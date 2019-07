El placer de vestirse de celeste y blanco

24/07/2019 - 01:22 Deportivo

Tras un fin de semana con alto voltaje emotivo en el Campeonato Argentino que se realizó en Tucumán, cuatro santiagueños fueron convocados a los seleccionados nacionales.

Gabriel y Cristian Flores serán compañeros en el de la categoría Mayores Masculino. Rosario García, en el de Sub14 Femenino. Y Romina Battán, en el de Mayores Femenino.

En diálogo con EL LIBERAL, Gabriel se mostró conforme con el tercer puesto. “El balance del torneo es positivo, porque hemos ido con muchas bajas por lesión y tuvimos que rebuscarnos de la mejor manera para jugar los partidos. Lamentablemente me lesioné en el segundo encuentro y los chicos creo que han hecho un buen desempeño para terminar bien posicionados”, comentó en referencia a las bajas de Mauro Brandán y Luis Marquetti y al desgarro que sufrió Martín Sampaolessi durante el torneo.

Sobre su convocatoria, expresó: “Es el segundo año que estoy en la selección argentina. A eso aspiramos todos durante el año. Para eso vamos a entrenar. Es el premio mayor que tenemos como jugadores”.

Por su parte, Rosario García, que integró el seleccionado Sub17, se mostró feliz por llegar a la selección por primera vez. “Lo he logrado gracias a mis compañeras y también a mis entrenadores. Me he venido preparando desde principio de año junto con mi club (Defensores del Sud) y también en el gimnasio”.

Sobre el cuarto puesto obtenido, opinó: “Dimos lo mejor con todas mis compañeras. Las Cadetes no estaban hace bastante, pero llegamos a semifinales y perdimos contra Capital, que es un equipo fuerte. No ha sido gol a gol, pero todas estamos muy contentas de haber llegado a la semifinal ante Capital, que después fue campeón”.

A su turno, Cristian Flores comentó que por tercera vez (segunda consecutiva) tendrá la chance de vestir la celeste y blanca. “Esta vez en el Argentino ha sido bastante difícil por las bajas que hemos tenido antes y durante el torneo. Ha sido difícil llegar al tercer puesto que hemos conseguido. Se sintieron las bajas, pero ayudándonos entre nosotros y poniendo lo que debíamos, hemos podido llegar al tercer puesto”.

Sobre el partido de semifinales ante Capital Federal, comentó: “En la fase de grupos les ganamos bastante bien y en semifinales nos toca de nuevo. Nosotros les echamos la culpa a los árbitros, pero ellos no ganaron bien. En el final, sintiendo el cansancio, nos ganan por 10 puntos. Capital Federal jugó la final ante San Luis, que termina ganando invicto el torneo”.

Por último, Romina Battán comentó su experiencia: “Hace muchos años que no iba a la selección santiagueña por cuestiones de la vida, familia y trabajo. Este año me he sentido preparada, en condiciones para estar en la selección y me he animado a viajar”.

“El tema de la selección argentina ha sido un mimo para mí. Si bien venimos entrenando todos los años, esta vez nos preparamos con el club desde enero. Me sentía capaz de viajar y dar todo por el equipo. Estoy muy contenta por la distinción, no me la esperaba. Gracias a mis compañeras uno puede dar todo y estar bien para el equipo”, señaló reconfortada.

Y en referencia al quinto puesto obtenido por el equipo de Mayores Femenino, comentó: “Hemos estado bien, nada más que las otras provincias vienen bien preparadas también. Santiago siempre venía ocupando el tercer puesto, pero ahora las otras provincias se han potenciado y cada vez los partidos son más difíciles. Dejamos todo en la cancha, pero lamentablemente no hemos podido llegar al podio”, concluyó.