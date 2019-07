Sin solución, empleados de Luque retoman el paro y hoy no abrieron las sucursales de los supermercados

30/07/2019 - 09:55 Economía

Anoche, los empleados de los supermercados Emilio Luque de la Capital santiagueña decidieron retomar el paro en todas las sucursales de la cadena de la empresa a la par de intimar judicialmente al pago de los sueldos adeudados, por lo cual los negocios de Las Termas, de avenida Belgrano y Pedro Leon Gallo y el de la calle Juncal, permanecerán cerrados, según indicaron desde el Sindicato de Comercio.

En la víspera, hubo dos instancias planteadas para buscar una solución a la problemática de la falta de pago por parte de Luque de los sueldos del personal. Pero, ninguna fue positiva. La primera, fue la audiencia convocada por la Subsecretaría de Trabajo para mediar en el conflicto. Al encuentro, citado para las 11, sólo concurrieron representantes sindicales. No hubo presencia de la patronal.

En segundo término, la reunión convocada en Tucumán por Luque para dialogar con el gremio, tampoco tuvo final feliz. “Lo que nos ha dicho Luque es que no tiene plata para pagar los sueldos y no le interesa si le hacen paro, lo único que le interesa es ver si puede vender la empresa y que los empleados sigan trabajando”, dijo el secretario general del Sindicato de Comercio local, Víctor Paz.

El gremialista participó de una reunión con Luque junto a representantes de los trabajadores de otras provincias donde la empresa tiene sucursales.

“Luque dice que no tiene plata para pagar, no ha dado esperanza que pueda conseguir dinero para hacerlo, lo único que espera es venderla para que sigan trabajando los empleados o bien pagar parte de la indemnización”, señaló Paz.

La cadena de supermercados cuenta con 1.200 trabajadores en los locales de Tucumán, Salta y Catamarca. En esta Capital, suman 190 familias que dependen de la empresa.

Según Luque, hay varios interesados en la compra de su empresa, pero esto fue cuestionado por Paz: “No hay nada concreto ni con Comodín -una cadena de supermercados que estaría interesada según algunos portales informativos- ni con ninguna otra empresa”.

El dirigente, dijo que Luque les transmitió que ”no quiere cerrar. Inclusive, se le había planteado que los empleados puedan cobrar el sueldo con la recaudación de cada local, pero se ha negado. Ha dicho que van a ir pagando cuando tengan plata porque necesitan pagar los servicios, que la plata que se haga la van a manejar ellos y no va a ser para pagar sueldos. No hay ninguna solución, no ha dado esperanzas que esto pueda mejorar, sino todo lo contrario”.

En función de este escenario, Paz sostuvo que “mañana -por hoy- estaremos mandando las cartas documento a la empresa, intimando al pago de los sueldos o, en caso de negación, los empleados se van a considerar despedidos. De allí en más seguiremos las vías legales para ver si se pueden embargar sus cuentas, propiedades, mercadería, asegurar la indemnización”. Agregó que hoy, “vamos a continuar el paro, no va a abrir ninguno de los locales”.