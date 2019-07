VIDEO | Diputado generó escándalo en un partido de básquet

30/07/2019 - 13:56 País

Un legislador nacional generó un escándalo en un encuentro deportivo, en donde participaba su hijo.

El incidente tuvo como protagonista al diputado por Salta. Andrés Zottos.

Los hechos se produjeron en medio de un partido de básquet juvenil, y su reacción se viralizó en las redes sociales.

En una jugada donde el menor resultó golpeado, Zottos ingresó al campo de juego, increpó al árbitro y el encuentro tuvo que ser suspendido, según publicó Infobae.

El incidente sucedió el sábado último, cuando se enfrentaban Villa Belgrano y Gimnasia y Tiro de Salta. Este último se imponía por 15 a 11 en el segundo partido de la final U15 de la Asociación Salteña de Básquetbol Masculina (ASMB). Pero cuando en una jugada se produjo un contacto dentro de uno de los rectángulos, el ex vicegobernador de Salta -en los dos primeros mandatos de Juan Manuel Urtubey- entró en cólera e invadió el terreno de juego para despotricar contra el árbitro.

"El chico que golpea malintencionadamente a mi hijo ya había hecho otra falta anteriormente fuerte. Me preocupa que avalen la violencia, si vos no lo sancionás, estamos avalando cualquier foul violento", explicó el diputado del Partido Justicialista (PJ) su conducta ante la prensa local. "Si hubiera caído de nuca, no estamos contando la historia", afirmó.

El video del legislador, en el que se lo ve fuera de sí contra el árbitro de básquet, se hizo viral en las redes sociales durante el fin de semana. Según reportó el sitio Realidad Deportiva, el encuentro tuvo que ser levantado por la falta de garantías en la seguridad.

Al observar las repercusiones públicas, que le endilgaban agresiones al hombre que se encarga de impartir justicia en el campo de juego, Zottos negó que atacara al árbitro y dio explicaciones desde su cuenta de Twitter.