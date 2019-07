CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de julio de 2019

26/07/2019 - 23:10 Cartelera

CANAL 7

09.30 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 CLUB 57

18.30 CINE. MI NUEVO AMIGO

20.15 CINE. VUELO 93

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 EL ARQUI

01.00 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

20.30 ARGENTINA BAILA - LA GALA





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

22.00 CINE ARGENTINO





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

21.00 LA NOCHE DE MIRTHA





PELÍCULAS

CINEMAX

07.11 DUELO DE TITANES

09.26 ENEMY OF THE STATE

12.02 VIVIENDO CON MI EX

14.03 LA PERLA DEL DRAGÓN

15.52 SULLY. HAZAÑA EN EL HUDSON

17.40 DUELO DE TITANES

19.57 VIVIENDO CON MI EX

22.00 SULLY. HAZAÑA EN EL HUDSON

23.47 THE ASTRONAUT’S WIFE





TCM

08.05 LOST - THE COST OF LIVING

08.50 LOST - I DO

09.34 LOST - NOT IN PORTLAND

10.19 LOST - FLASHES BEFORE YOUR EYES

11.04 LOST - STRANGER IN A STRANGE LAND

11.50 LOST - TRICIA TANAKA IS DEAD

12.34 LOST - ENTER 77

13.19 LOST - PAR AVION

14.03 LOST - THE MAN FROM TALLAHASSEE

14.48 LOST - EXPOSE

15.31 LOST - LEFT BEHIND

16.17 LOST - ONE OF US

17.01 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

18.50 SINTONÍA DE AMOR

20.47 THE REPLACEMENTS

23.00 JERRY MAGUIRE GRABAR





TNT

06.00 DÉJÀ VU

08.18 PAN

10.14 TOY STORY

11.42 TOMORROWLAND

14.02 GODZILLA

16.20 THE LEGEND OF TARZAN

18.28 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA AMENAZA DE ELECTRO

21.05 SON COMO NIÑOS 2

23.00 EL TIGRE VERÓN - EL ENFRENTAMIENTO





SPACE

06.00 MUNGUÍA. NACE UNA ESTRELLA

07.04 ENAMORADO

09.29 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA LEYENDA DEL DEPORTE

11.42 BREAKOUT. LA CACERÍA

13.21 CRADLE 2 THE GRAVE

15.14 ESCAPE A LA VICTORIA

17.26 LOCK UP

19.27 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

22.14 BATMAN VS. SUPERMAN. EL ORIGEN DE LA JUSTICIA





CINECANAL

13.55 HOTEL TRANSYLVANIA

15.30 MADAGASCAR 3. EUROPE’S MOST WANTED

17.07 EL PRECIO DEL MAÑANA

19.07 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

22.00 TOMB RAIDER





SONY

06.00 SHARK TANK

07.00 SHARK TANK

08.00 MONSTER HOUSE

09.54 GODZILLA

12.25 MONSTER HOUSE

14.20 MEN IN BLACK

16.15 SECTOR 9

18.30 LA CUEVA

20.30 GODZILLA





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* MAÑANA, A LAS 17, “MARIQUITAS DE LA VIDA”, LAS FLORENCIAS, TRICI CLOWN, EL ROBO DEL TESORO.

*DOMINGO 28, SUBMARINO AMARILLO, PRISMA Y SOMBRAS Y TRAPOS.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

*EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.

*EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.

MIRADOR DEL COMPLEJO JUAN FELIPE IBARRA

(AV. BELGRANO Y 9 DE JULIO)

*DOMINGO 28, A LAS 20.30, SE PRESENTARÁ “CAFUNÉ”, CON MÚSICA BRASILEÑA. EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR CECILIA NAZAR, ARIEL “GOMA” HERRERA, HUGO PALMAR Y JUAN MANUEL PAOLETTI.

CASA ARGAÑARAZ

(LIBERTAD 175)

*DOMINGO 28, A LAS 16.30,TEATRO PARA CHICOS,SHOW DE MAGIA CON EL MAGO ZERROT CON REQUETEJUEGOSMÁGICOS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 2 DE AGOSTO, “Q’ PEÑA” CON LOS DEL VINALAR, ALMA COPLERA,Y ARTISTAS INVITADOS.





CINES

SUNSTAR

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/07 -13:40 hs (Cast) 15:30 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACION (ATP)

HASTA EL 31/07 - 19:20 hs (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (3D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

27/ 07 -21:30 hs (Subt) 00:20 hs (Cast)

El REY LEÓN (3D)

ANIMACION (ATP)

27/07 14:00 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:30 hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACION (ATP)

27/07 -13:20 hs (Cast) 16:00 hs (Cast) 18:45 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 00:10 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACION (ATP)

HASTA EL 28/07 -13:20 hs (Cast) 15:10 hs (Cast) 17:10 hs (Cast)

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31/07 -19:00 hs (Cast)

INFIERNO EN LA TORMENTA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

27/07 22:10 hs (Subt) 00:15 hs (Subt)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACION (ATP)

HASTA EL 28/07 -14:10 hs (Cast) 16:15 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

27/07 22:35 hs (Subt) 00:40 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

INFIERNO EN LA TORMENTA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:50- ESTRENO

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 12:30- 15:30- 18:10- 20:10- 22:40-

CASTELLANO 3D 15:00- 17:30-

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 13:40 -18:00- 20:40-

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA ATP

CASTELLANO 2D 22:20 -

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 13:30 - 16:00-

VENTA ANTICIPADA

BTS: Bring the Soul (subtitulada) desde el 07 AL 11-08

MIERC., JUEVES Y VIERNES 18:00HS

SABADO 16:00HS

DOMINGO 20:00HS