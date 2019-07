Coleoni espera por la habilitación de Valencia para confirmar el equipo

27/07/2019 - 01:09 Deportivo

Restan pocas horas para uno de los partidos más trascendentales en la vida de Central Córdoba, teniendo en cuenta que mañana desde las 13.10 enfrontara su primer desafío en la máxima categoría visitando a Newell’s Old Boys en Rosario, en lo que será la apertura de la Superliga.

Pensando en ese juego, el entrenador ferroviario Gustavo Coleoni se encuentra en una encrucijada por estas horas, para definir el equipo titular.

El principal impedimento para el cuerpo técnico es que hasta el momento no recibieron la habilitación por parte de AFA, los futbolistas José Valencia y Matías Nani. Ambos jugadores esperan por el transfer del exterior, requisito que aún el club no tiene, aunque se especula que pueda recibirlo en las próximas horas.

Con ese panorama, el entrenador no puedo confirmar el equipo titular, puesto que ambos se aprestaban para jugar desde el arranque. Aunque el propio Coleoni no se animó a dar una tentativa, en los trabajos previos alineó a estos jugadores desde el arranque. El transfer puede ser esperado hasta momentos previos al encuentro. En caso de no llegar a tiempo, el cuerpo técnico dispondría de los ingresos de Jonathan Herrera por el colombiano, mientras que Nicolás Correa jugaría en la última línea.

En el arco, Coleoni se inclinaría por la experiencia de Diego Rodríguez. El “Ruso” pelea ese lugar con Maximiliano Cavallotti y aunque mostraron un nivel parejo, la cantidad de encuentros que afrontó el ex Independiente en la primera división sería el detonante para jugar desde el arranque.

En consecuencia, Central Córdoba saldría a la cancha con Diego Rodríguez; Cristian Díaz, Matías Nani o Nicolás Correa, Hugo Vera Oviedo y Jonathan Bay; Cristian Vega; Facundo Melivilo, Marcelo Meli, Juan Galeano, Franco Cristaldo; José Valencia o Jonathan Herrera.

De solucionarse los contratiempos legales a tiempo y de confirmarse esa alineación, solo habría un cambio con respecto al equipo que enfrentó a Talleres, en el último amistoso y sería el ingreso de Rodríguez por Cavallotti.

Justamente, fue el “Ruso” Rodríguez quien dialogó con Noticiero 7 antes de emprender el viaje hacia Rosario y manifestó que la intención del equipo será sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Además dijo que la gente de la provincia debe disfrutar del momento histórico.

“Tenemos que apuntar a sacar puntos y mentalizarnos en ganar. No hay que mirar la tabla de promedio este semestre y creo que es un momento para que la ciudad y la provincia disfrute un equipo en Primera que hace mucho que no lo tiene”, reflexionó.

“Creo que de a poquito se va formando un grupo lindo de gente sana y que logró algo importante y gente que llegó para sumar y hacer crecer, tanto a los jugadores como al club para intentar de que no se pierda lo que se logró”, culminó el ex Independiente y Rosario Central.