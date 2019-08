Intendente loretano destraba conflicto por egreso de alumnos

02/08/2019 - 22:00 Interior

LORETO, Loreto (C). El intendente loretano José Luis Artaza concedió un aporte económico a los alumnos de uno de los cuatro 5º año del Colegio Pedro Francisco de Uriarte de esta ciudad, que denunciaron a su preceptora de quedarse con el dinero recaudado para pagar cuotas de camperas, salón de fiestas, fotógrafo y DJ, monto que rondaría los $ 50.000 según los datos proporcionados por los padres y los alumnos que impulsaron la denuncia.

“Queremos agradecer al intendente por el aporte económico que realizó con el fin de destrabar la difícil situación que vivíamos con nuestro compañeros. Gracias a esta ayuda podremos contar con nuestras camperas, ya que tendremos para pagar la deuda que se generó a partir de la situación que ya es conocida por todos”, indicó Esteban Rojas, vocero de los alumnos.

Según indicaron los padres, el conflicto entre alumnos y preceptora comenzó cuando las camperas que tenían que llegar desde Buenos Aires antes del 2 de julio nunca llegaron. Los chicos comenzaron a averiguar y desde la empresa proveedora les dijeron que las camperas no fueron enviadas porque existía una deuda.

“Con la información que recibimos desde Buenos Aires comenzaron a caer todas las mentiras de la preceptora. Ella dijo que no llegaron por el paro de transporte, entre otras mentiras. Pero lo cierto es que las camperas no llegaron porque ella no canceló. Está debiendo $19.000, a lo que además se suma el dinero de otros beneficios. Pero también está la ilusión de nuestros hijos que no tendrán camperas ni fiesta de egreso”, sostuvieron los padres.

“Nunca pensamos en radicar una denuncia. Pero cuando fuimos a reunirnos con ella para negociar de qué manera iba a devolver el dinero, ella nos dio a entender que nosotros no teníamos nada que comprobara que ella nos debía. Pero no es así. Tenemos recibos firmados por ella, mensajes en los que nos pide la plata y otros con las mentiras que nos hacía”, indicaron los padres que presentaron la denuncia.

Los padres informaron que se hizo el depósito y que las camperas estarán a la brevedad en manos de los alumnos.