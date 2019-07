El torneo Antonio Segura se jugará hoy en el Tráfico de Frías

27/07/2019 - 11:46 Interior

CHOYA Choya (C) A las 13 se jugará la sexta fecha del certamen denominado Antonio "Toño" Segura, que tiene como ente organizador a la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

La cita será en las instalaciones del Club Instituto Tráfico de la Ciudad de la Amistad.

El orden de encuentros será el siguiente: Despensa Virgen del Valle vs M y M Deportes; Ferretería Simón vs Los Cuervos; Profesor Véliz vs Tiro Federal; Bar Frida vs Autoservicio Hernán; Barrio Oeste vs Influencia y Barrio Oeste vs Los Sanjuaninos.

Se recuerda que marcha puntero Barrio Oeste con 11 puntos.