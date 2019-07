La Liga de las Instituciones se jugará mañana

23/07/2019 - 18:19 Interior

CHOYA Choya (C) En el estadio del Parque Deportivo Recreativo Municipal "Florencia Genesir" de Frías, se disputará la tercera fecha del certamen organizado por la Liga de las Instituciones de la Ciudad de la Amistad.

El programa dará inicio a las 20 y será el que se detalla a continuación: Polideportivo vs Ferroviarios; Bancarios vs Talleres; Escuela Técnica vs Empleados de Comercio; Sindicato de Panaderos vs Tránsito; Loma Negra vs Tráfico y Aoma vs Policia.

Las posiciones tiene como único líder a Empleados de Comercio con 6 unidades.