPEZ, PITA ENGRACIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Su hijo, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BARRAZA, CLARA VIRGEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/16|. Tus familiares de afecto que no te olvidamos, Dominga de Maya, Manuel Alberto y Karina Di Lucca, Nora Graciela, Carlos y Silvina Lanus y Mateo Maya y su hijo Oscar y familia invitamos a la misa en la iglesia San Francisco hoy a las 20 hs. al cumplir 3 años de su partida y pedimos una oración.

CASULLO, OSCAR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Su madre Alba, sus hermanos Fredy, Miguel y Eduardo al cumplirse un año de su partida, invitamos a la misa en iglesia Catedral hoy a las 20,30 hs. Se ruega una oración en su querida memoria.

MONTERO DE ZEBALLOS, ELISA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Su hija Bety y flia, su hermana Cuca Montero, agradecen a familiares, amigos y vecinos, las inumerables muestras de cariño y el cálido acompañamiento recibido. Invitamos a la participar de la misa que se celebrará el dia 17/7/19 en la Iglesia San Francisco a hs. 20, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SILVA DE MOYANO, MARÍA LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/10|. A pesar de los años vives en nuestros recuerdos siempre. Tus hijos Mace y Chichí Moyano; hijos políticos Cristina Córdoba, Ramón Díaz y Negrita Filanzzoni; sus nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia La Merced a las 20 horas, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, DURVAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. Su familia invita a la misa a realizarse hoy en la parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

LEDESMA, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/84|. Su hijo Joaquín Antonio Ledesma, su esposa Elsa M. Farias Olivera, sus nietos Natalia Anahi y Enzo Hermam Ledesma Farias, Invitan a la misa en su memoria se realizara hoy en la Parroquia Santiago Apostol a las 200:00 hs al cumplirse 35 años de su partida al Reino de Dios, para rogar por su eterno descanso

CASULLO, OSCAR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Lo siento tanto compañero de mi vida durante 23 años por no haber hecho más para que siguieras en esta vida, no soy Dios pero aún cuesta tu partida. Perdóname por no haber estado en todos tus requerimientos, por no satisfacer en excelente tus quejas y pedidos. Gracias por ser mi maestro en el control de mis emociones en este plano y a Dios por acompañarte en tu transición. Te amo sin principio ni final, ni con la muerte acabará. Tu esposa Graciela Barraza.