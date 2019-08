Crecen las consultas por cuadros respiratorios y piden a los adultos extremar los cuidados

01/08/2019 - 23:12 Santiago

El constante cambio de temperatura en la provincia y la vuelta a clases de los niños han causado un considerable incremento de pacientes con diversas patologías respiratorias.

Los consultorios médicos se vieron invadidos de niños con fiebre, tos, dolor de garganta y resfríos, propios de la exposición al frío sin los recaudos necesarios.

“Los cuadros respiratorios, tales como rinitis, faringitis, amigdalitis, laringitis, otitis media, bronquitis y la temida neumonía, siguen siendo los principales motivos de consulta en los consultorios pediátricos en esta época del año. Las bajas temperaturas, los ambientes cerrados, el hacinamiento y el retorno a clases de los niños son las principales causas del incremento de las consultas”, aseguró el médico pediatra Dr. Ángel Muratore, quien indicó, además, que las patologías obligaron a los niños a llegarse a la revisión médica en forma masiva, en los últimos días.

Sin embargo, no sólo se enferman los chicos de edad escolar por estar en contacto con sus pares en lugares cerrados, sino también los más chiquitos.

“Los menores de 2 años y en especial los bebés de menos de 6 meses son los más susceptibles a enfermarse, debido a que se encuentran forjando su inmunidad. Esto es mucho más frecuente, en pequeños prematuros, no vacunados, y en los que no reciben lactancia materna. El pecho materno, no sólo tiene un incalculable valor nutricional, sino también inmunológico y afectivo”, explicó el profesional.

Muratore contó, también, que “la gran mayoría de los cuadros son de origen viral. Se presentan con tos, congestión nasal, decaimiento, falta de apetito y fiebre”.

“De avanzar el cuadro, pueden complicarse con agitación y dificultad respiratoria. Es importante, ante los primeros síntomas, no automedicar a los pequeños y consultar sin demora al profesional médico. El uso de medicamentos o remedios caseros no adecuados complican la evolución y el pronóstico”, alertó el pediatra.

Prevención

Para evitar todo tipo de contagio y resguardar la salud tanto de los niños como de los adultos, es importante tener en cuenta ciertas medidas que ayudarán a prevenir la aparición de las afecciones respiratorias tan comunes en esta época del año.

“Son medidas importantes y necesarias para evitar los cuadros respiratorios, el lavado de manos, especialmente en los niños al volver de la escuela, ventilar los ambientes, evitar concurrir a lugares cerrados, no mandar a los chicos a la escuela mientras dure la enfermedad, alimentarlos bien, completar sus vacunas y no dejar de amamantar a los bebés”, recomendó el Dr. Muratore.

Vacunación

Finalmente consideró que “aún estamos a tiempo de colocar la vacuna antigripal, en forma obligatoria a los menores de 2 años, y a todos aquellos que tengan algún factor de riesgo, con prescripción médica”.

“Recordar que el éxito del tratamiento no depende sólo de lo acertado de las indicaciones médicas, sino y sobre todo del cumplimiento de los horarios y las dosis por parte de los padres”, sentenció. l