Paro por tiempo indeterminado de empleados de Luque por falta de pago

25/07/2019 - 22:44 Economía

Los empleados del supermercado Emilio Luque harán hoy un paro y movilización a las distintas sedes de esa firma hoy por la falta de pago de los sueldos de junio, según indicaron desde el Centro de Empleados de Comercio local.

El secretario general de empleados de comercio, Víctor Paz, indicó que “vamos a estar en la puerta de todas las sucursales. La de la Belgrano, de la Juncal y en Las Termas”.

Puntualizó que la medida de fuerza se adoptó porque “la empresa no ha cumplido el pago del sueldo de junio. Recién hace unos diez días ha terminado de pagar el aguinaldo y se había comprometido a en 2 ó 3 días más desde entonces, a empezar a pagar los sueldos. Inclusive el viernes pasado iba a pagar una parte importante del sueldo, después la pasaron para el lunes. Así venían extendiendo cada vez más los plazos, hasta que el miércoles hicieron una reunión para decir que no hay plata para pagar, que los empleados tenían que esperar”.

Paz señaló que el dueño del supermercado, “ha viajado a Buenos Aires porque dice que está negociando la venta de las sucursales. En definitiva no hay nada y no hay plata. Lo poco que se recauda en cada sucursal la llevan a Tucumán, inclusive con el riesgo de hasta que sean asaltados porque vienen y llevan la plata en forma particular. Esto es totalmente irregular”.

Destacó el gremialista que “la gente no aguanta más y mañana (por hoy) vamos a iniciar un paro por tiempo indeterminado hasta que terminen de pagar los sueldos en las 3 sucursales, en las de Capital y en la de Las Termas, son 190 empleados que están sin cobrar”.