La novena jornada del Apertura se destacó por la gran cantidad de goles

24/07/2019 - 02:37 Semillero

En la ciudad de La Banda, el pasado fin de semana se jugó la 9ª fecha del torneo apertura que organiza la Liga Bandeña y dejó estos resultados. Categoría 2004/05: Moykanos Juniors 1, Deportivo 25 de Mayo 0; Atlético Clodomira 1, Vini Gol 3; Gustavo Tapia 6, Irma FC 1; Villa Unión 1, Diablos Rojos 0; Taladrito 4, Bio Torres 1, Barrio Gorrini 0, Pablo Hoyos 2; 25 de Mayo 0, Argentinos Unidos 4; 17 de Octubre 1, Rincón Sparta 0; Rey de Reyes 1, Bº Taponazo 0; Beco Burgos 0, El Cruce 10; VI Centenario 0, Tramo 16 2; Cholo Suárez 0, Bº Quilmes 2.

Categoría 2006/07: Moykanos Juniors 1, Deportivo 25 de Mayo 0; Atlético Clodomira 0, Vini Gol 0; Gustavo Tapia 6, Irma FC 0; Villa Unión 1, Diablos Rojos 0; Taladrito 1, Bio Torres 0, Barrio Gorrini 0, Pablo Hoyos 0; 25 de Mayo 2, Argentinos Unidos 3; 17 de Octubre 1, Rincón Sparta 0; Rey de Reyes 1, Barrio Taponazo 0; Beco Burgos 1, El Cruce 1; VI Centenario 0, Tramo 16 2; Cholo Suárez 0, Barrio Quilmes 2.

Categoría 2008/09: Moykanos Juniors 1, Deportivo 25 de Mayo 0; Atlético Clodomira 0, Vini Gol 2; Gustavo Tapia 0, Irma FC 0; Villa Unión 1, Diablos Rojos 0; Taladrito 0, Bio Torres 1, Bº Gorrini 0, Pablo Hoyos 1; 25 de Mayo 4, Argentinos Unidos 0; 17 de Octubre 1, Rincón Sparta 0; Rey de Reyes 1, Barrio Taponazo 0; Beco Burgos 1, El Cruce 0; VI Centenario 0, Tramo 16 2; Cholo Suárez 1, Bº Quilmes 1.

Categoría 2010/11: Moykanos Juniors 1, Deportivo 25 de Mayo 0; Atlético Clodomira 0, Vini Gol 1; Gustavo Tapia 7, Irma FC 0; Villa Unión 1, Diablos Rojos 0; Taladrito 1, Bio Torres 0, Barrio Gorrini 0, Pablo Hoyos 0; 25 de Mayo 1, Argentinos Unidos 0; 17 de Octubre 1, Rincón Sparta 0; Rey de Reyes 1, Bº Taponazo 0; Beco Burgos 1, El Cruce 4; VI Centenario 0, Tramo 16 1; Cholo Suárez 0, Bº Quilmes 0.

La próxima fecha, tendrá esta programación. En cancha de San Isidro: Bio Torres vs. Villa Unión. En Banfield, Taladrito vs. Barrio Gorrini. En Fraternidad, Gustavo Tapia vs. Deportivo 25 de Mayo. En Produnoa: Moykanos Juniors vs. Vini Gol. En Irma: Irma vs. Atlético Clodomira. en Coronel Lugones: Argentinos Unidos vs. Rey de Reyes. En Tramo 16: Tramo 16 vs. Barrio Quilmes. En El Cruce: Cruce vs. Cholo Suárez. En Amutesa: IV Centenario vs. Beco Burgos.