Se harían misas negras en La Banda donde profanan la Eucaristía

02/08/2019 - 08:08 Santiago

Consultado por EL LIBERAL tras las denuncias de pastores evangélicos sobre la deleznable práctica de comer cadáveres para obtener más poder según creencias de sectas satánicas, esotéricas, oscurantistas o umbandistas, el padre Juan Castro Zavalía recordó sus años como párroco en la ciudad de La Banda, donde debía tener cuidado de bendecir bidones de agua de personas desconocidas, y de que se llevaran hostias, ya que “las usan en misas negras, para profanar la Eucaristía”.

El actual párroco del templo Virgen del Valle, en el barrio Huaico Hondo de la ciudad Capital, como se recordará realizó un tratamiento médico de alrededor de un año en Buenos Aires. En esa época accedió a ciertos datos inquietantes que explicaban los supuestos motivos de una ola de ataques vandálicos a capillas e iglesias católicas de La Banda, de donde se llevaban hostias, albas (túnicas blancas), casullas (prenda de los sacerdotes que se usa sobre el alba) y destrozaban crucifijos o imágenes de vírgenes y santos, además de otros daños en los edificios.

Allí se enteró, según recordó: “En Buenos Aires me dijeron que en general las usan para las misas negras o satánicas. Las venden. A lo mejor el que se está robando las hostias no participa, pero sí las comercia, porque pagan bien por las hostias consagradas. Por lo menos en Buenos Aires es así, no sé acá, pero parecido debe ser”.

“Escucho por otro lado que siguen andando en brujerías y que siguen pidiendo agua bendita en cantidades industriales. Tienen un uso específico. Dicen que para curar. Me dicen también que andan detrás de la Eucaristía (hostias) y aprovechan por ahí cuando les dan la comunión en la mano y si uno no se fija bien, se la llevan en la mano. O, si quien está dando la Eucaristía no se fija bien, la ponen en la lengua, pero apenas se dan vuelta la sacan de la boca”.

Explicó que en las misas negras rinden culto a Satanás: “Hacen simulacros, representaciones de las misas (católicas). Yo nunca vi una, no sé cómo la hacen en detalle. Pero usan (esos elementos) para hacer la parodia completa” de los oficios religiosos originales.