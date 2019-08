Los trabajos y sus ofrendas

01/08/2019 - 00:28 Santiago

La mae Mercedes recibió a un equipo de EL LIBERAL en su templo ubicado en el barrio 8 de Abril, un pequeño cuarto con un sillón, una mesa cuadrada baja cubierta con un mantel rojo, muebles que están flanqueados por una pared cubierta por estanterías ubicadas detrás de cortinas rojas y blancas, donde se acomodaron fuentes de vidrio con una piedra redondeada en el centro y pequeños pinchos y tridentes metálicos acomodados en forma radial (fundamentos), vasijas de barro, vasos, copas, botellas de bebidas alcohólicas, cajas de cigarrillos, floreros, collares multicolores, flores, bandejas con frutas, cuchillos (facas) clavadas en trozos de madera, velas; y en el piso cuencos simétricamente preparados con bases de maíz, pochoclo (pipoka), harina de mandioca y papines, o pochoclo con manzanas y un huevo en el centro. Todo ello alternado con imágenes religiosas del catolicismo como un gran crucifijo y figuras de santos.

Todo ello se utiliza en sus ceremonias de veneración y en las ofrendas que realizan para agradar a sus deidades y los trabajos que les piden sus clientes.

Sangre humana

Sobre el significado de los sacrificios de animales que realizan, detalló: “Nuestra religión en ningún momento tiene como fundamento nada que tenga que ver con sangre humana o sacrificios humanos. Sí, cuando hacemos obligaciones (como un retiro espiritual, para renovar energías, intentamos aislarnos de la rutina para tener una conexión con nuestras entidades, orixás, nuestros santos o ángeles de la guarda) para evolucionar espiritualmente. Para esos casos y para algunos trabajos que nos pidan se utilizan animales: palomas, gallinas, gallos, cabritos, chivitas, corderos y ovejas. No es que solamente matamos animales negros. Cada orixá tiene sus fundamentos por los cuales se sacrifica (nosotros decimos se corta) al animal (la mayoría son blancos) para ese orixá. Sí se los mata, no en un ritual, sino en una ceremonia. Después se lo carnea, se le saca el cuero, como cuando llega Navidad, Año Nuevo y la mayoría carnea un chanchito, lo asa, o se come unas empanadas de pollo, nosotros también, se cocina esos animales (en una variedad de formas: empanadas, pasteles, ensalada rusa, al horno, al chivito quizás se lo hace asado, etc.) y se comparte en una fiesta, donde se presenta al religioso con los nuevos axé (bendiciones), que haya ganado. Utilizamos sí, un poco de la sangre de esos animales, porque nosotros creemos en las energías, entonces un poco cae en lo que nosotros llamamos otá (que son piedras) y en las herramientas de esa entidad”, a la que se hace la ofrenda. “Se sacrifican solamente esos animales que mencioné, porque tienen un determinado fundamento para cada entidad u orixá. Pero no es que andamos por la vida matando animales como si nada, ni se toma esa sangre, mucho menos sangre humana. También he conocido templos que quizás no los consumen ellos, sino que los reparten en zonas marginales”.

“Y cuando se trata de trabajos que tenemos que hacer, tiene que ser algo muy extremo para que les pidamos que nos traigan un gallo blanco para tal entidad”, agregó.

“No es que me han pedido algo y hoy mato un gallo negro, mañana mato un gato, pasado un perro porque es más grande y después un caballo. Eso no existe en nuestra religión, al menos en la que yo practico”, finalizó. l