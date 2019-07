Inició una semana de trabajo especial

24/07/2019 - 01:18 Deportivo

Tras el último amistoso de pretemporada y luego del lunes libre de actividades, el plantel profesional de Central Córdoba retornó ayer a los entrenamientos, iniciando una semana de trabajo especial, teniendo en cuenta que el domingo debutará en la Superliga visitando en Rosario a Newell’s Old Boys, en el marco de la primera fecha.

El primer contacto del grupo, luego de concluir la concentración realizada en Córdoba, se dividió en dos etapas, ambas en horas de la tarde. La primera de ella, se llevó a cabo en el gimnasio que la institución posee en sus instalaciones y luego el plantel se trasladó hacia el estadio “Coliseo de los Sueños”, de Vélez de San Ramón donde se completó la rutina con tareas futbolísticas.

Aunque el entrenador Gustavo Coleoni reconoció que aún no tiene definido el equipo titular, ayer no paró ninguna alineación definida y continuó probando y se estima que en la práctica pactada para mañana, comience a delinear al once inicial.

Uno de los futbolistas que habló con la prensa, haciendo una evaluación de la pretemporada y sobre el rendimiento del equipo en los partidos amistosos, fue el mediocampista Franco Cristaldo.

“Los amistosos fueron importantes para saber cómo estamos. Fuimos de menor a mayor. La pretemporada fue buena y se está formando un grupo muy bueno”, aseguró el ex jugador de Boca Juniors.

Luego, el volante también analizó lo que fue la actuación de Central Córdoba, en los amistosos que protagonizó en “La Docta”.

“Ante Talleres, un equipo que estuvo peleando para entrar a la Copa Libertadores, creo que anduvimos bien y eso se reflejó dentro de la cancha. Hay que tener los pies sobre la tierra y tratar de seguir trabajando para minimizar el error. El segundo tiempo en Córdoba jugamos bien”, consideró el autor del gol del empate en el ensayo ante el Matador.

Árbitro confirmado

La AFA realizó el sorteo de los árbitros para la primera fecha de la Superliga en donde Central Córdoba visitará a Newell’s y el encargado de impartir justicia será Facundo Tello.

El árbitro bahiense dirigió a Central Córdoba en cuatro ocasiones, mientras el equipo estaba en la B Nacional. La primera fue un 0 a 0 en Jujuy ante Gimnasia, luego una victoria 1 a 0 en Santiago ante Santamarina, luego un 0 a 0 en el Alfredo Terrera ante Juventud Unida Universitario y el último, una derrota 2 a 0 de local ante Chacarita.