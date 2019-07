Fabián Ramírez Barrios renovó en Regatas Corrientes

17/07/2019 - 02:43 Deportivo

El alero Fabián Ramírez Barrios renovó ayer su vínculo con Regatas Corrientes para la próxima temporada de la Liga Nacional de Basquetbol (LNB).

El correntino ex Boca Juniors, que también registra un paso por el Club Ciclista Olímpico de La Banda, jugó la pasada edición en el conjunto “remero” con un promedio 9 puntos, 5.7 rebotes y 2.2 asistencias, con un 61.7% de eficacia en dobles, 32.1% en triples y 67.7% en tiros libres, en 26.3 minutos sobre 46 encuentros.

Además, se oficializó la continuidad del escolta Juan Pablo Arengo (6.47 puntos y de repartir 1.5 asistencias por juego, en un promedio de 18 minutos por juego).

“Seguir representando al club que me dio todo es un orgullo para mí, porque seguramente muchos de los jugadores profesionales no pueden hacer esto y me siento muy afortunado por ello”, valoró Arengo en diálogo con el departamento de prensa del club.

Plantel

El plantel de Regatas Corrientes quedó conformado por Leandro Vildoza, Marco Giordano, Javier Saiz y Tayavek Gallizzi; además de los U23 Juan Pablo Arengo y Juan Pablo Corbalán

Por otra parte, el pívot Eduardo Vasirani se incorporó a La Unión de Formosa y se convirtió en el séptimo refuerzo.

Los nombres del equipo dirigido por Daniel Cano son Lucas Pérez, Alexis Elsener, Jony Maldonado, Facundo Giorgi, Torin Francis y Anthony Young.

De esta forma, se sigue moviendo el mercado de pases de la Liga Nacional de Basquetbol, de cara a la temporada 2019/20.